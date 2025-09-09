Детективный триллер «Как приручить лису» с Кириллом Кяро выйдет в Okko осенью

Проект стал победителем полугодового практического курса «5 пилотов для Okko» и получил высокие оценки пользователей сервиса и профессионального жюри.

Уже этой осенью в стриминговом сервисе Okko выйдет детективный триллер «Как приручить лису» с Кириллом Кяро в главной роли. Проект расскажет о зоопсихологе, изучающем лис, который спасает жизнь странной замкнутой девушки Дины, но в результате сам становится подозреваемым в убийстве. Он вынужден начать самостоятельное расследование, а для этого ему приходится наладить контакт с дикаркой Диной, далекой от социальных норм и ограничений. Постепенно он выясняет, что в округе уже больше 15 лет пропадают юные девушки, и только Дина может дать ключи к поимке маньяка.

Шоураннером, автором сценария и режиссёром триллера выступила Юлиана Закревская, в качестве оператора -постановщика — Михаил Соловьёв. Продюсерами проекта стали Александр Сысоев, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев и Эльвира Дмитриевская.

Помимо Кирилля Кяро в фильме снялись Максим Стоянов, Таисья Калинина, Ксения Кутепова и другие.

Проект «Как приручить лису» стал победителем полугодового практического курса «5 пилотов для Okko» и получила высокие оценки среди пользователей сервиса и профессионального экспертного жюри в рамках специального показа. Детективный триллер был отобран из 875 работ, присланных на конкурсный проект, и за пару лет прошёл длинный путь от сценарной заявки и пилотной серии до полноценного сезона. Сегодня он состоит из восьми 45-минутных эпизодов, проект стал новым оригинальным сериалом Okko.

