Детиктивный триллер «Как приручить лису» выйдет в Okko 10 октября

© Okko

10 октября в стриминговой сервисе Okko выйдет детективный триллер «Как приручить лису». Главную роль в сериале исполнил известный российский Кирилл Кяро. Также в проекте снялись Максим Стоянов, Таисья Калинина, Ксения Кутепова и другие.

© Okko

Шоураннером, автором сценария и режиссёром детективного триллера «Как приручить лису» выступила Юлиана Закревская, в качестве оператора-постановщика ― Михаил Соловьёв, а продюсерами проекта стали Александр Сысоев, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев и Эльвира Дмитриевская.

По сюжету зоопсихолог, изучающий лис, спасает жизнь странной замкнутой девушки Дины, но в результате сам становится подозреваемым в убийстве. Он вынужден начать самостоятельное расследование, а для этого ему приходится наладить контакт с дикаркой Диной, далекой от социальных норм и ограничений. Постепенно он выясняет, что в округе уже больше 15 лет пропадают юные девушки, и только Дина может дать ключи к поимке маньяка.

© Okko

Проект «Как приручить лису» стал победителем полугодового практического курса «5 пилотов для Okko» и получила высокие оценки среди пользователей сервиса и профессионального экспертного жюри в рамках специального показа. Детективный триллер был отобран из 875 работ, присланных на конкурсный проект, и за пару лет прошла длинный путь от сценарной заявки и пилотной серии до полноценного сезона, состоящего из восьми 45-минутных эпизодов, став новым оригинальным сериалом Okko.

