Сериал «Одни дома» и спортивная драма «Финал»: главные киноновинки недели

Семейные комедии, криминальные саги, приключенческие сериалы, спортивные драмы и боевики — еженедельно в онлайн-кинотеатре Okko выходит яркая подборка контента на любой вкус. Среди премьер этой недели — комедийный сериал про четверых детей, которые остались дома без родителей и вынуждены решать взрослые вопросы «Одни дома», спортивная драма «Финал» про сборную команду России, которая сражается за первое место на Олимпиаде-2012 в Лондоне. А также триллер о борющихся за наследство владельцах фармацевтической компании «Жадная порода». Все новинки доступны по подписке Сберпрайм. «Рамблер» рассказывает, что смотреть в онлайн-кинотеатре Okko c 22 по 27 сентября.

22 - 24 сентября: «Избранный», новые серии

Продолжение сериала о добром и отзывчивом провинциальном инженере научно-исследовательского института «Закат» Олеге Тяпине, который внезапно сам для себя становится депутатом Государственной Думы. Инженер надеется в новой должности пролоббировать закон о модернизации морально устаревших научных предприятий России, чтобы в его городе Глебове появился современный завод.

В предыдущих сериях Тяпин начинает работать над проектом, но у него появляются недоброжелатели. Первое выступление на пленарном заседании проходит удачно, хотя не без ошибок. Жители Глебова начинают обращаться к Тяпину с разными просьбами — многие из них он старается решить. Благодаря этому в Глебове растёт доверие к власти, а у Олега появляются новые перспективы в Москве.

23 сентября: «Одни дома», премьера

Комедийный сериал для семейного просмотра. Четверо детей — бьюти-блогер Алина, подросток-пранкер Женя, отличница-душнила Вика и шестилетний фанат «тру-крайма» Коля Акимовы устали от постоянных запретов родителей и мечтают остаться дома одни. Однажды мама и папа ребят застревают на Камчатке. Из-за облака вулканического пепла они не могут вылететь домой в Москву. Их дети счастливы, что наконец смогут быть дома без родительского контроля.

Акимовы-младшие заказывают пиццу и приглашают в гости друзей. Но вскоре сталкиваются со взрослыми проблемами — болезнями, недоброжелательными соседями, пропавшим интернетом и многим другим. Смогут ли они справиться с трудностями и понять, почему родители иногда бывают строгими?

25 сентября: «Лихие. Глава вторая», 3-я серия

Новая серия второй главы криминальной саги «Лихие». В центре сюжета — егерь Павел Лиховцев и его сын Женя, ставшие членами одной из самых опасных организованных преступных группировок (ОПГ) на Дальнем Востоке в 1990-х годах. В новом сезоне они отправляются в Москву и сталкиваются с новыми испытаниями, которые проверяют отца и сына на прочность.

В первых сериях помощник лидера ОПГ Джема Юра по кличке Краб подозревает, что в их компании завёлся информатор, который «сливает» информацию об их деятельности милиции. Он поручает Жене вычислить предателя. В Хабаровске появляется юный бизнесмен Ильяс, который начинает активно сопротивляться воровской власти. Но членам ОПГ это не по душе: Ильяс получает серьёзные угрозы в свой адрес.

25 сентября: «Хирург», 7-я серия

Продолжение сериала о когда-то успешном хирурге-трансплантологе Сергее Коваленко, которого обвинили в убийстве любовницы-журналистки Марины Колодиной и посадили в тюрьму. Девушка вела расследование о незаконной трансплантации органов в больнице, где работал Сергей. Коваленько сбегает из тюрьмы и жаждет отомстить тем, кто убил любимую девушку и подставил его.

В предыдущих сериях хирург добирается до дома и застаёт жену с новым возлюбленным. Парочку визит неданного гостя пугает, ведь они считали, что Коваленко погиб. Напарница убитой журналистки Марины Буся убеждена: Сергея оговорили, и за смертью подруги стоят чёрные трансплантологи. Вместе с археологом Юлей они начинают своё расследование, чтобы помочь Коваленко добиться справедливости.

26 сентября: «Дыши», 6-я серия

Новая серия драматического сериала о талантливой акушерке Лере с Мариной Александровой в главной роли. У ее клиентки — любовницы влиятельного бизнесмена Шахова Маши роды прошли с осложнениями. Ребенок оказался в реанимации, а у самой Маши сломаны ребра. Разгневанный Шахов пытается выяснить, кто виноват в том, что роды пошли не по плану и наказать виновников.

В предыдущих сериях в больницу и домой к Лере приходит проверка из прокуратуры. Акушерку обвиняют в злоупотреблении алкоголя на рабочем посту. Под угрозой находится не только ее работа, но и семья. Лере приходится пройти медицинское обследование, чтобы детей не забрала опека, которых после смерти мужа она воспитывает одна. Всё проходит удачно и у следователя нет прямых улик в виновности Леры, но он всё равно намерен её посадить. Девушка ищет союзников среди коллег. Сможет ли акушерка доказать свою невиновность и вернуться к спокойной жизни ? Финал совсем близко.

26 сентября: «Финал», премьера

Российская спортивная драма от режиссёра Петра Зеленова. Сборная мужская команда России по волейболу впервые выходит в финал на Олимпийский играх-2012 в Лондоне. Чтобы выиграть «золото» им предстоит сразиться со звёздной сборной Бразилии, на счету которой много побед в международных соревнованиях.

Казалось бы, исход игры предрешён и весь мир уверен, кто станет победителем. К тому же, первый тайм бразильцы ведут со счётом 2:0. Но российские спортсмены не намерены сдаваться. Смогут ли они реабилитироваться и завоевать золотую медаль?

27 сентября: «Жадная порода», премьера

Мистический триллер режиссёра Ральфа Хемекера с Джиной Гершон в главной роли. Владелец крупной фармацевтической компании и глава семейства Вендолин внезапно погибает. Его родственники собираются вместе, чтобы обсудить, как распределить многомиллионное наследство. Они ненавидят друг друга и подстраивают козни, чтобы отхватить большую долю в компании.

Но за свою алчность каждому члену семьи придётся заплатить. Вскоре наследников начинает преследовать старинное проклятье, обмануть которое практически невозможно. Какая ужасная смерть уготована каждому и сможет ли хоть кто-то выжить?

