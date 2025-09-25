«Утреннее шоу»: вышел новый сезон сериала об изнанке американского телевидения

На Apple TV+ стартовал четвёртый сезон флагманского проекта «Утреннее шоу», рассказывающего об изнанке американского телевидения. К звёздному актёрскому составу, возглавляемому Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, присоединились Марион Котийяр, Джереми Айронс, Аарон Пьер, Уильям Джексон Харпер и Бойд Холбрук. Автор «Рамблера» рассказывает, чего ждать от продолжения популярного шоу.

Сериал рассказывает о закулисной жизни вымышленного американского телеканала UBA. В центре сюжета — опытная и педантичная ведущая популярного утреннего шоу Алекс Леви (Дженнифер Энистон). После того как её бессменного партнёра по эфиру Митча Кесслера (Стив Карелл) со скандалом увольняют из-за обвинений в харассменте, карьера журналистки оказывается под угрозой. Алекс берёт инициативу в свои руки и сама находит замену коллеге в лице амбициозной провинциальной репортёрши Брэдли Джексон (Риз Уизерспун).

Во втором сезоне команда UBA сталкивается с пандемией коронавируса, Митч погибает в автомобильной аварии, а руководитель новостного подразделения Кори Эллисон (Билли Крудап) становится главой канала. К финалу третьего сезона UBA объединяется с конкурирующим телеканалом NBN, Алекс заводит роман с влиятельным миллиардером Полом Марксом (Джон Хэмм), а Брэдли оказывается в затруднительном положении из-за сокрытия важной информации. Её брат Хэл (Джо Типпетт) участвовал в захвате Капитолия в 2021 году.

Действие новых эпизодов «Утреннего шоу» разворачивается в апреле 2024 года — спустя два года после финала третьего сезона. В результате слияния двух конкурирующих телеканалов возникла новая корпорация UBN, но роли в ней ещё не распределены до конца. Пережив все волнения предыдущих сезонов, Алекс в исполнении Дженнифер Энистон всё так же безупречна. Невозмутимость журналистки нарушить непросто, но с этим легко справляется новый коллега, популярный подкастер Бро Хартман (Бойд Холбрук). Бесцеремонный ведущий обвиняет Билла Гейтса в эпидемии коронавируса, рекламирует таблетки для потенции в прямом эфире и отпускает похабные шуточки в адрес Алекс. По законам мыльной оперы обмен колкостями в тесных коридорах телестудии с высокой вероятностью перерастёт в нечто большее.

Ещё одно новое лицо в коллективе UBN — успешная предпринимательница Селин Дюмон в исполнении Марион Котийяр. Богатая французская аристократка, которую сотрудники за глаза называют Марией-Антуанеттой, разгуливает по телестудии в пудровом тренче и выдаёт фразы вроде «Ненавижу Хэмптонс! На вечеринках никто не танцует». Оскароносная актриса, редко принимающая участие в телепроектах, воплощает образ кокетливой наследницы с нескрываемым удовольствием. Также к проекту присоединился Джереми Айронс: лауреат «Оскара» исполнил роль отца Алекс, университетского профессора Мартина Ливи.

Интрига, связанная с дальнейшей судьбой Брэдли Джексон, раскрывается уже в первой серии нового сезона. Как и Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун — не только звезда, но и исполнительный продюсер «Утреннего шоу». Как бы ни старались сценаристы создать клиффхэнгер в финале третьего сезона, было очевидно: Брэдли в тюрьму не посадят. Заключив сделку с ФБР, бойкая репортёрша вынуждена прозябать в Западной Вирджинии и блокировать воспоминания о былой славе.

Разумеется, уже в первом эпизоде обе главные героини, ведомые журналистским чутьем, превышают свои полномочия и ввязываются в сомнительные истории. Алекс помогает иранским спортсменам-беженцам остаться в Штатах и едва не разжигает Третью мировую войну, а Брэдли на свой страх и риск соглашается расследовать экологическое преступление. Среди других тем на повестке нового сезона — внедрение искусственного интеллекта в работу телестудии. Сотрудники канала, едва нащупав почву под ногами после слияния, сталкиваются с новой угрозой в лице нейронного переводчика вещания на все языки мира в преддверии Олимпиады в Париже.

Главный козырь «Утреннего шоу» — освещение актуальных проблем современности — уже ко второму сезону стал его весомым недостатком. Чтобы показать, как движение #MeToo или пандемия коронавируса повлияли на общество, создателям попросту не хватало экранного времени. Многие эпизоды свелись к переживанию неприятных событий, которые и без того оставались слишком свежими в памяти. Четвёртый сезон фокусируется на взаимоотношениях персонажей, оставляя повестку в стороне. Конечно, в кадре появляются дым от лесных пожаров в Калифорнии и фотографии больных детей, пострадавших от вредных химикатов, но сериал явно взял курс на этические дилеммы и любовные перипетии. Несмотря на то что действие новых эпизодов разворачивается в год президентских выборов в США, главным напоминанием об этом становится вульгарная шутка Бро Хартмана: «Количество сперматозоидов у американцев падает быстрее, чем рейтинг Байдена!»

Бодрый старт четвёртого сезона дарит надежду на увлекательное мелодраматическое шоу с ещё более звёздным, чем когда-либо, актёрским составом. Зрителей по-прежнему ждут многочисленные интриги, на этот раз подслащённые шоколадными пирожными, адюльтерами и флиртом на рабочем месте.

