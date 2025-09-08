Продолжение сериала «Лихие» и комедия «Нейробатя»: главные киноновинки недели

Криминальные саги, фантастические триллеры, антиутопии, драмы и комедии — еженедельно в онлайн-кинотеатре Okko выходит яркая подборка контента на любой вкус. Среди премьер этой недели — вторая часть нашумевшего сериала «Лихие» о бандитской группировке в Хабаровске, третий сезон зомби-триллера «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон», фантастическая комедия «Нейробатя» о подростке, который создал нейросеть, способную переместить сознание человека в гаджет. Все новинки доступны по подписке СберПрайм. «Рамблер» рассказывает, что смотреть в онлайн-кинотеатре Okko c 8 по 12 сентября.

8 сентября — 10 сентября: «Избранный», новые серии

Продолжение сериала о добром и отзывчивом провинциальном инженере Олеге Тяпине, который по воле случая становится депутатом Государственной думы. В предыдущих сериях Тяпин приезжает из своего родного города Глебова в Москву и вступает в должность народного избранника. Его цель — пролоббировать закон о модернизации устаревших научных предприятий в России. Если всё получится, в Глебове построят новый технологичный завод.

Чтобы начинающий депутат не сделал ошибок, за ним повсюду следует политтехнолог Инга. Олег пытается помочь обманутой семье дольщиков получить квартиру, но на пути встают «серьезные» люди, и репутация Тяпина оказывается под угрозой.

8 сентября: «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах», премьера

Фильм режиссёра Фрэнсиса Лоуренса — приквел к фантастической антиутопии «Голодные игры» и пятая часть этой кинофраншизы. Картина рассказывает историю становления будущего тирана, президента государства Панем Кориолана Сноу и его восхождения на вершины власти.

По сюжету 18-летний сирота из знатного, но обнищавшего рода Кориолан только что окончил престижную школу и мечтает получить стипендию. Для этого ему необходимо привести к победе в десятых Голодных играх своего трибута (участника) — маленькую бродячую певицу Люси Грей Бэйрд. Шансов у девушки мало, и Кориолан может не получить стипендию. Но Сноу на намерен сдаваться. На что пойдёт будущий президент Панема, чтобы победить?

8 сентября: «Афера маслом», премьера

Французская криминальная комедия режиссёра Доминика Бомара о похищении картин из музея, основанная на реальных событиях. В центре сюжета — три персонажа: эксперт по дорогим часам Йонатан, специализирующийся на кражах в сфере искусства мошенник Эрик и взломщик Джо. Вместе они проникают в Музей современного искусства в Париже и похищают бесценные шедевры, среди которых работы Пикассо, Матисса, Модильяни и других именитых художников, стоимостью более ста миллионов евро.

Кража становится сенсацией, и новости о ней разлетаются по всему миру. Теперь троице предстоит выпутываться из опасной ситуации, чтобы не попасть в тюрьму. Справятся ли они с задачей или всё-таки окажутся за решёткой?

8 сентября: «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон», 3-й сезон, премьера

Продолжение спин-оффа одной из самых популярных зомби-франшиз «Ходячие мертвецы». В первом сезоне сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» герой франшизы Дэрил становится вербовщиком сообщества выживших и доставляет в Париж мальчика, который должен спасти мир от «ходячих». Во втором сезоне Дэрил вместе с давней подругой Кэрол помогают подростку Лорану стать лидером сопротивления и сталкиваются с новым видом зомби.

В третьем сезоне речь пойдёт про жизнь героев после зомби-апокалипсиса. Дэрил и Кэрол путешествуют по Европе и пытаются вернуться в США. Но сделать это не так просто — на пути героев постоянно появляются преграды.

11 сентября: «Лихие. Глава вторая», премьера

Продолжение криминальной драмы Юрия Быкова о егере Павле и его сыне Жене, ставшими членами одной из самых опасных организованных преступных группировок (ОПГ) на Дальнем Востоке. В новом сезоне герои отправляются в Москву подстраховать своего предводителя Джема, которого вызвал на разборки столичный вор Тунгус. Поездка становится для сына и отца настоящим испытанием на прочность. Супруга Жени Лиза чувствует, что её муж постоянно подвергается опасности, но сделать с этим ничего не может. Вместе им предстоит решить судьбу их младшего сына Паши.

В то же время в Хабаровск приезжает бизнесмен Ильяс Валиев. Вместе со следователем Карамазовой и прокурором Татьяной Шапиро он пытается противостоять преступности в крае. Удастся ли героям решить все проблемы, зрители узнают из второй главы.

11 сентября: «Хирург», 5-я серия

Продолжение сериала о талантливом хирурге-трансплантологе Сергее Коваленко, которого обвинили в убийстве любовницы-журналистки Марины и посадили в тюрьму. Девушка вела расследование о клинике, в которой работал Коваленко, пытаясь доказать факт нелегальной пересадки органов. Сергей совершает побег из тюрьмы и пытается наказать тех, кто его подставил.

В предыдущих сериях зрителям рассказывают историю Сергея. Раньше у него были семья и любимая работа, а теперь он вынужден скитаться по болотам от тюремного конвоя. Мужчина берёт в заложницы археолога Юлю, которая проникается к нему сочувствием. Она отвозит раненого Сергея в больницу. Вскоре на пороге появляется полиция, и девушка помогает Коваленко сбежать. Удастся ли бывшему хирургу добраться до Москвы и отомстить своим врагам?

12 сентября: «Дыши», 5-я серия

Продолжение сериала о талантливой акушерке Лере, попавшей из-за врачебной ошибки в трудную ситуацию. К героине обращается любовница влиятельного бизнесмена Маша, у которой выявили тазовое предлежание плода. Девушке нужно делать кесарево сечение, но она настаивает на естественных родах. Лера соглашается ей помочь, но в процессе всё идёт не по плану и ребёнок оказывается в реанимации.

Бизнесмен грозит отстранить Леру от практики. В больницу приходит проверка — акушерку обвиняют в халатности и врачебной ошибке. У Леры есть шанс оправдаться, но убедить следствие крайне сложно. Сможет ли героиня доказать свою невиновность и сохранить работу и репутацию? С каждой новой серией страсти накаляются.

12 сентября: «Нейробатя», премьера

Новая российская фантастическая комедия режиссёра Виталия Дудки. В центре сюжета — подросток с невротическим расстройством Гоша, который изобрёл нейросеть, способную переселять сознание человека в умные устройства.

Подопытным героя становится его отец по прозвищу Бес — лидер преступной группировки, который вынужден перемещаться из гаджета в гаджет, повинуясь манипуляциям сына. Смогут ли отец и сын найти общий язык или Бесу так и придётся до конца дней жить в гаджетах?

