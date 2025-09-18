Опрос Okko и Rambler&Co: большинство россиян не хотели бы вернуться в 90-е

Исследование приурочено к выходу второй главы масштабной криминальной саги Юрия Быкова «Лихие», которую можно посмотреть в Okko.

Стриминговый сервис Okko и медиахолдинг Rambler&Co провели опрос о том, хотели бы россияне вернуться в 90-е. Участие в нём приняли более 130 тысяч пользователей. Согласно данным исследования большинство россиян считают 90-е трудным и противоречивым временем. 78% респондентов заявили: возвращаться в 90-е не стоит. Лишь 22% признались, что хотели бы окунуться в ту атмосферу хотя бы ненадолго.

Россияне о 90-х: бедность и криминал вместо романтики

Главные ассоциации россиян с десятилетием: дефицит и бедность (41%), а также криминал (40%). Лишь 14% респондентов увидели в 90-х «перемены и новые возможности», а 5% назвали их периодом расцвета музыки, кино и моды.

Две трети россиян (67%) признаются: скучать по этому времени не приходится. Только 14% считают 90-е «эпохой свободы и возможностей». 16% признаются, что испытывают по ним ностальгию, а 3% их не застали.

Чего не хватало и кто преуспевал

Россияне признаются, что в 90-е прежде всего не хватало уверенности в завтрашнем дне (35%) и порядка и закона (32%). 17% говорили о нехватке стабильности и безопасности, а 16% — о дефиците денег и работы.

Отвечая на вопрос о том, кто преуспевал в 90-е больше других, большинство указали на бандитов и криминал (58%). 30% выделили политиков и чиновников, лишь 7% — предпринимателей и только 5% — «обычных людей, сумевших подстроиться».

Оценки деятельности тех, кто зарабатывал в 90-е нелегально, оказались неоднозначными: 45% относятся с пониманием, считая, что «времена были такие». 27% прямо осуждают, называя преступлением. Для 25% это прошлое, не вызывающее эмоций, а 3% романтизируют, видя в таких людях «героев эпохи».

Культура и образы десятилетия

Наиболее популярные фильмы и сериалы того времени среди россиян — криминальные драмы, такие как «Брат» и «Бандитский Петербург» (44%). На втором месте комедии («Особенности национальной охоты», «Маски-шоу») — 31%. Ещё 16% чаще вспоминают зарубежные боевики вроде «Терминатора 2» и «Воздушной тюрьмы». И 9% назвали любимыми детские и подростковые передачи — от «Джунгли зовут» до «Утиных историй».

Главными саундтреками десятилетия стали поп-музыка («Ласковый май») — 35% и зарубежные хиты (34%). На русский рок («Кино», «Наутилус») приходится 30% слушателей, а рэп и хип-хоп того времени практически не нашли отклика (1%).

Для большинства опрошенных образ «лихих 90-х» — вынужденный способ выживания, об этом заявили 68% респондентов. 17% считают 90-е символом беспринципной жестокости, а для 15% «лихие 90-е» связаны с романтикой бунта и свободой.

Самыми узнаваемыми атрибутами 90-х оказались рынки и челноки (60%), на втором месте — малиновые пиджаки и золото (24%), далее — кассетники и VHS (10%) и, наконец, жвачка Turbo и приставка Dendy (6%).

Вторая глава «Лихих»

Опрос был приурочен к выходу второй главы масштабной криминальной саги Юрия Быкова «Лихие». Она стала прямым продолжением первой главы, но при этом в новых сериях значительно расширяется география повествования ― «Лихие» едут в Москву. По словам создателей сериала, которые приводятся в пресс-релизе Окко, в новых эпизодах зрителей ждёт захватывающая драма и сильные женские линии, но при этом сама история будет максимально насыщена экшеном.

