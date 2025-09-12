«Газета»: разбираем новый сериал от создателей культовой комедии «Офис»

В онлайн-кинотеатре Peacock стали доступны все десять эпизодов псевдодокументального ситкома «Газета», который представляет собой спин-офф культового шоу «Офис». Новый проект расскажет о коллективе непопулярного печатного издания. Главные роли в проекте исполнили Донал Глисон («Из машины»), Сабрина Импаччаторе («Белый лотос») и Челси Фрай («Покерфейс») и другие. Автор «Рамблера» посмотрел новику и рассказывает, что её роднит с оригиналом.

© Universal Television

«В 2005 году команда документалистов начала снимать компанию по производству и продаже бумаги в Скрэнтоне, штат Пенсильвания. Они наблюдали за рабочим процессом и личной жизнью сотрудников офиса. 20 лет спустя они вернулись». Таким титром встречает зрителей новый сериал «Газета», который тоже сделан в жанре мокьюментари (игрового кино, который имитирует стиль и формат документального фильма, но с вымышленным сюжетом — прим. «Рамблера»). Чтобы подсветить связь нового шоу с «Офисом», по задумке сценаристов будни сотрудников печатного издания будет снимать та же команда «документалистов», которая рассказывала историю специалистов компании Dunder Mifflin.

За титром в кадре появляется один из второстепенных персонажей оригинального шоу Боб Вэнс (Роберт Р. Шафер), заявляя, что Dunder Mifflin уже давно закрылась. В 2019 году её выкупила компания Enervate in Toledo. На месте старого офиса теперь располагается салон по лазерному удалению тату. Короткое появление Вэнса непременно вызовет у зрителей чувство ностальгии. Мужчина упоминает Филлис (Филлис Смит) и Стэнли (Лесли Дэвид Бэйкер), которые продолжают поддерживать общение, несмотря на то что больше не работают вместе. Также на секунду в кадре появляется Тодд Пэкер (Дэвид Кокнер) — ещё один яркий второстепенный персонаж популярного ситкома. После небольшого экскурса документалисты отправляются из Пенсильвании в городок Толидо, штат Огайо. Героями их нового фильма становятся сотрудники редакции непопулярной газеты Toledo Truth Teller.

© Universal Television

Нед Сэмпсон (Глисон) — молодой и амбициозный журналист, который до сих пор верит в силу публицистики. В детстве, в отличие от сверстников, Нед мечтал стать не Суперменом, а Кларком Кентом — журналистом, который спасает мир с помощью листа и пера. Воодушевлённый парень устроился главным редактором в газету Toledo Truth Teller. В первый же день он сталкивается с некомпетентными сотрудниками и строящей козни против него исполняющей обязанности главного редактора Эсмеральдой Грант (Импаччаторе). В 1970-х Toledo Truth Teller была одним из ведущих изданий страны. В её штат входило более тысячи человек, но сегодня редакция не насчитывает и десяти сотрудников (трое из которых — бухгалтеры). В условиях маленького некомпетентного штата и урезанного финансирования Нед намерен вернуть СМИ былое величие.

Стартовавший в 2005 году американский сериал «Офиса» стал одним из самых громких событий поп-культуры нулевых. Шоу удостоилось престижных премий «Эмми», BAFTA и «Золотой глобус». А певица Билли Айлиш признавалась в любви к сериалу в подкасте Office Ladies. Она утверждала, что смотрела шоу как минимум 12 раз. Финальный эпизод «Офиса» вышел в 2013 году, но с тех пор его популярность лишь возросла.

Сериал рассказывал о рабочих буднях так правдоподобно, что разлетелся на мемы и бил рекорды просмотров на Netflix. Во время пандемии исполнитель роли Джима Хэлперта Джон Красински запустил своё веб-шоу «Несколько хороших новостей». Героем одного из выпусков стал Стив Карелл, воплотивший в сериале образ начальника Майкла Скотта. Актёры вспоминали будни на съёмочной площадке и упоминали потенциальное воссоединение. Поэтому вовсе не удивительно, что захватившая массовую культуру ностальгия по нулевым добралась и до «Офиса».

© Universal Television

«Газета» не только выполнена в той же стилистике, что и «Офис», но вторит своему предшественнику идейно. Героиня Импаччаторе придумывалась с явной оглядкой на персонажа Карелла. В эксцентричности и желании терроризировать подопечных Эсмеральда почти не уступает Скотту. Исполняющая обязанности главного редактора, как и Майкл, — персонаж-кидалт (человек, сохраняющий во взрослой жизни детские и юношеские увлечения, обычно не свойственные взрослым людям — прим. «Рамблера»). Женщина воспитывает ребёнка в одиночку, но, как и Скотт, скрывает личные проблемы за эпатажными выходками. Среди второстепенных персонажей наиболее ярким предстаёт Барри (Дуан Р. Шепард — старший), своим поведением одновременно напоминая Крида (Крид Брэттон) и Стэнли.

Создатели не привносят в шоу ничего нового. Поэтому «Газета» кажется не просто вторичным проектом на фоне предшественника, но и довольно устаревшим сериалом. «Офис» до боли правдиво демонстрировал осточертевшие рабочие будни, а псевдодокументальная съёмка сокращала дистанцию между экраном и зрителем. В этих уставших от бесконечной рутины персонажах легко было узнать себя. В постковидную эпоху, когда удалённый и гибридный график почти полностью заменил классическую рабочую неделю 5/2, показанные в «Газете» события кажутся давно минувшим прошлым.

Сериалу изредка удаётся порадовать удачными шутками (например, Оскар заявляет, что у него ПТСР после предыдущего босса) и продемонстрировать актуальные темы, будь то попытка отрефлексировать жизнь печатных изданий в эпоху интернет-блогов или ирония над феноменом квадробинга. Но большую часть шоу занимают не самые удачные и зачастую повторяющиеся шутки. Не хватает «Газете» и более ярких, но при этом уязвимых персонажей, с которыми бы получилось выстроить крепкую эмоциональную связь. Как было в случае с Майклом Скоттом, Дуайтом Шрутом (Рэйн Уилсон), а также Джимом Хэлпертом и Пэм Бизли. Но «Газету» уже продлили на второй сезон, а значит, есть шанс исправить все недочёты. Всё-таки и «Офис» зрители полюбили не с первого сезона.

