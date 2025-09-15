Премия «Эмми»: кто получил награды и насколько ожидаемым был выбор жюри

В ночь на 15 сентября в Лос-Анджелесе прошла 77-я церемония вручения премии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом была признана «Больница Питт», лучшим комедийным сериалом — «Киностудия», а лучшим мини-сериалом — «Переходный возраст», сообщается на официальном сайте Американской телевизионной академии, присуждающей эту награду. Премии получили и актёры этих проектов. «Рамблер» узнал у экспертов отрасли, насколько закономерным был выбор жюри и высока ли была конкуренция среди номинированных проектов.

«Больница Питт» (HBO Maх), рассказывающая о работе врачей скорой помощи в Питтсбурге, в этом году была заявлена на 13 номинаций «Эмми». В итоге она получила пять статуэток, в том числе как лучший драматический сериал и за лучшие актёрские работы. Сыгравший главную роль Ноа Уайл был признан лучшим актёром в драме, а Кэтрин Ланаса стала лучшей актрисой второго плана в драме. Как отметили опрошенные «Рамблером» эксперты, конкуренция в этом году была достаточно сильная. В номинации «Лучший драматический сериал», помимо «Больницы Питт», были представлены не менее знаковые проекты. Это «Медленные лошади» (Apple TV+) об отделе для нерадивых суперагентов, «Разделение» (Apple TV+) о технологии, позволяющей отделять рабочие воспоминания сотрудников фирмы от обычных, снятый по вселенной «Звёздных войн» «Андор» (Disney), рассказывающий о постапокалиптическом мире «Одни из нас» (HBO Max), политические триллеры «Дипломатка» (Netflix) и «Рай» (Hulu), а также «Белый лотос» (HBO Max) о сотрудниках и постояльцах отелей в разных курортных локациях мира. То, что «Белый лотос» не получил вообще никаких наград, поразительно, отмечает главный редактор кинопортала «Кино-театр.ру» Жан Просянов. «Сериал, на мой взгляд, только разгоняется. На него снимается огромное количество пародий. И третий сезон, я считаю, получился на высоком уровне», — отметил кинокритик.

«Киностудия» (Apple TV+) стала триумфатором церемонии. Она была заявлена в 24 номинациях и получила 13 статуэток, в том числе как лучший комедийный сериал, за лучший сценарий комедии, лучшую режиссуру комедии и за лучшую мужскую роль в комедийном сериале Сету Рогену. Проект представляет собой сатиру на Голливуд и шоу-бизнес в целом. Триумф «Киностудии» абсолютно справедлив, считает Жан Просянов. «Разговоры об этом проекте не утихали. Почти после каждого эпизода соцсети взрывались, описывая, что в нём произошло, потому что показанные в сериях ситуации со съёмок были очень узнаваемыми и это вызывало у зрителей восторг», — отмечает эксперт. Возможно, победа «Киностудии» откроет двери для проектов, которые рассказывают о внутреннем мире киноиндустрии, добавил Просянов.

Британский «Переходный возраст» (Netflix) про 13-летнего подростка Джимми, убившего одноклассницу, был заявлен в 13 номинациях и получил восемь наград, в том числе как лучший мини-сериал, за лучшую режиссуру мини-сериала и лучший сценарий. По мнению киноведа Николая Изволова, такой выбор жюри можно назвать предсказуемым. «Сериал собрал множество положительных отзывов от кинокритиков и зрителей, бил рекорды по просмотрам — только за первые три месяца показа на Netflix его посмотрели 140 миллионов человек», — поясняет критик.

Изволов и Просянов отмечают, что Стивен Грэм и Оуэн Купер, которые сыграли отца и сына-подростка в «Переходном возрасте», вполне закономерно получили свои актёрские награды. Грэм был признан лучшим актёром в мини-сериале, а Купер — лучшим актёром второго плана в мини-сериале. Как пишет британское издание The Guardian, 15-летний Купер стал самым молодым исполнителем, когда-либо получавшим статуэтку «Эмми» за второстепенную мужскую роль в мини-сериале. На момент съёмок юноше было всего 14 лет, к тому же «Переходный возраст» стал его первой профессиональной работой в кинематографе. У Купера были достаточно сильные соперники, отмечают опрошенные «Рамблером» эксперты. С актёром конкурировали его партнёр по «Переходному возрасту» Эшли Уолтерс, Хавьер Бардем («Монстры: История Лайла и Эрика Менендес»), Билл Кэмп и Питер Сарсгаард («Предполагаемая невиновность») и Роб Делейни («Умереть за секс»). «Но Оуэн Купер своими взглядом и диалогами покорил сердца многих», — отметил Просянов.

Для самого Купера награда стала неожиданностью. «Честно говоря, когда я пару лет назад начал брать уроки драматического искусства, я не ожидал, что окажусь даже в Соединенных Штатах, не говоря уже о том, чтобы оказаться здесь», — сказал во время вручения премии актёр, чьи слова приводит The Guardian. Обычно столь высокие награды, полученные в раннем возрасте, не гарантируют успешную актёрскую карьеру, отмечает Просянов. «Но я надеюсь, что это тот случай, который станет исключением, подтверждающим правило», — добавил он.

Лучшей актрисой в комедийном сериале была признана Джин Смарт за роль Деборы Вэнс в сериале «Хитрости». Сыгравшая главную женскую роль в «Разделении» Бритт Лоуэр получила награду как лучшая актриса в драматическом сериале.

Особенностью этой церемонии вручения «Эмми» стало то, что общее количество наград у HBO и Netflix было равным, Apple TV оказался на третьем месте, отмечает Жан Просянов. Проекты HBO получили в сумме 30 статуэток, такое же число досталось проектам Netflix, а сериалы Apple TV+ завоевали суммарно 22 статуэтки. «Таким образом, мы понимаем, кто сейчас входит в топ-3 производителей контента, и действительно проекты этих студий являются самыми знаковыми в этом году», — отметил он.

