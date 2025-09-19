Новый сезон «Дома Дракона» и бесплатные дни в Эрмитаже — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.

Стала известна дата выхода нового сезона «Дома Дракона»

Выход третьего сезона сериала «Дом Дракона» запланирован на начало лета 2026 года. Об этом в разговоре с отраслевым изданием Deadline сообщил генеральный директор американской телесети HBO Кейси Блойс. «Думаю, это будет сразу после [окна подачи заявок на премию "Эмми" 2026 года]», — заявил Блойс. Как отмечает Deadline, окно подачи заявок закрывается 31 мая 2026 года.

«Дом Дракона» — приквел к сериалу «Игра престолов». Его действие развивается за 200 лет до начала событий в «Игре престолов». Речь в сериале идёт о расколе в династии Таргариенов, который приводит к гражданской войне, известной как «Танец Драконов». Премьера первого сезона вышла на канале HBO в августе 2022 года, второй стартовал в июне 2024 года. В «Доме Дракона» снимаются Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Д’Арси, Рис Иванс. В основу сериала лёг роман Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь». Писатель также выступил соавтором сценария наряду с продюсером и сценаристом Райаном Кондалом.

В Эрмитаже вводят новые бесплатные дни для всех посетителей

Вход в Государственный Эрмитаж будет бесплатным для всех посетителей восемь праздничных дней в году. Об этом на пресс-конференции в «Интерфаксе» заявил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

Попасть в Эрмитаж без оплаты входного билета можно будет в Рождество (7 января), День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 Марта), День космонавтики (12 апреля), День музеев (18 мая), День учителя (5 октября), День народного единства (4 ноября), а также День Эрмитажа — День святой Екатерины (7 декабря), перечислил Пиотровский. Он напомнил, что уже несколько лет 1 сентября в музее организован бесплатный вход для учеников.

Если праздник выпадает на выходной день музея, то бесплатное посещение будет организовано в ближайший к празднику рабочий день, уточняется в официальном Telegram-канале музея. Музей не работает по понедельникам, а также 1 января и 9 мая.

Согласно информации на официальном сайте музея, сейчас бесплатные входные билеты в Эрмитаж для всех посетителей доступны в четыре праздничных дня: 23 февраля, 8 Марта, 18 мая (Международный день музеев) и 7 декабря (День святой Екатерины). Бесплатные билеты в Главный музейный комплекс в любой рабочий день музея могут получить несколько категорий посетителей: например, дети до 14 лет, многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны. Отдельные категории граждан, например дети до 18 лет и студенты, могут посещать музей бесплатно в третий четверг каждого месяца. Пенсионерам предоставляются бесплатные билеты каждый четверг.

Названо число посетителей летнего сезона фестиваля «Усадьбы Москвы»

Летний сезон историко-культурного фестиваля «Усадьбы Москвы» в этом году привлёк больше посетителей, чем в прошлом, — около 900 тысяч человек. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводит официальный сайт московского правительства mos.ru. Для сравнения: в 2024 году количество гостей летнего сезона «Усадеб Москвы» составило более 700 тысяч человек, приводил данные «Ведомости. Городу» председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.

В этом году летний сезон «Усадеб Москвы» стартовал 1 июня и завершился 14 сентября. Он объединил более 50 площадок. В число самых популярных мест этим летом вошли музей-заповедник «Царицыно», усадьба Кусково, сад имени Н. Э. Баумана, перечислила в разговоре с mos.ru Наталья Сергунина. «Москвичи и туристы посещали спектакли и концерты под открытым небом, участвовали в творческих мастер-классах, знакомились со старинными традициями и историей столичных усадеб», — отметила заместитель мэра Москвы.

Сериал «Олдскул» получит продолжение

Комедийный сериал «Олдскул», который выходит в онлайн-кинотеатрах Premier и Start, продлили на второй сезон. Об этом рассказал генеральный продюсер онлайн-платформы Premier Давид Кочаров в ходе презентации нового сезона онлайн-кинотеатра на фестивале «Новый сезон» в Сочи, сообщает информационное агентство ТАСС. Сценарий продолжения почти готов, съёмки стартуют в ближайшее время, а премьера запланирована на 1 сентября 2026 года.

В первом сезоне «Олдскул» рассказывается о строгой учительнице математики Марии Трифоновне, на уроках которой царит идеальная дисциплина. Чтобы наладить отношения с единственной внучкой, которую главная героиня не видела много лет, учительница идёт работать в элитную школу. Ей приходится столкнуться с избалованными детьми из богатых семей, которым Марии Трифоновне предстоит привить любовь к математике.

Главную роль в сериале сыграла Мария Аронова, также в проекте задействованы Ефим Шифрин, Роман Маякин, Игорь Хрипунов. Первый сезон стартовал в онлайн-кинотеатрах Premier и Start 1 сентября 2025 года, он состоит из 17 эпизодов.

Объявлена дата премьеры документального фильма об Оззи Осборне

Премьера полнометражного документального фильма стриминговой компании Paramount+ «Оззи Осборн: отныне выхода нет» о последних шести годах жизни британского рок-музыканта Оззи Осборна состоится 7 октября. Об этом сообщило отраслевое издание Variety. Картина будет доступна пользователям онлайн-платформы по всему миру, за исключением Японии, отметило издание. Режиссёром картины стала лауреат премии Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA) Таня Александер.

Фильм снят при участии членов семьи Оззи Осборна: жены Шелли и детей Джека, Келли и Эми. Также в картину вошли фрагменты интервью с самим музыкантом. Речь в «Оззи Осборн: отныне выхода нет» пойдёт о полученной Осборном в феврале 2019 года травме, из-за которой он был вынужден досрочно завершить своё прощальное турне, о сотрудничестве с американским рэпером Post Malone, работе над треком Take What You Want (2019 ) и о записи двух последних альбомов Осборна Ordinary Man (2020) и Patient Number 9 (2022).

Оззи Осборн — английский рок-музыкант, сооснователь группы Black Sabbath. Он скончался 22 июля 2025 года в возрасте 76 лет от острого инфаркта миокарда.

