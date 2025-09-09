«Москва слезам не верит: Всё только начинается»: о чём рассказывает новый сериал

4 сентября в онлайн-кинотеатре Wink состоялась премьера сериала «Москва слезам не верит: Всё только начинается», который вдохновлён культовым фильмом Владимира Меньшова. Режиссёры Ольга Долматовская и Жора Крыжовников тоже рассказывают историю о трёх девушках, которые мечтают покорить Москву. Автор «Рамблера» посмотрел новинку и поделился своими впечатлениями.

© «Wink»

Действие сериала, как и в оригинале, разворачивается в двух временных пространствах — в прошлом и настоящем. Первые серии рассказывают про начало 2000-х годов и вызывают приятную ностальгию. Доллар стоит всего 30 рублей, западные компании активно развивают свои филиалы на российском рынке, гамбургер в Макдональдсе продают по 17 рублей, а вся страна наблюдает за шоу «Фабрика звёзд». В столицу из Самары переезжает Ксюша (Тина Стойилкович) вместе со своим 5-летним сыном. Она сбежала в Москву от мужа-алкоголика, который часто поднимал на неё руку и даже оставил шрам на животе от ножа. На новом месте Ксюша надеется поступить в университет и начать свою жизнь с чистого листа.

Вступительные экзамены она проваливает, зато обретает новых подруг. Сперва провинциалка знакомится с москвичкой Машей (Мария Камова, также известная как блогер Маш Милаш), которая не прошла кастинг на «Фабрику звёзд». Вместе они идут поесть бургеров в Макдональдс. Там у Ксюши крадут кошелёк и происходит новое знакомство. Студентка медицинского университета Оля (Анастасия Талызина), которая подрабатывает кассиром в заведении быстрого питания, становится её подругой и соседкой по комнате.

У трёх подруг разные мечты. Маша хочет выйти замуж за богатого иностранца и переехать жить в Калифорнию. Оля мечтает стать хирургом, чтобы помогать людям. А Ксюша — встретить свою любовь. Кандидатом на эту роль становиться мажористый Влад (Иван Янковский).

© «Wink»

Казалось бы неудачи, благодаря которым героини знакомятся, должны крепко сплотить их. Но девушки не проносят свою дружбу через всю жизнь. В новых сериях, действие в которых происходит 20 лет спустя, выясняется, что повзрослевшие Ксюша (Марина Александрова), Маша (Валерия Астапова) и Оля (Юлия Топольницкая) всё это время не общались. Кроме того, никто из героинь не смог обрести «женское счастье». Даже Оля — аналог меньшовской Тоси — не живёт в крепком браке с любимым мужем и детьми. Она встречается с женатым доктором (Андрей Бурковский), который намного старше её. Ксюша тоже разгребает последствия романа с женатым мужчиной (Милош Бикович). А Маша разводится с мужем-американцем (Дэниел Барнс).

© «Wink»

Сериал «Москва слезам не верит. Всё только начинается» режиссёр Жора Крыжовников снял вместе со своей супругой и творческим партнёром Ольгой Долматовской, которая также является продюсером проектов «Физрук», «Ольга», «Исправление и наказание». Над сценарием работал большой женский коллектив: Юлия Гулян («Ника»), Евгения Хрипкова («Между нами химия»), Аксинья Борисова («Теория больших денег») и Алина Тяжлова («Буратино»). Новый сериал мало перекликается с оригиналом. Создатели проекта изменили не только имена главных героинь, но и их сюжетные линии. У Маши, Ксюши и Оли другие мечты. Они не так наивны, как героини фильма Меньшова, и даже циничны. При этом несколько сюжетных линий угадываются, общая канва сохранилась. Например, в начале сериала Ксюша тоже проваливает вступительные экзамены в институт, правда, этот факт никак не влияет на дальнейшее повествование. А персонаж Ивана Янковского очень похож на героя Алексея Баталова. Перед зрителями на экране предстаёт маменькин сынок, который даже поесть не может без контроля родителя.

© «Wink»

Но главное отличие нового проекта — это музыкальный формат. Жора Крыжовников уже снимал мюзиклы. Его фильмы «Лёд» и «Лед 2» зрители встретили на ура. В новом же сериале интеграция танцевального шоу кажется спорным решением. Некоторые музыкальные сцены выглядят инородно. Например, когда главная героиня раздаёт листовки и убирается в чужих квартирах, чтобы заработать на хлеб, — пускается в пляс и исполняет песню «Этот город» группы «Браво». Музыкальный номер в повествовании появляется спонтанно и от этого выглядит странным. При этом выступления танцоров впечатляют своей хореографией.

© «Wink»

Ещё один промах — обилие поднимаемых тем. Авторы пытаются рассказать о социальных проблемах, женской дружбе и о ностальгии по эпохе, которую никогда уже не вернуть. На сегодня ни одна из тем не получила должной проработки. Возможно, дальнейшее развитие появится в следующих эпизодах.

Исполнительницы главных ролей — молодые версии Ксюши, Оли и Маши — со своей работой справились достойно. Больше всех выделяется дебютантка Мария Камова, которая известна в Сети как блогер Маш Милаш. Она держится в кадре более чем уверенно, иной раз затмевая опытных актрис. О повзрослевших вариациях судить пока рано: их покажут только в пятой серии. Неприятно разочаровывает Иван Янковский: ни огонька, ни энергии пока в его персонаже не видно. Удивляет отрицательная харизма Андрея Бурковского, который сыграл роль преподавателя Оли, опытного хирурга. Актёр прекрасно сочетает живую органику с потоком грубостей в адрес всего и вся.

Браться сегодня за ремейк или переосмысление советской классики — задача амбициозная, но рискованная. Жора Крыжовников — талантливый режиссёр, но получится ли у него достойно переработать чужой материал — судить пока рано. «Москва слезам не верит: Всё только начинается» — увлекательный сериал, который понравится тем, кто скучает по 2000-м и не прочь послушать хиты прошлого десятилетия в исполнении любимых актёров.

