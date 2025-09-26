«Убийства в одном здании»: комедийный детектив про сыщиков-любителей

На стриминге Hulu вышли пять эпизодов пятого сезона сериала «Убийства в одном здании» с Селеной Гомес, Стивом Мартином и Мартином Шортом в главных ролях. Детективы-любители продолжают раскрывать преступления в многоквартирном жилом комплексе «Аркония» на Манхэттене. На этот раз убили всеми любимого пожилого консьержа Лестера. Автор «Рамблера» поделился своими впечатлениями о новом сезоне и рассказал, какие новые звёзды появляются на экране.

© 20th Television

Четыре года назад в многоквартирном жилом комплексе «Аркония» на Манхэттене обнаружили тело инвестиционного банкира Тима Коно (Джулиан Кихи). Престарелая звезда полицейского сериала «Браззос» Чарльз-Хейден Сэвидж (Стив Мартин), молодая художница Мэйбл Мора (Селена Гомес) и режиссёр-ветеран бродвейских постановок Оливер Патнэм (Мартин Шорт) случайно узнают, что обожают тру-крайм-подкаст «Не всё спокойно в Оклахоме». Троица берётся за расследование преступления в «Арконии» и делится впечатлениями о ходе дела в собственном подкасте «Убийства в одном здании».

Во втором сезоне начинающие детективы ищут виновного в смерти Банни Фолджер (Джейн Ходишелл), возглавлявшей жилищный комитет «Арконии». В третьем в злополучном здании был убит актёр Бен Гленрой (Пол Радд), исполнявший главную роль в новой бродвейской постановке Оливера. В четвёртом сыщики-любители искали преступника, отправившего на тот свет близкую подругу и дублёршу актрисы Чарльза Сазз Патаки (Джейн Линч).

© 20th Television

Нетрудно догадаться, что и новый, пятый сезон начинается с убийства: во дворе небоскрёба «Аркония» в фонтане находят тело консьержа Лестера (Тедди Колука). Полиция считает, что пожилой мужчина просто оступился и ударился головой о камень. Подкастеры Чарльз, Мэйбл и Оливер уверены, что произошло убийство, и берутся за расследование. Сыщики-любители к пятому сезону стали знаменитостями Нью-Йорка. В тот же день, когда было обнаружено тело Лестера, к троице обратилась загадочная итальянка София Каччимеллио (Теа Леони), которая рассказала, что неделю назад пропал её муж Ники (Бобби Каннавале). Подкастеры уверены, что итальянец был связан с мафией. Супруга же говорит, что Ники держал прачечную. Чарльз, Мэйбл и Оливер узнают, что пропавший организовывал в подвале «Арконии» подпольный покер. А Лестер пропускал игроков за солидную сумму денег. Отыскивается и тело Ники. Может быть, между двумя преступлениями есть связь.

© 20th Television

«Убийства в одном здании» стали приятным сюрпризом 2021 года. Сегодня онлайн-кинотеатры переполнены сложными фантастическими, историческими и драматическими сериалами с десятками персонажей, от которых у зрителей может закружиться голова. В противовес в последние годы появляются лёгкие и понятные проекты. Например, детективные процедуралы (сериалы о профессиональной сфере полицейских, юристов или других специалистов, в которых каждый эпизод построен вокруг автономного конфликта) о талантливых сыщиках, способных за одну серию раскрыть любое дело. Среди них можно отметить такие проекты, как «Большой потенциал», «Хороший коп, плохой коп» и, конечно, «Покерфейс».

«Убийства в одном здании» ближе всего к популярному проекту с Наташей Лионн. Это тоже уютный комедийный детектив, который развлекает и интригует. Но если в «Покерфейсе» одно дело умещается в одну серию, то в «Убийствах в одном здании» расследование преступления растягивается на сезон. Проект напоминает лёгкий детективный роман, за чтением которого можно расслабиться и забыть о ежедневных заботах. «Убийства в одном здании» покорили зрителей незатейливым добрым юмором, обаятельными персонажами и любопытным распутыванием загадок в центре Нью-Йорка.

© 20th Television

В четвёртом сезоне проект несколько забуксовал, авторы перегрузили сюжет ненужными деталями и растеряли баланс между комедией и детективом. События ненадолго переместились в Лос-Анджелес, где крупная голливудская студия решила снимать кино о необычных подкастерах. В итоге весь сезон рядом с Оливером, Мэйбл и Чарльзом околачивались готовившиеся к ролям в будущем фильме Зак Галифианакис, Ева Лонгория и Юджин Леви. Метаюмор на корню загубил детективную интригу.

К счастью, в новых эпизодах никаких двойников на экране нет, а троица главных героев методично распутывает ещё один клубок тайн. Забавно, сколько загадок может скрывать с виду благополучный элитный дом на Манхэттене. Смерть консьержа, на которого жильцы обычно не обращают внимания, заставляет подкастеров присмотреться к мусорщикам и уборщикам — другим функциональным невидимкам, которые могут многое знать об обитателях здания. Второй эпизод сезона и вовсе рассказывает историю Лестера: от первых лет в «Арконии», куда молодой человек пришёл больше 30 лет назад, а параллельно планировал ходить на пробы и стать актёром, до предпенсионного возраста с ежедневными пустяковыми разговорами с квартирантами и тихими вечерами с женой на диване. Получается трогательная ода маленькому человеку, незаметно отдавшему любимому делу всю жизнь.

© 20th Television

Супругу убитого консьержа играет двукратная обладательница «Оскара» Дайан Уист. Рене Зеллвегер, Кристоф Вальц и Логан Лерман исполняют роли миллиардеров, принимавших участие в подпольном покере и не желающих, чтобы об увлечении стало известно общественности. Возможно, богачи связаны с двумя убийствами.

Пятый сезон комедийного детектива — возвращение сериала к истокам. Чарльз и Оливер подумывают о преклонном возрасте и возможном финале подкаста, а Мэйбл, наоборот, обустраивает квартиру в «Арконии» и с оптимизмом смотрит в будущее. Шоу продолжает раскрывать персонажей с новых сторон и демонстрирует безграничный потенциал для тайн в центре Нью-Йорка. Каждая серия пролетает незаметно.

