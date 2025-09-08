17 сентября в Okko состоится премьера сериала «Никто не знает про Маньпупунёр»

Четырёхсерийный проект стал дебютной режиссёрской работой актёра Ивана Добронравова.

© Okko

17 сентября в Okko состоится премьера приключенческого мини-сериала «Никто не знает про Маньпупунёр». Режиссёром-постановщиком четырехсерийного проекта стал Иван Добронравов. Продюсерами выступили Анна Добронравова, Фёдор Добронравов, Виктор Добронравов, а также Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев, Эльвира Дмитриевская и Светлана Сонина.

Роли в сериале исполнили Александр Метёлкин («Летучий корабль», «Блиндаж»), Иван Федотов («Калашников», «Душегубы»), Антон Момот («Кухня», «Поехавшая»), Татьяна Марахонич («Актрисы», «Аврора») и другие.

Мань-Пупу-нёр на языке манси означает «малая гора идолов», следует из пресс-релиза Онко. Плато Маньпупунёр – одно из самых мистических и труднодоступных мест России. Здесь время словно остановилось, а природа создала среди диких красот уральской природы семь величественных каменных столбов, которые возвышаются на десятки метров. По легенде, именно здесь сбываются самые заветные желания – нужно лишь загадать их, стоя между этими величественными исполинами.

По сюжету сериала главный герой, начинающий режиссёр Никита, узнает о смертельном диагнозе. Жить ему осталось совсем немного, поэтому он приглашает трех своих друзей-одноклассников совершить непростое путешествие, задуманное десять лет назад. Это приключение должно было стать ностальгическим возвращением в беззаботные школьные годы, но обернулось серьёзным испытанием, в котором героям предстоит встретиться лицом к лицу с суровой природой Урала, местным кровожадным браконьером, племенем манси и зловещим стариком, из-за которого без вести пропадают люди.

Путь героев – это одиссея по России 90-х, где отчаянные люди живут в суровых и непредсказуемых обстоятельствах, а на экзистенциальные вопросы находятся парадоксальные ответы. Несмотря на все сложности этой невероятной истории, герои обретут стойкое ощущение надежды на светлое будущее.

Проект создан продюсерской компанией DOitBRO при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Окко снял документальный сериал «Общак. Главная ОПГ России»