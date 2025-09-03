«Лес рук»: разбираем комедию «Олдскул» о суровой учительнице в частном лицее

В онлайн-кинотеатрах Start и Premier вышел комедийный сериал «Олдскул» с Марией Ароновой («Лёд») в главной роли. Эта история об учительнице математики старой закалки, которой пришлось перейти работать из государственной школы в частную, где не ставят двойки и не наказывают учеников. Автор «Рамблера» посмотрел новинку и уверен, что «Олдскул» может стать одним из главных сериальных хитов.

© Start, Premier

Мария Павловна Трифонова (Мария Аронова) работает учителем математики в государственной школе уже 35 лет. Педагог носит гордое звание последнего «Учителя года СССР». Со времен Советского Союза её методы преподавания ничуть не изменились. Женщина не выпускает старую указку из рук, отвешивает школьным хулиганам подзатыльники и держит в страхе не только учеников, но и всех коллег. Суровую преподавательницу побаивается даже директор, который сам когда-то был её подопечным. Однажды к Марии Павловне обращается бывший зять (Роман Маякин) и инициирует её перевод в частную школу «Фаворит». В элитном учебном заведении учится её внучка Настя (Таисья Калинина), с которой бабушка не виделась долгое время. Больше десяти лет назад Мария Павловна поругалась с дочерью Натальей (Надежда Жарычева). С тех пор учительница не виделась ни с дочкой, ни с внучкой. Опытному педагогу предстоит не только освоиться в современной школе, но и наладить отношения с близкими родственниками.

Премьера сериала прошла на фестивале «Пилот» в этом году, где «Олдскул» удостоился двух наград — лучший сериал по версии зрителей и лучшая актриса пилота сериала, а также стал одним из самых обсуждаемых проектов смотра. Проект одновременно сравнивали с сериалами «Физрук» и «Офис». С первым «Олдскул» роднит фабула, со вторым же — форма повествования, мокьюментари (жанр игрового кино, который имитирует документальный фильм — прим. «Рамблера»). Несмотря на схожий с «Физруком» сюжет об адаптации преподавателя старой закалки в прогрессивной частной школе, сериал о суровой математичке выполнен гораздо тоньше классических телевизионных ситкомов.

© Start, Premier

Режиссёрами шоу выступили Александр Жигалкин («Папины дочки») и Евгений Шелякин («Пятница»). За сценарий же отвечала команда из четырёх авторов: Анна Розина, Станислав Гунько, Сергей Лебедев и Андрей Дерьков. Ранее сценаристы вместе трудились над сериалом «Сёстры» — драмеди о трёх родственницах, которые вместе вынуждены управлять доставшимся в наследство от отца автосервисом, попутно разрешая накопившиеся за долгие годы обиды друг на друга. В «Олдскуле» создатели во многом продолжают исследовать сложные взаимоотношения внутри семьи, а в центре сюжета вновь стоит история трёх женщин. Только вместо сестёр это принадлежащие разным поколениям бабушка, мама и внучка. Но, несмотря на наличие чеховских мотивов, «Олдскул» — в первую очередь комедия.

Главным комедийным движком шоу выступает сама Мария Павловна. Педагог советской закалки приходит в частный лицей с собственной указкой, отвешивает фофаны сыну олигарха, пишет перманентным маркером на интерактивной панели и таскает в сумке свежеиспечённый пирог с сёмгой. Интеграция проходит с трудом. Избалованные дети наотрез отказываются следовать правилам новой учительницы. Вместо этого подростки устраивают математичке «прожарку», вызывают на батл и выкладывают обидные мемы в социальные сети. Несмотря на почтенный возраст, Мария Павловна уступать не намерена, поэтому и сама готова ответить ученикам язвительными шутками.

© Start, Premier

Но, к чести создателей, удачные решения шоу не ограничиваются лишь комедийным противостоянием учительницы и подростков. «Олдскул» богат яркими второстепенными персонажами, среди которых неуверенный в себе директор (Павел Савинков) и, наоборот, излишне самоуверенный завхоз (Игорь Хрипунов). Савинков, как и в случае с Толиком из сериала «Счастливы вместе», вновь играет робкого мужчину средних лет. Но теперь его образ создавался с явной оглядкой на Майкла Скотта (Стив Карелл) — регионального менеджера филиала компании по поставке офисной бумаги «Дандер Миффлин» и главного антагониста из сериала «Офис». Как и у героя Стива Карелла, у директора лицея явные проблемы с социализацией и такое же желание быть в центре внимания.

Герой Хрипунова — местная версия ассистента регионального менеджера Дуайта Шрута (Рэйн Уилсон) из того же «Офиса» — верный служащий своему делу, полномочия которого ограничиваются лишь собственной фантазией. Завхоз одновременно примеряет на себя образы учителя физкультуры, истории, завуча и даже сотрудника отдела безопасности.

Сравнения с американским сериалом «Офис» неизменно сопровождают каждый комедийный проект, выполненный в схожей манере. Символично, что «Олдскул» выходит в одну неделю со спин-оффом культового ситкома — сериалом «Газета» о коллективе непопулярного печатного издания. И если новое шоу американского сценариста и продюсера Грега Дэниелса может быть вызвано неожиданно наступившей ностальгией по нулевым (крупные голливудские студии всё чаще выпускают продолжения культовых сериалов и фильмов хитов начала XXI века), то в поле российского кино формат мокьюментари только набирает обороты.

© Start, Premier

Например, в этом формате выполнены сериал «Гаражники», пилот которого представили на российском фестивале контента стриминговых платформ Original+ зимой, а также фильмы «Ровесник» Фёдора Кудрявцева и «Надо снимать фильмы о любви» Романа Михайлова. Поэтому наличие в этом списке «Олдскула» — не совпадение, а симптоматика. В современных реалиях, в эпоху постоянного перенасыщения визуальным контентом, становится всё сложнее отличить реальность от вымысла, а от окружающих камер и гаджетов никуда не скрыться. Поэтому «Олдскул» невольно отображает быт цифровой эпохи.

Сериал Жигалкина и Шелякина — это сентиментальная комедия о столкновении представителей разных поколений, которые пытаются научиться ладить друг с другом. Комедийные сцены удачно соседствуют с трогательной историей сложных взаимоотношений внутри семьи. Если создатели смогут удержать высокую планку первых эпизодов, то «Олдскул» может стать одним из лучших отечественных сериалов года.

