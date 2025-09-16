Названа дата выхода нового сезона сериала «Эйфория»: что о нём известно

Третий сезон нашумевшего сериала «Эйфория» выйдет на экраны весной 2026 года. Об этом в интервью изданию Variety сообщил председатель совета директоров компании HBO Кейси Блойс. «Рамблер» рассказывает, чего ждать от нового сезона, кто вернётся к своим ролям и какие сюрпризы приготовили создатели для поклонников.

© HBO

О чём сериал?

Первый сезон драматического сериала «Эйфория» о жизни калифорнийских подростков вышел на экраны в 2019 году и состоял из 10 серий. Проект рассказывает о 17-летней девочке Ру Беннетт с бунтарским характером, которая страдает от пристрастия к запрещённым веществам. У Ру складываются непростые отношения с матерью и одноклассниками, но её жизнь меняется, когда она встречает неординарную Джулс. Второй сезон вышел в январе 2022 года и состоял из восьми серий. В нём Ру продолжает бороться с зависимостью и посещает курсы анонимных наркоманов. В центр сюжета выходят и другие персонажи: когда-то лучшие подруги Мэдди и Кесси теперь враждуют из-за парня Нэйта, сестра последнего ставит автобиографичный мюзикл о жизни своих одноклассников, отдельная линия посвящена истории наркоторговцев.

© HBO

Ру Беннет в сериале сыграла Зендея, получившая за эту роль две премии «Эмми» как лучшая актриса драматического сериала (2020 и 2022 год) и «Золотой глобус» за лучшую женскую роль на ТВ (2023 год). Также в проекте снялись Хантер Шафер, Джейкоб Элорди, Сидни Суини, Алекса Деми, Ангус Клауд и другие. Актёр Колман Доминго, сыгравший наставника Ру в обществе наркозависимых, получил «Эмми» в 2022 году как «лучший приглашенный актёр в драматическом сериале». Всего «Эйфория» завоевала девять премий «Эмми», включая актёрские награды.

После выхода второго сезона сериал «Эйфория» стал вторым по популярности телешоу HBO, уступив только «Игре престолов». Как писало издание Variety, последняя серия второго сезона собрала 6,6 миллиона зрителей на HBO и HBO Max. В среднем эпизоды сериала просматривали 16,3 миллиона зрителей, что, по данным издания, на тот момент было лучшим показателем для любого сезона сериала HBO за последние 18 лет. Опередил его только последний сезон «Игры престолов», эпизоды которого посматривали около 46 миллионов зрителей.

© HBO

Что ждать от 3-го сезона?

Как писало издание Hollywood Reporter, съёмки 3-го сезона начались в феврале 2025 года. Такой большой перерыв в работе был связан с несколькими факторами: сложностями с согласованием съёмочных графиков актёров, которые стали очень востребованными после первых двух сезонов, работой шоураннера Сэма Левинсона над сериалом «Идол», забастовками гильдий актёров и сценаристов в 2023 году и внезапной смертью актёра Ангуса Клауда, сыгравшего одного из знаковых персонажей — наркоторговца и друга Ру Феско. Третий сезон расскажет о повзрослевших героях предыдущих сезонов и будет состоять из восьми эпизодов.

© HBO

Кто вошёл в актёрский состав

В сериал вернётся практически весь основной актёрский состав, включая Зендею, Хантер Шафер, Сидни Суини, Джейкоба Элорди и Колмана Доминго. По данным Puck News, Зендея заключила контракт, согласно которому будет получать за один эпизод около 1 миллиона долларов, что сделает её одной из самых высокооплачиваемых актрис США. Сидни Суини в разговоре с The Hollywood Reporter заявила, что очень рада вернуться в «Эйфорию»: «Я очень рада снова сыграть Кэсси. Она, безусловно, один из самых особенных персонажей для меня, и я люблю “Эйфорию”, команда которой стала моей семьёй, поэтому с нетерпением жду этого». Правда, зрители не увидят Сторм Рид, сыгравшую сестру Ру Джию Беннет.

Сериал пополнится и новыми известными актёрами. Одну из ролей сыграет голливудская кинозвезда Шэрон Стоун. «Нет ничего более захватывающего, чем работать с этой потрясающе талантливой командой», — передаёт слова актрисы The Hollywood Reporter. Также в команду войдут актёр и игрок Национальной футбольной лиги Маршон Линч, певица, обладательница премии «Грэмми» Розалия и актёры Кадим Хардисон («Чи», «Другой мир») и Адева́ле Акиннуо́йе-Агбадже («Остаться в живых», «Отряд самоубийц»).

© HBO

Кто станет композитором третьего сезона

Музыку к третьему сезону сериала напишет известный композитор Ханс Циммер, который работал над блокбастерами «Гладиатор», «Начало», «Дюна» и другими. Циммер — обладатель двух премий «Оскар»: за саундтрек к мультфильму «Король Лев» и музыку к «Дюне».

В «Эйфории» Циммер будет сотрудничать с написавшим саундтреки к первым двум сезонам композитором и продюсером Labrinth (настоящее имя — Тимоти Ли Маккензи). «Музыка Labrinth сформировала индивидуальность сериала, и я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в развитие истории и помочь сформировать новый сезон с помощью музыки», — заявил Циммер изданию The Hollywood Reporter.

© HBO

Выйдет ли 4-й сезон «Эйфории»

Продлят ли создатели «Эйфорию» на 4-й сезон, точно неизвестно. В феврале 2025 года исполнительный вице-президент HBO Франческа Орси заявила изданию Deadline, что пока компания планирует сделать третий сезон заключительным. Но окончательное решение ещё не принято.

