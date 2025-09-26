Сериал о Лиле Брик и байопик Басты — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.

© «Русский проект»

Стало известно, когда выйдет сериал о Лиле Брик

Сериал о Лиле Брик выйдет в эфире Первого канала в начале 2026 года. Об этом рассказал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в ходе презентации нового сезона телеканала на конференции Национального рекламного альянса, пишет информационное агентство ТАСС. «Этот сериал закончен на прошлой неделе, только закончены его съёмки. <…> Сериал выйдет сначала на платформе, где-то, наверное, в начале следующего года будет в эфире Первого канала», — сообщил Эрнст, чьи слова приводит ТАСС. В сериале будет рассказана история «музы русского авангарда» Лили Брик, её мужа Осипа Брика и поэта Владимира Маяковского, с которым Лилю связывали романтические отношения.

Режиссёром проекта стала Вера Сторожева («Небо. Самолёт. Девушка», «Француз»). Лилю Брик сыграла Мария Смольникова, Осипа Брика — Евгений Стычкин, Владимира Маяковского — Андрей Максимов. Также в сериале снялись Ангелина Стречина, Агриппина Стеклова, Виктор Добронравов, Константин Мурзенко и другие.

Режиссёр сериала «ЮЗЗЗ» снимет байопик Басты

Режиссёр Стас Иванов (сериал «ЮЗЗЗ») снимет байопик рэпера Басты. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости кинопроизводства». По его информации, сценаристом полнометражного проекта под названием «Баста. Начало Игры» также выступит Иванов. Производством займётся кинокомпания «Темп», ранее работавшая над фильмом «Руки вверх!» об одноимённой поп-группе. Премьера картины намечена на 2026 год.

Баста (Василий Вакуленко) — российский хип-хоп-исполнитель, композитор, продюсер, актёр и режиссёр. Был наставником в шоу «Голос» и проекте «Голос. Дети». Обладатель множества наград, в числе которых «Золотой граммофон», премии Муз-ТВ и MTV Russia Music Awards, Российская национальная музыкальная премия. Совладелец лейбла Gazgolder.

© Соцсети Басты

Объявлен шорт-лист номинантов на Букеровскую премию — 2025

Организаторы Букеровской премии огласили короткий список номинантов 2025 года. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

В шорт-лист вошли шесть книг: Audition («Прослушивание») Кэти Китамуры, The Rest of Our Lives («Остаток нашей жизни») Бенджамина Марковица, The Land in Winter («Земля зимой») Эндрю Миллера, Flashlight («Вспышка») Сьюзен Чой, Flesh («Плоть») Дэвида Солоя и The Loneliness of Sonya and Sunny («Одиночество Сони и Санни») Киран Десаи.

Индийская писательница Киран Десаи уже получала Букеровскую премию в 2006 году за книгу «Наследство разорённых», отмечает издание The Guardian. Британский автор Эндрю Миллер и венгерско-британский писатель Дэвид Солой ранее фигурировали в шорт-листе премии: Миллер — с романом «Кислород» в 2001 году, а Солой — с книгой «Каков есть мужчина» в 2016 году.

Американские писатели Бенджамин Марковиц, Кэти Китамура и Сьюзен Чой вошли в короткий список премии впервые. Победитель будет объявлен 10 ноября 2025 года на церемонии в Лондоне. Он получит приз в 50 тысяч фунтов стерлингов.

В этом году председателем жюри премии стал ирландский драматург и писатель Родди Дойл. Также в состав жюри вошли актриса Сара Джессика Паркер, писатель Крис Пауэр и писательницы Кайли Рид и Айобами Адебайо.

Букеровская премия — одна из самых престижных литературных премий мира. Она была основана в 1969 году и изначально вручалась авторам из стран Содружества, куда входят Британия и почти все её колонии, протектораты и доминионы. С 2014 года претендовать на Букеровскую премию может писатель любой национальности при условии, что его произведение написано на английском языке и опубликовано в Великобритании или Ирландии.

Названы победители фестиваля «Новый сезон»

© Ekaterina Tsvetkova/globallookpress.com

20 сентября в Сочи завершился фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Итоги смотра опубликованы на официальном сайте фестиваля.

Инклюзивный лирический комедийный сериал Okko «Встать на ноги» режиссёра Павла Тимофеева был признан самым ожидаемым сериалом. Сыгравший в этом проекте главную мужскую роль актёр Гоша Куценко победил в номинации «Герой “Нового сезона”». «Встать на ноги» рассказывает историю бывшего заключённого по кличке Старый, который пытается наладить отношения с дочерью Олей, передвигающейся на коляске.

«Героиней “Нового сезона”» была признана Анна Михалкова, исполнившая главную женскую роль в драматическом сериале Okko «Полураспад» режиссёра Максима Свешникова. Актриса играет дочь легендарного журналиста Бориса Келлера Надю, которая после смерти отца решает продолжить его расследование о ядерных учениях на Тоцком полигоне в 1954 году.

