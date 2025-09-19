Сериал «Встать на ноги» с Гошей Куценко представили на фестивале «Новый сезон»

Онлайн-кинотеатр Okko представил инклюзивный лирический комедийный сериал «Встать на ноги» в конкурсной программе фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который проходит в Розе Хутор с 15 по 20 сентября. Главные роли в проекте исполнили Гоша Куценко и Мила Ершова.

© Okko

Куценко играет роль бывшего заключённого по кличке Старый, который выходит на свободу после 20 лет тюрьмы. Когда-то на суде он взял всю вину — и за себя, и за друга Рахима (Алексей Розин). Теперь Рахим стал уважаемым бизнесменом и забыл о человеке, которому обязан жизнью. Старый хочет забрать свою долю и отправиться на море. Но его планы нарушают Рахим и взрослая дочь Оля (Мила Ершова), передвигающаяся на коляске.

© Okko

По решению полиции Оле приходится жить с отцом, а наблюдать за ними будет участковая (Ольга Лерман). Отношения Старого с дочерью сначала не очень ладятся: он старается быть правильным отцом, а она хочет, чтобы он исчез так же внезапно, как и появился.

В попытках наладить жизнь Оли главный герой понимает, что нуждается в помощи больше, чем она. Ему нужно, чтобы его простили, приняли и напомнили ему, что он всё ещё может встать на ноги.

В сериале также сыграли Кузьма Котрелёв, Юлия Александрова, Александр Обласов, Игорь Ознобихин, Антон Санкевич, Давид Сократян, Святослав Рогожан. Проект состоит из 8 серий по 45 минут.

© Okko

Как сообщается в пресс-релизе Okko, первые эпизоды «Встать на ноги» гостям «Нового сезона» представила творческая команда проекта: режиссёр-постановщик Павел Тимофеев, оператор-постановщик Иван Бурлаков, шоураннер и автор сценария Александр Носков, актёры Гоша Куценко и Кузьма Котрелёв, генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев и другие.

