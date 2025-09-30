Возвращение Козловского и уход Кавилла: 7 сериалов, которые выходят в октябре

Данила Козловский сыграет таинственного бармена в триллере «Бар “Один звонок”», Кирилл Кяро перевоплотится в зоопсихолога в детективе «Как приручить лису». Юра Борисов, Юлия Высоцкая, Евгений Ткачук окажутся в начале XX века в масштабном историческом киноромане «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского, а Кирилл Дыцевич и Лиана Гриба будут бороться за чувства во втором сезоне проекта «Постучись в мою дверь в Москве». «Рамблер» отобрал самые интересные сериальные новинки, которые выходят в онлайн-кинотеатрах в октябре.

© DK Entertainment

Кадр из сериала «Бар “Один звонок”»

«Бар “Один звонок”»

Данила Козловский возвращается на малые экраны в детективном триллере «Бар “Один звонок”» постановщика Сергея Филатова. Он расскажет о секретном баре, своеобразной «Выручай-комнате», который могут увидеть только те, кому это по-настоящему нужно.

Таинственное заведение появляется в разных местах города, меню в нём бесплатное, а в качестве бонуса гость может позвонить человеку, который уже ушёл из жизни. Харизматичный бармен создаёт уютную атмосферу, располагающую к откровениям, но за всё есть своя цена. Всем героям придётся столкнуться с непростой дилеммой.

В каждой серии будет представляться новый герой и рассказываться о его драме. Публика у бара будет самая разнообразная: светские львицы, лицемерные мужчины, популярные блогеры и простые горожане. Несмотря на кажущуюся очевидность типажей, персонажи будут раскрываться совершенно неожиданно. Интрига и саспенс сохранятся до самого финала.

Режиссёр Сергей Филатов называет Козловского главным идейным вдохновителем проекта и считает, что это история о сожалении — того, что герои сделали или нет. В сериале также снялись Оксана Акиньшина, Егор Шип, Кай Гетц, Александр Ильин — младший, Леонид Ярмольник и другие.

Премьера проекта запланирована на 1 октября.

«Как приручить лису»

Сериал, детективный триллер «Как приручить лису» вырос из пилотной версии, которая выиграла главный приз на конкурсе шоураннеров «5 пилотов для Okko». Постановщицей и одновременно сценаристом сериала стала Юлиана Закревская.

© Originals Production, кинокомпания «Место силы»

По сюжету зоопсихолог, который изучает лис, спасает странную молчаливую девушку Дину. Но из-за отсутствия свидетелей, а также из-за того, что Дина отказывается разговаривать с людьми, сам становится подозреваемым в убийстве. Чтобы доказать невиновность, герою приходится самостоятельно взяться за расследование этого таинственного дела.

По мере того как мужчина узнаёт Дину лучше, он обнаруживает, что в их районе юные девушки бесследно пропадают уже много лет. Помочь поймать маньяка может только Дина, но она не готова идти на контакт со следователями.

Главные роли в проекте исполнили Кирилл Кяро, Максим Стоянов, Таисья Калинина, Ксения Кутепова.

Сериал из восьми серий выйдет 8 октября на Okko.

«Тысяча “нет” и одно “да”»

Режиссёр Андрей Силкин, который снимал «Плаксу» и работал над проектом «Молодёжка. Новая смена», поставил сериал «Тысяча “нет” и одно “да”», который рассказывает, как романтические события меняют рутинную жизнь семьи.

Главная героиня Оксана приезжает на свадьбу своей сестры Татьяны. Торжество, как часто бывает, оказывается богато на сюрпризы: стилист опаздывает, торт получается не тот, к тому же бывший парень Татьяны заявляется на свадьбу с букетом. Оксана помогает сестре справиться с неурядицами, но сама оказывается в водовороте непредсказуемых событий.

© TOOMUCH Production

Знаки внимания Оксане оказывают сын местного прокурора, актёр и по совместительству ведущий свадьбы, а ещё лучший друг жениха, строптивый олигарх Сергей. Он настолько самоуверен, что делает предложение девушке, но та отказывает. Оскорблённый мужчина отказывается понять слово «нет» и решает добиваться своего. Но до того, как он услышит желаемое «да», ему придётся потрудиться.

В сериале снялись Елена Лядова, Ангелина Стречина, Ксения Трейстер, Константин Белошапка, Иван Жвакин, Вячеслав Чепурченко и другие.

Проект выйдет 9 октября на Wink.

