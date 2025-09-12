Не только слезам: чему ещё Москва не верит — тест на знание города

С 4 сентября в онлайн-кинотеатре Wink идёт музыкальная мелодрама «Москва слезам не верит. Всё только начинается». Сериал вдохновлён оскароносной картиной Владимира Меньшова, но не копирует её. Новая работа режиссёров Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова тоже рассказывает историю трёх провинциалок, ищущих любви в Москве, но с музыкальными номерами, а время действия перенесено в 2003 год и в современность. Зато неизменным остаётся место встречи: столица. К выходу сериала «Рамблер» подготовил тест, который выявит, насколько хорошо вы знаете Москву и её секреты.

© Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

