В «Художественном» состоялся премьерный показ второй главы сериала «Лихие»

Зрители онлайн-кинотеатров Okko и START увидят первую серию продолжения проекта об одной из главных ОПГ Хабаровского края 11 сентября.

© Okko

9 сентября в московском кинотеатре «Художественный» состоялся премьерный показ второй главы масштабной криминальной драмы режиссёра Юрия Быкова «Лихие» от продюсерской компании «Среда».

Специальный эпизод, который позиционируется создателями проекта как фильм внутри сериала, представила вся творческая команда во главе с генеральным продюсером Okko Гавриилом Гордеевым, генеральным продюсером компании «Среда» Иваном Самохваловым, режиссёром-постановщиком Юрием Быковым, автором сценария и продюсером Олегом Маловичко, композитором Райаном Оттером. Представить фильм также пришли занятые в проекте актёры: Артём Быстров, Егор Кенжаметов, Елена Николаева, Полина Максимова, Вадим Филипченков, Савелий Кудряшов и другие.

Премьерный показ посетили известные актёры, представители шоу-бизнеса и другие медийные личности. Среди них Паулина Андреева, Вячеслав Муругов, Дмитрий Чеботарёв, Вильма Кутавичюте, Даниил Воробьёв, Петр Буслов, Мила Ершова и Святослав Рогожан, Кузьма и Дарья Котрелевы, Александр Мизев, Наталия Земцова и многие другие.

Вторая часть саги станет прямым продолжением первой главы, но при этом в новых сериях значительно расширится география повествования. Павел и Женя впервые в жизни отправляются в «командировку» в Москву. Юра прихватил их с собой подстраховать Джема, которого вызвал на ковёр московский вор Тунгус. Поездка в столицу оборачивается для киллеров главным испытанием на профессионализм. Лиза чувствует, что её муж Женя ежедневно подвергается опасности. Юный бизнесмен Ильяс, Валиев-младший, обосновался в Хабаровске и активно сопротивляется воровской власти в регионе. В этом ему помогает столичный следователь Кармазов вместе с прокурором Татьяной Шапиро. Джему кажется, что проблему с наследником бизнеса можно решить привычным способом, но времена изменились.

А Жене и Лизе 20 лет спустя предстоит решить судьбу их общего сына Паши, самого младшего из Лиховцевых.

Как отмечают создатели сериала, чьи слова приводятся в пресс-релизе Okko, в новых эпизодах зрителей ждут захватывающая драма и сильные женские линии, но при этом сама история будет максимально насыщена экшеном. Помимо уже знакомых зрителям героев, в фильме появится и сам режиссёр Юрий Быков, который сыграет роль бандита по кличке Арнольд. Также в новых сериях можно будет увидеть Вассу Бокову, Олега Василькова, Григория Дудника и других актёров.