«Хроники русской революции»

Масштабный исторический кинороман из 16 серий «Хроники русской революции» снял Андрей Кончаловский. В сериале будут показаны события с 1905 по 1924 год.

В проекте — более 350 персонажей, из них 157 существовали в действительности. Главными героями стали офицер царского охранного отделения Михаил Прохоров (Юра Борисов), светская львица и авантюристка Ариадна Славина (Юлия Высоцкая), а также музыкант-дворянин Алексей Тихомиров (Никита Каратаев), боевик и революционер Лютер (Александр Мизёв). Никита Ефремов сыграл императора Николая II, Евгений Ткачук перевоплотился во Владимира Ленина.

© «Россия-1»; «Чёрно-белое кино»

По приказу императора Прохорову предстоит разобраться с нелегальным политическим подпольем в стране, но ему приходится столкнуться с многочисленными заговорами, коррупцией, изменами. В ходе расследований Прохоров по иронии судьбы имеет дело с главными историческими личностями эпохи: Владимиром Лениным, Григорием Распутиным, Петром Столыпиным, а также Иосифом Сталиным, агентом британской разведки Рейли, Александром Керенским и другими.

По мнению Кончаловского, одной из задач стал поиск оправдания поступкам тех или иных людей. Любой персонаж истории заслуживает право на существование, и каждый зритель будет воспринимать их через призму собственных симпатий и антипатий. Постановщик стремился оставить аудиторию в смятении, чтобы заставить каждого думать, спорить и составить своё мнение о героях.

Сериал выйдет на Start 10 октября.

«Постучись в мою дверь в Москве», 2-й сезон

В октябре выйдет продолжение адаптации, пожалуй, самого популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Во второй части романтической комедии образ русского Серкана Болата на себя примерил Кирилл Дыцевич. Его герой Сергей Градский вновь будет добиваться внимания со стороны возлюбленной Саши Гордеевой (её сыграла Лиана Гриба) после своего предательства.

© «Медиаслово», АО «Газпром-Медиа Холдинг»

Действие второго сезона будет разворачиваться через месяц после финала первой части. Саше предстоит вернуться в компанию «Стиллард» и попытаться построить всё заново: и рабочие, и личные отношения. Катализатором многих неожиданных ситуаций станет бабушка главной героини.

Российская версия не уступит оригиналу в длительности: планируется 60 серий по 45 минут. Причём в сюжет будут добавлены новые линии сцены, которых не было в турецкой версии, но которые будут органично смотреться в российских реалиях.

Режиссёрами второго сезона стали Павел Мак и Владимир Боровой, они стремились показать линию героев так, чтобы зрителям захотелось с интересом наблюдать за ними и мечтать.

В сериале снялись Влад Соколовский, Екатерина Волкова, Игорь Жижикин, Алика Смехова, Антонина Паперная и другие.

Проект выйдет 20 октября на Okko и Premier.

«Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Основанный на одном из самых известных романов Стивена Кинга «Оно», сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» поставил Андрес Мускетти. В качестве шоураннеров выступили Джейсон Фукс (на его счету проекты «Аргайл: Супершпион», «Чудо-женщина»), Брэд Кэйн (отвечал за «Полицию Токио», «Чёрные паруса», «Воина»).

© Warner Bros. Television; Double Dream

Проект станет приквелом к фильмам «Оно» 2017 года и «Оно 2» 2019 года, действие будет происходить за 27 лет до событий первой картины, в 1960-х годах. Билл Скарсгард вернётся к роли жуткого клоуна Пеннивайза. Он будет наводить ужас на группу детей, которые захотят разобраться в странных событиях Дерри.

Другие роли исполнили Джован Адепо, Тейлор Пейдж, Крис Чок.

Сериал выйдет 26 октября на HBO Max.

«Ведьмак», 4-й сезон

Четвёртый сезон сериала «Ведьмак» выйдет на Netflix. Эта серия станет, пожалуй, самой поворотной: Генри Кавилла на посту Геральта в экранизации знаменитой серии книг Анджея Сапковского сменил Лиам Хемсворт.

© Netflix

Главный герой проекта, ведьмак и охотник на чудовищ, продолжит путешествовать по вымышленному Континенту на своей лошади Плотве с двумя мечами за спиной. Параллельно с этим волшебница Йеннифэр будет плести интриги, а Цири — следовать своему предназначению.

Детали четвёртого сезона не разглашаются, но известно, что шоураннер Лорен Хиссрич решила отдалиться от книжного оригинала и сместить фокус внимания на женские персонажи.

Сериал выйдет 30 октября на Netflix.

