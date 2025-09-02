Okko снял документальный сериал о самых опасных сектах

Проект расскажет реальные истории о современных лжепророках, диких ритуалах, механизмах работы культов и тех, кто с ними борется.

Okko и компания Stereotactic завершили съемки трёхсерийного документального проекта «Секты. Во власти культа». Создателями сериала выступили обладательница премии АПКиТ 2023 года режиссёр-документалист Евгения Монтанья Ибаньес («Время "Спартака"»), сценаристы Анна Карпова и Виктория Ли, оператор-постановщик Олег Кольский, а также продюсеры Павел Карыхалин, Кирилл Сорокин, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев, Владимир Тодоров и Эльвира Дмитриевская.

Повествование раскладывается на три акта или три серии, по 30 минут каждая. В первом эпизоде под названием «Увлечение» рассказывается о том, каким образом люди попадают в секты и как это ломает их жизни. Второй акт ― «Подчинение» ― показывает устройство культа изнутри, подробно объясняя, каким образом лидеры организаций добиваются абсолютной власти над последователями, заставляя их поверить в свою исключительность. И, наконец, в финальном эпизоде ― «Разоблачение» ― авторы раскрывают методы борьбы с сектами и выводят их организаторов на чистую воду.

Авторы сериала предлагают зрителю максимально погрузиться в историю и для этого используют фигуру рассказчика ― некий собирательный образ эксперта, детектива и частного сыщика, который проводит собственное расследование, пытаясь понять ― как функционируют секты и как им противостоять.

Режиссёр-документалист Евгения Монтанья Ибаньес

По словам Евгении Монтанья Ибаньеса, которые приводятся в пресс-релизе, на передний план истории выйдут методы и способы манипуляции человеком, управления подсознанием: «История будет многоуровневая, благодаря взгляду с нескольких точек зрения: сектанты-жертвы, лидеры секты, люди извне в лице родственников и психологов, и наш детектив, который видит всю картину целиком. Основная интонация сериала ― детективная: мы загадываем загадку, ставим вопрос и всю серию пытаемся найти на него ответ».

Проект «Секты. Во власти культа» ― исследование трагичной темы вовлечения, функционирования и выхода из деструктивных культов, отметил продюсер по документальному проекту Okko Владимир Тодоров: «Для России это очень сложная и неоднозначная тема, потому что в любые нестабильные и тревожные времена, коих наша страна переживала немало, расцветали всякого рода секты и культы. Нам, конечно, хочется в первую очередь изучить сами механизмы, чтобы предупредить зрителей о том, на что стоит обращать внимание, чтобы никогда не попасться на крючок».

Продюссер также добавил, что даже несмотря на то, что мир сегодня ушёл в онлайн, это совсем не означает, что сект не существует. «Они продолжают действовать по тем же понятным принципам и паттернам, о которых мы расскажем в нашем трёхсерийном проекте», ― уточнил Тодоров.

