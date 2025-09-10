Не хочу быть депутатом: каким получился сериал «Избранный» об инженере в Госдуме

В онлайн-кинотеатре Okko идёт комедийный сериал «Избранный» об инженере, который стал депутатом Государственной думы. «Рамблер» рассказывает, почему стоит посмотреть эту историю о человеке «из народа», внезапно попавшем в высшие эшелоны власти.

© Okko

День инженера научно-производственного объединения «Закат» Олега Тяпина (Илья Лыков) из провинциального города Глебова с утра не задался. Сначала пришлось выслушивать жалобы соседки по подъезду, которой Тяпин чинит электрошокер: приспособление нужно старушке для похода в магазин за товарами по акции. Потом на 14 минут опоздал школьный друг Сорока (Дмитрий Смолев), обязавшийся подвезти главного героя на работу. Задерживаться инженеру нельзя: он должен презентовать столичным инвесторам технологию дешёвого производства графена — этот материал, как поясняет Тяпин, считается источником энергии будущего.

Стоит друзьям отъехать от дома, как выясняется, что бензобак пуст. Главному герою приходится бежать со всех ног в своё НПО, обгоняя заядлых атлетов. Презентация проходит на ура, инвесторы вроде бы готовы вложиться. Но позже директор на общем собрании объявляет, что технология уже запатентована иностранцами и Тяпин украл чужую разработку. Полицейские тем временем выносят из здания технику под недоумённые взгляды сотрудников. «Похоже на рейдерский захват», — бормочет пожилой охранник института. Вечером за Тяпиным приходит полиция.

Тем временем из Москвы в Глебов приезжает политтехнолог Инга (Ольга Лерман). Девушку вызвал прямиком из Госдумы губернатор края Дорохов (Александр Лыков). Он узнал, что «наверху» планируют построить в одном из российских городов современный аэрокосмический завод. Дорохов хочет, чтобы предприятие появилось в Глебове на месте того самого НПО «Закат». Для этого ему нужно пролоббировать закон о модернизации устаревших производств. Соответственно, требуется свой человек в Госдуме. Но поддерживаемый губернатором на местных выборах в Госдуму кандидат глуп как пробка: подарил огромный плазменный телевизор центру для слабовидящих и вызвал тем самым большой скандал. Его конкурент, полный тёзка Олега Тяпина из НПО, идёт более простым путём — завоевывает электорат бесплатной водкой. Инга предлагает выдвинуть на выборы кандидата-«двойника», чтобы он оттянул на себя часть голосов конкурента. Им и становится главный герой, которого вытаскивают из участка и убеждают во имя родного Глебова баллотироваться в Думу. Неожиданно для всех инженер Олег Тяпин выигрывает выборы, и теперь ему предстоит отправиться в Москву и заняться законотворчеством.

© Okko

Создатели «Избранного» далеко не новички в комедийном жанре. В списке сценаристов значатся Владимир Васильев («Беспринципные», «Красная Поляна»), Сергей Федотов (стендап-сериал «Стас») и Юлия Абрамчик («Жуки» и «Котострофа»). Сама идея принадлежит Сангаджи Тарбаеву — бывшему капитану команды КВН «Сборная РУДН», сопродюсеру сериалов «МосГорСмех» и «Однажды в милиции» и, кстати, депутату Государственной думы. Режиссёрами стали Алексей Зотов, работавший над фильмом «Убить босса» и сериалом «Политех», и один из постановщиков культового «Физрука» Дмитрий Губарев.

Снятый этой командой «Избранный» стартует бодрее, чем Олег Тяпин из заглохшей машины своего друга Сороки. Если в первых сериях герои и шутки вызывают перманентную улыбку, то в третьей — уже гомерический хохот. Исполнитель главной роли Илья Лыков («Престиж», «Карьеристки») и играющая его супругу Свету Ксения Теплова («Папины дочки. Новые») очень органично передают образы возвышенных, но несколько оторванных от реальности идеалистов. Света (Ксения Теплова) борется за сохранение выхухолей и выхаживает принесённую с улицы ворону, но не догадывается взять мужу в камеру еду и личные вещи. Сам инженер мечтает о процветании Глебова и ради этого идёт на сделку с совестью. Но, оказавшись на государственном посту, инженер раз за разом попадает впросак. Например, в комментарии журналистам на голубом глазу признаётся, что ему нет дела до экологии родного города, — лишь бы завод построили. На одном из заседаний нечаянно называет выступающего перед депутатами министра экономики Фарида Ильгисовича Игиловичем. «Ну вы уж тогда добавляйте: “Запрещён в Российской Федерации”», — отшучивается на это спикер Госдумы.

На промахи Ляпина устало закатывает глаза Инга, которой предстоит вытаскивать своего подопечного из сложных ситуаций. Звезда фильма «Поехавшая» и сериала «Урок» Ольга Лерман отлично смотрится в роли холодноватой, расчётливой и несгибаемой перед лицом обстоятельств деловой женщины — к тому же ей очень идут строгие наряды. У её героини в этой истории свой интерес: если удастся пролоббировать законопроект, губернатор обещает помочь ей в некоем загадочном деле.

© Okko

Сам губернатор в исполнении Александра Лыкова («Улицы разбитых фонарей») выведен язвительным, но радеющим за свой край чиновником. Одному из проштрафившихся подчинённых он советует пойти работать курьером, чтобы заработать на новый асфальт — проложенный ломается голыми руками. Другому заботливо вручает метлу, намекая, что если тот не найдёт дворников, то будет убирать город сам. Некоторые из губернаторских реплик вполне могут уйти в народ. «Ещё депутатом не стал, а уже в бега подался», — приветствует он Тяпина, который пытается уехать от тяжкой депутатской доли в другой город.

Яркими второстепенными персонажами становятся друг инженера Сорока и тёща, которую играет Инга Оболдина. Вместе с Тяпиным они отправляются в Москву: первый в качестве помощника депутата, вторая — присматривать, чтобы у оставшейся в Глебове на защиту экологии дочки не увели мужа. Играющему Сороку Смолеву («Батя») отлично удаётся передать образ жизнерадостного, уверенного в себе нахала, который быстро понимает открывающиеся перед ним перспективы, начинает приторговывать поддельными пропусками в Госдуму и налаживать связи с начальником службы безопасности (Фёдор Лавров). Инга Оболдина с её шармом и темпераментом очень убедительна в роли шумной комичной тёщи, увлечённой искусством. Её героиня работает в глебовском театре гардеробщицей, жаждет попасть на сцену, в полицейском участке вспоминает Ахматову с Гумилёвым, а в Москве в свободное время репетирует реплику «Кушать подано» для проб в сериале «Тётка-4».

Часть съёмок проходила в здании Госдумы, поэтому «Избранный» будет интересен тем, кто хочет увидеть её закулисье и понять принципы работы. Вместе с тем с шутками и прибаутками здесь показана горькая сущность какой бы то ни было власти. Всё решают связи. Даже самые низкие из высоких постов используются в собственных интересах. Ближайший соратник может оказаться работающим на конкурентов предателем. Одних чистых помыслов мало для добрых дел — придётся учиться интригам и выживать в подковёрной борьбе. При этом юмор в «Избранном» вполне доходчив для масс, но достаточно тонок, чтобы сериал не скатывался в пошлость. В первом сезоне проекта заявлено 20 серий. Остаётся надеяться, что к его финалу создатели не растеряют свой запал и завершат сериал так же достойно, как начали. К тому же любопытно, останется ли в итоге главный герой таким же наивным добряком или превратится в честолюбивого интригана. Ведь власть, как известно, развращает.

