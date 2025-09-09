«Москва слезам не верит: Всё только начинается»: о чём рассказывает новый сериал
4 сентября в онлайн-кинотеатре Wink состоялась премьера сериала «Москва слезам не верит: Всё только начинается», который вдохновлён культовым фильмом Владимира Меньшова. Режиссёры Ольга Долматовская и Жора Крыжовников тоже рассказывают историю о трёх девушках, которые мечтают покорить Москву. Автор «Рамблера» посмотрел новинку и поделился своими впечатлениями.
Действие сериала, как и в оригинале, разворачивается в двух временных пространствах — в прошлом и настоящем. Первые серии рассказывают про начало 2000-х годов и вызывают приятную ностальгию. Доллар стоит всего 30 рублей, западные компании активно развивают свои филиалы на российском рынке, гамбургер в Макдональдсе продают по 17 рублей, а вся страна наблюдает за шоу «Фабрика звёзд». В столицу из Самары переезжает Ксюша (Тина Стойилкович) вместе со своим 5-летним сыном. Она сбежала в Москву от мужа-алкоголика, который часто поднимал на неё руку и даже оставил шрам на животе от ножа. На новом месте Ксюша надеется поступить в университет и начать свою жизнь с чистого листа.
Вступительные экзамены она проваливает, зато обретает новых подруг. Сперва провинциалка знакомится с москвичкой Машей (Мария Камова, также известная как блогер Маш Милаш), которая не прошла кастинг на «Фабрику звёзд». Вместе они идут поесть бургеров в Макдональдс. Там у Ксюши крадут кошелёк и происходит новое знакомство. Студентка медицинского университета Оля (Анастасия Талызина), которая подрабатывает кассиром в заведении быстрого питания, становится её подругой и соседкой по комнате.
У трёх подруг разные мечты. Маша хочет выйти замуж за богатого иностранца и переехать жить в Калифорнию. Оля мечтает стать хирургом, чтобы помогать людям. А Ксюша — встретить свою любовь. Кандидатом на эту роль становиться мажористый Влад (Иван Янковский).
Казалось бы неудачи, благодаря которым героини знакомятся, должны крепко сплотить их. Но девушки не проносят свою дружбу через всю жизнь. В новых сериях, действие в которых происходит 20 лет спустя, выясняется, что повзрослевшие Ксюша (Марина Александрова), Маша (Валерия Астапова) и Оля (Юлия Топольницкая) всё это время не общались. Кроме того, никто из героинь не смог обрести «женское счастье». Даже Оля — аналог меньшовской Тоси — не живёт в крепком браке с любимым мужем и детьми. Она встречается с женатым доктором (Андрей Бурковский), который намного старше её. Ксюша тоже разгребает последствия романа с женатым мужчиной (Милош Бикович). А Маша разводится с мужем-американцем (Дэниел Барнс).
Сериал «Москва слезам не верит. Всё только начинается» режиссёр Жора Крыжовников снял вместе со своей супругой и творческим партнёром Ольгой Долматовской, которая также является продюсером проектов «Физрук», «Ольга», «Исправление и наказание». Над сценарием работал большой женский коллектив: Юлия Гулян («Ника»), Евгения Хрипкова («Между нами химия»), Аксинья Борисова («Теория больших денег») и Алина Тяжлова («Буратино»). Новый сериал мало перекликается с оригиналом. Создатели проекта изменили не только имена главных героинь, но и их сюжетные линии. У Маши, Ксюши и Оли другие мечты. Они не так наивны, как героини фильма Меньшова, и даже циничны. При этом несколько сюжетных линий угадываются, общая канва сохранилась. Например, в начале сериала Ксюша тоже проваливает вступительные экзамены в институт, правда, этот факт никак не влияет на дальнейшее повествование. А персонаж Ивана Янковского очень похож на героя Алексея Баталова. Перед зрителями на экране предстаёт маменькин сынок, который даже поесть не может без контроля родителя.
Но главное отличие нового проекта — это музыкальный формат. Жора Крыжовников уже снимал мюзиклы. Его фильмы «Лёд» и «Лед 2» зрители встретили на ура. В новом же сериале интеграция танцевального шоу кажется спорным решением. Некоторые музыкальные сцены выглядят инородно. Например, когда главная героиня раздаёт листовки и убирается в чужих квартирах, чтобы заработать на хлеб, — пускается в пляс и исполняет песню «Этот город» группы «Браво». Музыкальный номер в повествовании появляется спонтанно и от этого выглядит странным. При этом выступления танцоров впечатляют своей хореографией.
Ещё один промах — обилие поднимаемых тем. Авторы пытаются рассказать о социальных проблемах, женской дружбе и о ностальгии по эпохе, которую никогда уже не вернуть. На сегодня ни одна из тем не получила должной проработки. Возможно, дальнейшее развитие появится в следующих эпизодах.
Исполнительницы главных ролей — молодые версии Ксюши, Оли и Маши — со своей работой справились достойно. Больше всех выделяется дебютантка Мария Камова, которая известна в Сети как блогер Маш Милаш. Она держится в кадре более чем уверенно, иной раз затмевая опытных актрис. О повзрослевших вариациях судить пока рано: их покажут только в пятой серии. Неприятно разочаровывает Иван Янковский: ни огонька, ни энергии пока в его персонаже не видно. Удивляет отрицательная харизма Андрея Бурковского, который сыграл роль преподавателя Оли, опытного хирурга. Актёр прекрасно сочетает живую органику с потоком грубостей в адрес всего и вся.
Браться сегодня за ремейк или переосмысление советской классики — задача амбициозная, но рискованная. Жора Крыжовников — талантливый режиссёр, но получится ли у него достойно переработать чужой материал — судить пока рано. «Москва слезам не верит: Всё только начинается» — увлекательный сериал, который понравится тем, кто скучает по 2000-м и не прочь послушать хиты прошлого десятилетия в исполнении любимых актёров.