Продолжение сериала «Крутая перемена»: Никита Ефремов едет в Узбекистан

В онлайн-кинотеатрах «Иви» и «Кинопоиск» идёт второй сезон сериала Карена Оганесяна «Крутая перемена». В нём потомственный учитель Андрей Ларионов отправляется с командировкой в Узбекистан в качестве ревизора. «Рамблер» рассказывает, каким получилось продолжение педагогической драмы.

В финале первого сезона Андрей Ларионов (Никита Ефремов) наладил отношения с родным отцом (Игорь Черневич) и стал преподавать литературу в местной школе, как и мечтала когда-то его мама, заслуженный учитель года. В продолжении талантливого педагога отправляют в командировку. В Узбекистане построили новую школу, нужен кто-то, способный проверить уровень преподавательского состава и готовность учреждения.

Прибыв на место, Ларионов знакомится с директором (Иван Добронравов) и быстро разбирается с местными учителями. Одна из них, Алия (Елена Ербакова), как и Андрей, преподаёт русский язык и литературу. Правда, опаздывает на уроки и демонстрирует суровый восточный характер. «Восток, понимаете, дело тонкое», — цитирует фразу из «Белого солнца пустыни» директор, будто оправдываясь.

В новом здании школы в Бухаре дети, как оказалось, даже не занимаются. По документам учреждение готово, а по факту на его отделку нужен как минимум месяц. Но местные работники не торопятся — опять же Восток. «Тут всё неторопливо делают, с чувством собственного достоинства», — снова оправдывается герой Добронравова. Ларионову предстоит найти подход к преподавателям и рабочим — от успеха командировки зависит его назначение в Москве.

С первых минут продолжение «Крутой перемены» превращается из любопытного портрета современной школы в ностальгическую драму по золотым временам классического образования. В начальных эпизодах исследовать трудности межкультурного диалога никто не пытается. Зато герой Никиты Ефремова вновь пускается во все тяжкие патетических уроков литературы. Образы из классики подаются как целительный эликсир, способный избавить от любых напастей — от бюрократии до служебного романа, который во втором сезоне становится для Ларионова проблемой.

Узбекистан в сериале очаровывает, но пока с туристическим уклоном. Бухара выглядит как на открытке, а его жители, к сожалению, лишь безликая массовка в спектакле о ревизоре из Москвы. В продолжении «Крутой перемены» не чувствуется ни дыхания города, ни музыкальной атмосферы, ни национального колорита. «Может, поедим плов? Может, в хаммам?» — предлагает снова и снова Ларионову директор. Кажется, что это всё, что в новой для учителя стране может его удивить.

Продолжение как будто нивелирует плюсы, за которые многим полюбился первый сезон. Карен Оганесян отчего-то упрощает повествование, переснимая сцены практически один в один, только Россия сменилась на Узбекистан. Каждый эпизод построен по заезженной схеме «проблема — литературное произведение / писатель — озарение», как это было в оригинальном сериале. Герои оживают в рамках заданных границ, а затем исчезают из кадра, чтобы создать иллюзию динамики и слабый намёк на действие.

Андрей Ларионов — по-прежнему обаятельный преподаватель, который берётся за работу, которая выходит за рамки его профессиональных компетенций: по сюжету он должен не только подтянуть местных учителей, но и проследить, чтобы школа была готова. В первых сериях персонаж далёк от какой-либо эволюции, но, возможно, это изменится в следующих эпизодах. Как и прежде, во вселенной Ларионова литература спасает от любых проблем, с которыми сталкиваются герои.

Тема межкультурного диалога в начальных эпизодах отсутствует, хотя более чем напрашивается. Пока лишь продвигается торжество русской литературы в Узбекистане: первый эпизод раскладывает на составляющие «Ревизора» Гоголя, второй затрагивает отношения поэта Есенина и одной из его возлюбленных — Шаганэ Тальян. Намёк на сложный культурный код выглядит блёкло.

Второй сезон «Крутой перемены» смотрится как калейдоскоп из благих намерений. Проект вроде бы обещал большой и сложный разговор о кризисе в образовании и важности межкультурных связей. Но в действительности преподносит лишь нечто абстрактное в обёртке из туристических буклетов. Пока западные платформы в сериалах изобличают школьный буллинг и говорят о необычных вызовах, с которыми столкнулись местные преподаватели, «Крутая перемена» учит, что любую проблему можно решить крылатой цитатой из классики. Причём как в России, так и в Узбекистане. Такая вот дружба народов.