В номинации «Открытие “Нового сезона”» победила танцевальная драма Okko «Искусство падения», снятая хореографом, наставником в шоу «Танцы» на ТНТ Мигелем. Главный герой сериала, молодой танцор Дима, становится участником психологического эксперимента, который его наставник Фил проводит над своими подопечными, чтобы проверить их готовность стать настоящими артистами.

Комедия «Семьянин» режиссёра Дмитрия Власкина (Start) была признана «Лучшим фильмом». Комедийный сериал режиссёра Ильи Плотникова «Феофан» (Start), все герои которого созданы искусственным интеллектом, был отмечен в специальной номинации «СпецпрИИз». Награду в новой категории «Лучший трейлер платформы» получил онлайн-кинотеатр Kion.

Фестиваль «Новый сезон» проходил с 15 по 20 сентября. В этом году он проводился в четвёртый раз.

Литературный проект «Книга в городе» привлёк более 600 тысяч человек

© Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Аудитория московского литературного проекта «Книга в городе», который проходил в столице с 1 июня по 14 сентября, превысила 600 тысяч человек. Такие данные озвучила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, передаёт официальный портал московского правительства mos.ru.

В этом году проект проводился впервые. В его рамках работали три читальные зоны под открытым небом: на Сретенском бульваре, в Пушкинском сквере и у фонтана Витали на Театральной площади. Посетители могли бесплатно взять книгу для чтения, поучаствовать в мастер-классах, литературных играх и встречах с писателями и актёрами.

Как сообщила mos.ru Наталья Сергунина, в рамках проекта для жителей и гостей города было организовано около 700 мероприятий. «В литературных чтениях приняли участие больше 120 звёзд театра и кино, известных музыкантов и спортсменов», — рассказала заместитель мэра. Среди знаменитостей, участвовавших в чтениях, были актриса Ирина Пегова, актёр Александр Олешко и фигуристка Ирина Слуцкая. Также в рамках «Книги в городе» для всех желающих организовывали пешеходные экскурсии по столице.

Сервис Звук назвал самые популярные треки соцсетей

© Соцсети Олега Газманова

По данным сервиса Звук, самыми популярными треками из трендов соцсетей за прошедшие семь месяцев стали «Один день» Татьяны Булановой, «Загулял» Олега Газманова, «Я эту жизнь тебе отдам» Филиппа Киркорова, «Наследство» рэперов Icegergert и Sky Rae, «Там, только там» группы «Блестящие» и «Шёлк» Вани Дмитриенко. Об этом сообщается в пресс-релизе Звука, имеющемся в распоряжении редакции «Рамблера».

Аналитики сервиса собрали статистику, изучив данные прослушиваний вирусных песен из социальных сетей за период с марта по сентябрь 2025 года. Число прослушиваний песни «Один день» увеличилось с марта по сентябрь в 15 раз. Резкий скачок произошёл в начале августа, после выступления Татьяны Булановой на фестивале «Москва 2030» в «Лужниках»: видео с движениями подтанцовки певицы мгновенно стало вирусным, отмечают в Звуке.

Количество прослушиваний «Загулял» в указанный период выросло в 11 раз. Всплеск интереса наблюдался в конце августа, после того как в сети завирусилось видео репетиции Олега Газманова на фестивале «Новая волна»: пользователей впечатлил энергичный «танец коленей» исполнителя.

В семь раз выросло число прослушиваний «Я эту жизнь тебе отдам». Под песню 20-летней давности снимают ностальгические ролики о детстве, пародии на расставания, романтические видео, отмечают в Звуке.

Аналогичный рост показала композиция «Наследство», вышедшая в апреле этого года. Аналитики Звука обращают внимание, что под строчку «знаю, ты хочешь прикоснуться к нам, но у тебя не получится» блогеры снимали мотивационные видео и сравнивали себя с другими, а позднее завирусилась другая строчка из этой песни — «mommy знает, что я псих».

Количество прослушиваний хита 1996 года «Там, только там» и вышедшего в июле этого года «Шёлка» увеличилось в три раза. Успеху песни группы «Блестящие» способствовал техно-ремикс от MAFU и Mr.Pinky, под который пользователи снимают видео с эффектом старой камеры.

Драйвером для возвращения старых хитов стала ностальгия по поп-культуре нулевых и девяностых, пояснила директор по работе с артистами музыкального сервиса Звук Катя Комиссарова, чьи слова приводятся в пресс-релизе. «При этом композиции артистов прошлых десятилетий демонстрируют более взрывной рост (в среднем более чем в 10 раз), чем треки современных исполнителей (в 5,5 раза). Простая хореография и цепляющие припевы делают такие композиции особенно вирусными», — отметила она.

Создатели сериала о Лиле Брик показали, как проходят съёмки