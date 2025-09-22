Okko представил новую танцевальную драму «Искусство падения» на фестивале в Сочи

В качестве режиссёра-постановщика нового проекта выступил хореограф Мигель, для которого сериал стал дебютной режиссёрской работой в игровом кино.

22 сентября в конкурсной программе фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который проходит с 15 по 20 сентября в Розе Хутор, Окко представил новый драматический сериал «Искусство падения». Первые эпизоды гостям презентовала творческая команда проекта во главе с продюсером компании NORM PRODUCTION Романом Новиковым.

В качестве режиссёра-постановщика нового проекта выступил известный хореограф Мигель. Сценарий драмы написала обладательница премии АПКиТ Дарья Грацевич (сериалы «Измены», «Чёрное облако», «Интерны», фильм «Холоп»). Оператором-постановщиком выступила Юлия Горленкова, хореографом стала Ксения Михеева, а композитором — Максим Свободой. Продюсерами проекта выступили Андрей Левин, Роман Новиков, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев и Эльвира Дмитриевская, а генеральным продюсером — Вячеслав Дусмухаметов.

Наряду с профессиональными актёрами в сериале появятся популярные танцоры и хореографы, известные зрителям по участию в шоу «Танцы». Роли в сериале исполнили: Дмитрий Щебет, Артур Астман, Линда Лапиньш, Игорь Грабузов, Глеб Бочков, Анна Цыганкова, Илья Перлин, Алена Константинова, Анастасия Вядро, Амбрацум Кабанян и другие.

По сюжету молодой танцор Дима (Илья Прелин) участвует в танцевальном шоу и попадает под влияние строгого наставника Фила (Артур Астман). Вместе со своей девушкой Юлей (Анна Цыганкова) он становится участником психологического эксперимента, который Фил ставит на всех окружающих, проверяя на готовность стать настоящими артистами. Для жёсткого и бескомпромиссного продюсера Ренаты (Линда Лапиньш) танцы — это бизнес, на котором она равнодушно делает деньги. Но однажды её мировоззрение рушится под воздействием мощной энергетики молодого танцора Антона (Дмитрий Щебет). Таким образом танец проникает в жизни героев, заставляя двигаться во всех смыслах этого слова.

По словам создателей, которые приводятся в пресс-релизе, проект будет сочетать в себе элементы классической драмы, положенной на эффектную хореографию, которая станет не просто зрелищным элементом сюжета, а будет вплетена в насыщенное драматическое повествование, наполнит историю смыслами и эмоциями, понятными каждому зрителю. Новый сериал не будет очередным проектом, рассказывающим о конкуренции в индустрии, перипетиях спортивной драмы и состязаниях за победу в телевизионном шоу. «Искусство падения» — это история о реальной жизни и борьбе тех, для кого танец ― единственная зона комфорта.

