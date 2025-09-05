Окко снял документальный сериал «Общак. Главная ОПГ России»

Премьера состоится на стриминговом сервисе 15 сентября. Показ приурочен к выходу второй главы масштабной саги Юрия Быкова «Лихие».

Okko снял новый документальный сериал «Общак. Главная ОПГ России». Картина рассказывает об одной из крупнейших преступных группировок мира, державшей в страхе весь Дальний Восток.

Действие происходит в конце 1980-х годов в Комсомольске-на-Амуре. Отсидев полжизни, сюда приезжает Евгений Васин ― рецидивист по кличке Джем, которого по понятиям должны были убрать ещё в тюрьме. Но в итоге самопровозглашённый вор в законе стал короновать других и превратился в полноценного хозяина Дальнего Востока. На смену рухнувшему коммунизму сюда приходит бандитизм, где вместо мэра и милиции последней инстанцией является именно Васин, а подростки все как один мечтают стать пехотой Джема и пополнить ряды «Общака».

Все ресурсы: от копейки с мелкого гоп-стопа до отката с авиазавода ― уходят новым хозяевам, и в город стекаются грузовики с наличными и золотом, заставляя огромный и богатый регион служить лишь одному человеку. Зрителям предстоит узнать, как никому неизвестному самозванцу удалось подчинить себя огромный, богатый промышленный регион и превратить Дальний Восток в мафиозную столицу? И что привело к краху некогда процветающую группировку?

Создателями проекта выступили сценаристы Игорь Залюбавин и Арина Макаренко, режиссёром стал Владислав Кузнецов, а оператором ― Михаил Лошкарёв. Авторами идеи и продюсерами сериала от Okko выступили Гавриил Гордеев и Владимир Тодоров. Продюсеры проекта ― Михаил Бородин, Анастасия Евтушенко и Антон Кораблев.

Рассказывает историю в фильме специальный корреспондент интернет-издания Lenta.ru, криминальный журналист Игорь Надеждин. Он станет проводником для зрителей между эпохами, подробно расскажет о становлении «Общака» в конце 80-х и развале группировки в 2000-х. В фильме принимают участие представители власти, а также свидетели и жертвы, пострадавшие от действий Джема и его сподручных. Также героями документальной картины стали бывшие члены «Общака», среди которых близкий друг семьи Джема Евгений Демин (Тихомиров), сын штатного киллера «Общака» Павла Тихомирова, чья история легла в основу сериала «Лихие».

Сериал «Общак. Главная ОПГ России» полностью отражает новую стратегию развития документальной линейки и работает в связке с криминальной драмой режиссера Юрия Быкова «Лихие» о 90-х в России, вторая глава которой выйдет в Okko уже этой осенью. Подобное взаимодействие позволяет зрителю максимально погрузиться в тему и подробно рассмотреть проблему с художественной и документальной точек зрения.

11 сентября выйдет вторая глава сериала «Лихие» режиссёра Юрия Быкова