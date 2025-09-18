Okko и «Среда» представили первые серии проекта «Полураспад» на фестивале в Сочи

Сериал основан на реальных событиях и рассказывает о Тоцких ядерных учениях. Он охватывает две эпохи: 1954 и 1989 годы.

© Okko

18 сентября Okko и «Среда» на конкурсной программе фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» представили первые эпизоды сериала «Полураспад». Фестиваль проходит с 15 по 20 сентября в Розе Хутор.

Презентовала проект творческая команда во главе с режиссёром-постановщиком Максимом Свешниковым, оператором Ильей Авербахом, автором сценария и продюсером Олегом Маловичко, генеральным продюсером Продюсерской компании «Среда» Иваном Самохваловым, ведущим продюсером Дмитрием Чернолиховым, кастинг-директором Марией Галактионовой, актёрами Петаром Зекавица, Мариной Васильевой, Максмом Стояновым, Юлией Пилипович, Варварой Куприной, а также генеральным продюсером Okko Гавриилом Гордеевым.

© Okko

Главные роли в восьмисерийном сериале исполняют Анна Михалкова и Филипп Янковский.Также в проекте заняты Петар Зекавица, Марина Васильева, Мила Ершова, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Иоанн Кочкин, Евгений Стычкин, Ксения Трейстер, Юлия Пилипович, Игорь Гордин, Сергей Шакуров, Александр Алябьев, Андрей Петелько, Дмитрий Чеботарев, Егор Корешков, Николай Дроздовский, Игорь Черневич, Андро Симонишвили, Варвара Куприна, Софья Мицкевич, Максим Стоянов и другие.

Как отметил генеральный продюссер Окко Гавриил Гордеев,слова которого приводятся в пресс-релизе, «Полураспад» — это художественное произведение, «где в основе лежит драма отдельной семьи, оказавшейся в эпицентре неоднозначного события, которое однозначно повлияло на ход Холодной войны».

Перестройка. Надежда Келлер (Анна Михалкова) работает в оренбургской газете, где ей не доверяют серьезных задач, и в одиночку воспитывает сына. Надя стремится к настоящей журналистике, но коллеги привыкли к тому, что ей под силу лишь статьи о домоводстве, и терпят ее из уважения к фамилии отца, «золотого пера» Бориса Келлера (Петар Зекавица). Когда Надежде сообщают о его смерти, выясняется, что они не общались всю жизнь – Келлер ушел из семьи, когда Надя была совсем маленькой.

Во время похорон Надежда обращает внимание, как много молодых имен на кладбищенских памятниках. Местные жители ссылаются на «атом» – учения со взрывом мощной бомбы, которые проводились в окрестностях Тоцкого в 1954 году. Позже в дневниках Келлера Надя находит пугающие цифры и факты о тех событиях. Это наводит ее на мысль провести расследование, и главред газеты Прокопович (Филипп Янковский) выдает ей карт-бланш на статью о последствиях Тоцкого. В процессе подготовки материала Надя сталкивается с препятствиями, со скепсисом коллег, но неожиданно она начинает получать письма от очевидцев событий 54 года. Тысячи людей, переболевшие раком и потерявшие близких, бросаются к ней за помощью. Надя понимает, что обязана донести людям правду о Тоцком и продолжить дело отца, у которого, вероятно, были серьезные причины оставить семью.

Детективный триллер «Как приручить лису» с Кириллом Кяро выйдет в Okko осенью