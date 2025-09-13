«Список смертников: Тёмный волк»: приквел сериала о морпехах с Крисом Праттом
В Amazon Prime Video идёт военный боевик «Список смертников: Тёмный волк» — приквел популярного сериала «Список смертников», основанного на произведениях Джека Карра. Зрителей ждёт встреча с уже знакомыми героями в исполнении Криса Пратта и Тейлора Китча, к ним присоединятся Том Хоппер и Люк Хемсворт. «Рамблер» рассказывает, каким получился новый сериал об американской военной службе.
«Тёмный волк» — приквел, разобраться в котором без знакомства с оригиналом будет довольно сложно. Поэтому стоит напомнить основные события первого сезона. Очередная миссия элитного отряда «морских котиков» под руководством лейтенант-коммандера Джеймса Риса (Крис Пратт) оборачивается трагедией. Во время спецоперации по поимке опасного учёного, занимающегося разработкой химического оружия, взвод попадает в засаду. Потеряв в бою почти всех своих солдат, Рис чудом выживает и возвращается домой с посттравматическим синдромом и чувством вины за гибель товарищей. Герой подозревает, что провал миссии — результат масштабного заговора, в котором замешаны правительственные чиновники, военное руководство и главы корпораций. Рису никто не верит, поэтому морпех начинает самостоятельное расследование. Вскоре поиски правды оборачиваются вендеттой.
Восьмисерийный проект Amazon Prime Video вышел в 2022 году и мгновенно привлёк внимание зрителей благодаря участию Антуана Фукуа, постановщика криминальных триллеров «Тренировочный день», «Стрелок» и «Великий уравнитель». Режиссёр приложил руку к написанию сценария, выступил одним из продюсеров и снял пилотный эпизод. Кроме того, главную роль в мини-сериале исполнил Крис Пратт — увидеть задорного разгильдяя из «Стражей Галактики» в амплуа отчаявшегося морпеха было как минимум любопытно.
Проект, в основу которого лёг одноимённый бестселлер бывшего спецназовца Джека Карра, не стал флагманским для Amazon Prime Video, но нашёл свою аудиторию. Зрительский рейтинг сериала на Rotten Tomatoes составил 95%. Вопреки ожиданиям публике полюбился не главный герой, сыгранный Праттом, а предавший его лучший друг Бен Эдвардс в исполнении Тейлора Китча. Такому повороту удивился даже Карр: в комментарии изданию USA Today он признался, что актёр переизобрёл персонажа и вывел книжного Эдвардса на новый уровень.
После выхода первого сезона «Списка смертников» в соцсетях стали появляться многочисленные фанатские теории о тёмном прошлом противоречивого антигероя, и Карр лично участвовал в написании сценария, способного удовлетворить любопытство зрительской аудитории. Приквел рассказывает предысторию Эдвардса, который проходит нелёгкий путь от самоотверженного «морского котика» до циничного оперативника ЦРУ.
Действие «Тёмного волка» разворачивается за семь лет до событий первого сезона «Списка смертников». Морской пехотинец Бен Эдвардс (Китч), лейтенант Рэйф Хастингс (Хоппер) и коммандер Джеймс Рис (Пратт) руководят обучением в элитных боевых подразделениях Иракской контртеррористической службы в Мосуле. Тренируя солдат, герои подчёркивают важность взаимовыручки: без неё не сработает даже самая хитрая тактика. Во время очередной антитеррористической операции Эдвардс принимает необдуманное решение, которое приводит к провалу миссии и увольнению пехотинца. Вместе с ним из спецназа уходит Хастингс, чтобы поддержать товарища. Он делает это добровольно, но лишение звания «морского котика» — позор для морпехов. Вскоре бывшие сослуживцы получают предложение по работе в ЦРУ, от которого не так-то просто отказаться.
Как и «Список смертников», открывающийся цитатой из Ветхого Завета, приквел начинается с закадрового голоса главного героя — на этот раз уже не Риса, а Эдвардса. Рассуждение Эдвардса, что власть имущие воюют за честь и славу своего государства, а солдаты — друг за друга, лейтмотивом проходит через весь сериал (о чём зрителям неоднократно напоминают сами персонажи). Герои «Тёмного волка» поддерживают друг друга в болезни и здравии: одной из самых впечатляющих сцен стал эпизод с позорным увольнением Эдвардса и Хастингса, готового стоять за товарища даже ценой чести. Проблема в том, что уже к финалу второй серии культ военного братства начинает раздражать. Кажется, будто создатели обращаются не к широкой аудитории, а исключительно к морпехам. Похожую точку зрения о первом сезоне «Списка смертников» высказал сам Карр. В беседе с американским журналистом Такером Карлсоном автор пояснил: «Мы сняли сериал для тех, кто был на поле боя. Мы сделали это для солдат, моряков, лётчиков и морпехов, которые сражались в Ираке и Афганистане, чтобы они могли сидеть на диване и говорить: „Эти парни приложили усилия, чтобы создать особенное шоу, которое обращается к нам“».
В отличие от Пратта, которого даже нахмуренные брови и сжатые губы не смогли превратить из Звёздного Лорда в хладнокровного мстителя, Китч безупречно влился в образ надломленного морпеха. Раскрывая тёмное прошлое Эдвардса, авторы намеренно соблюдают дистанцию и не позволяют зрителям сопереживать будущему предателю.
Удачным стало и визуальное решение сериала. Отказавшись от мрачной эстетики первого сезона, в начальных эпизодах «Тёмного волка» создатели обратились к приглушённой цветовой палитре, как нельзя лучше передающей атмосферу выжженной солнцем пустыни. На этом фоне реалистичные боевые сцены выглядят ещё убедительнее: помимо основной команды «Списка смертников», над приквелом трудились военные консультанты и ветераны ВМФ США.
Несмотря на предсказуемый сюжет, «Список смертников: Тёмный волк» понравится любителям военного экшена и боевых сцен в духе «Джона Уика». Сериал справляется с главной задачей: расширяет вселенную Карра и выводит на первый план второстепенного персонажа, полюбившегося зрителям.
