Okko запускает круглосуточный детский канал «БубOkko ТВ»

1 сентября в онлайн-кинотеатре Okko начнёт работу круглосуточный детский телеканал «БубOkko ТВ». Его программную сетку составят популярные фильмы, мультфильмы и другие проекты для всей семьи, которые можно будет смотреть в любое время и в любом месте.

Ежедневно на «БубOkko ТВ» запланированы показы современных хитов «Союзмультфильма», в том числе мультсериалов «Простоквашино», «Ну погоди!», «Умка», а также классических мультфильмов студии, отмечается в пресс-релизе проекта. В программную сетку войдут популярные российские и западные мультсериалы: «Синий трактор», «Малышарики», «Лунтик», «Ми-ми-мишки», «Смешарики», «Фиксики», «Школа волшебниц Винкс», «Герои Энвелла», а также полнометражные фильмы: «Возвращение попугая Кеши», «Пираты галактики», «Барракуда», «Летучий корабль», «Не одна дома» и многие другие. Кроме того, по выходным зрителей ждут большие марафоны мультиков и фильмов.

В утренние часы канал будет транслировать контент для самых маленьких пользователей Okko. После обеда — для детей постарше, которые как раз к этому времени возвращаются из школы. Ближе к вечеру можно будет посмотреть проекты для всей семьи.

Главным лицом канала станет трёхглазый маскот БубOkko, с которым уже могли успеть познакомиться маленькие пользователи онлайн-кинотеатра. Он установлен в детском профиле, где рекомендует юным зрителям к просмотру проекты на основе личных предпочтений пользователя.

По словам генерального продюсера онлайн-кинотеатра Okko Гавриила Гордеева, которые приводятся в пресс-релизе, сейчас в библиотеке онлайн-кинотеатра более 30 тысяч единиц детского и семейного контента, в том числе оригинальные сериалы для детей, самые хитовые мультфильмы «Союзмультфильма» и других анимационных студий, квизы, игры, обучающие форматы. «Рекомендательная система, конечно, помогает с выбором материала из всего многообразия, но линейное смотрение — это интересный способ подачи, который становится сюрпризом для ребёнка», — пояснил Гордеев. А для родителей непрерывность трансляции отобранного редакторами контента — гарантия безопасности, отметил он.

