«Няня Оксана» или «Моя прекрасная няня»: ищем сходства и отличия двух сериалов

В онлайн-кинотеатре Premier и на телеканале «Пятница!» идёт ситком «Няня Оксана» о предприимчивой девушке из Краснодарского края, которая волей случая становится няней в семье московского ресторатора. Сюжет нового сериала напоминает культовый ситком нулевых «Моя прекрасная няня», основой для которого, в свою очередь, стал американский сериал «Няня». «Рамблер» разобрался, в чём сходства и отличия двух российских проектов.

Сюжет

Героиня «Няни Оксаны» Оксана живёт в Краснодарском крае и крутит роман с приезжим москвичом. Устав ждать, когда мужчина позовёт её к себе в первопрестольную, предприимчивая девушка едет к нему сама. Но обнаруживает, что столичный кавалер давно женат, у него есть дети. Разочарованная Оксана останавливается у своей подруги Светы, астролога и знатока всех завидных московских холостяков, и устраивается подрабатывать курьером.

Один из заказов героиня привозит в дом московского ресторатора Ивана Самсонова как раз в разгар подготовки к званому ужину. У героя трое детей, и няни в его доме не задерживаются. Одну из них прямо на глазах у отца и Оксаны усыпляет с помощью дротика с седативным веществом сын Самсонова, тиктокер-пранкер Фил. На поручение Ивана срочно найти новую управляющий дома Артемий отвечает, что семейство Самсоновых внесено в чёрный список всех агентств Москвы.

Оксана решает воспользоваться шансом и мгновенно предлагает свою кандидатуру. Иван нанимает её от безысходности, и в первый же день девушка успевает натворить дел: например, с её руки семнадцатилетняя дочь Самсонова Аня берёт уроки поцелуев у едва знакомого парня. Ресторатор выставляет Оксану за дверь, но потом передумывает: знойная красавица понравилась потенциальному инвестору нового проекта Ивана. Мужчина готов вложиться в будущий ресторан, если Самсонов устроит им встречу.

Главная героиня «Моей прекрасной няни» Вика Прутковская родом из Одессы и до 15 лет жила в Мариуполе. В отличие от только приехавшей покорять Москву Оксаны, она уже долгое время живёт в столице и работает в свадебном салоне своего жениха Антона. Девушка ждёт предложения руки и сердца, но молодой человек бросает её, а заодно увольняет из салона. Вика начинает торговать косметикой и оказывается в доме музыкального продюсера Максима Шаталина. Её принимают за пришедшую на собеседование няню и знакомят с членами семьи и персоналом. Шаталин сначала не хочет её брать, но у него на носу приём со спонсорами, а детей оставить не с кем. Поэтому он всё же нанимает Вику.

Главные героини

Главную женскую роль в «Няне Оксане» играет 30-летняя Олеся Иванченко. Как и её героиня, Олеся — уроженка Краснодарского края. Она известна как стендап-комик и ведущая шоу «Натальная карта» и «Быстрые свидания» в VK Видео. В 2024 году Олеся стала победительницей рейтинга российского Forbes «30 до 30» в номинации «Новые медиа». «Няня Оксана» стала актёрским дебютом Иванченко.

Внешне Олеся очень похожа на исполнительницу главной женской роли в «Моей прекрасной няне» Анастасию Заворотнюк. Но, в отличие от Иванченко, у Анастасии до съёмок в прославившем её сериале был большой актёрский опыт. Она играла в театре Олега Табакова и снималась в кино: например, в фильме Владимира Любомудрова «Наследник». За роль няни Вики Заворотнюк получила несколько наград, в том числе премию «ТЭФИ» в номинации «Исполнительница женской роли в телевизионном фильме/сериале» в 2005 году.

Главные герои

Роль Ивана Самсонова сыграл популярный киноактёр Виктор Хориняк. Он известен широкой публике по франшизе «Последний богатырь» и кинокомедиям «Непослушник» и «Непослушник 2». Его персонаж, также как главный герой «Моей прекрасной няни», — вдовец, воспитывающий троих детей. Но по профессии он ресторатор, в то время как Шаталин из «Моей прекрасной няни» был музыкальным продюсером. Кроме того, герой Хориняка живёт в собственном доме, тогда как Шаталин и его семья проживали в двухэтажной квартире в центре Москвы.

Сыгравший Максима Шаталина Сергей Жигунов успел прославиться задолго до съёмок в «Моей прекрасной няне». Он уже был хорошо знаком зрителям благодаря роли Александра Белова в исторических картинах «Гардемарины, вперёд!» и «Виват, гардемарины!» и роли Генри Моргана в приключенческих фильмах «Сердца трёх» и «Сердца трёх 2». Также Жигунов активно занимался продюсированием, например спродюсировал «Сердца трёх» и многосерийный телефильм «Королева Марго», в котором сыграл роль графа Аннибала де Коконнаса.

Второстепенные герои

Подругу няни Оксаны Свету играет Дарья Пицик, известная по сериалам «Реальные пацаны», «Дылды» и «Макрон». Её героиня увлекается астрологией и мечтает выйти замуж за богача. В погоне за своей целью она использует любые методы. На званом ужине у Самсонова она встречает шеф-повара и, чтобы расположить его к себе, лжёт, что она врач: шеф уважает «людей в белых халатах». Случайно перепутав управдома Артемия с Самсоновым, Света быстро затаскивает Артемия в кровать, а затем начинает примерять на себя роль хозяйки дома.

У няни Вики в «Моей прекрасной няне» было двое близких подруг — бывших одноклассниц. Веру сыграла Гульнара Нижинская. Её героиня отличалась экстравагантным стилем и постоянно рассказывала Вике о бывшем парне Прутковской Антоне и его отношениях с новой девушкой. Роль другой подруги, Гали, исполнила Олеся Железняк. Галя — шумная, добродушная и немного глуповатая. Порой Вика делала ей довольно невежливые замечания.

Роль управдома Артемия в «Няне Оксане» досталась Александру Мартынову, ранее снимавшемуся в ситкомах «Универ. Новая общага» и «Гранд». В отличие от тактичного, хоть и любящего сплетни дворецкого Константина (Борис Смолкин) из «Моей прекрасной няни», Артемий — персонаж самоуверенный и нагловатый. Когда Света путает его с Самсоновым, он, не раздумывая, пользуется её благосклонностью.

Дети

Старшую дочь Ивана Самсонова Аню сыграла Мария Кошина. Ранее 19-летняя актриса снималась в сериалах «Пищеблок», «Контейнер», драме «Здоровый человек» и комедии «Поехавшая». Её героиня мечтает познакомиться с симпатичным атлетом, который каждое утро бегает мимо дома Самсоновых. Но няня Оксана путает его с другим парнем и устраивает Ане встречу с ним. Девочка хочет ходить на вечеринки, но её строгий отец против. Тогда Оксана даёт Ане совет: сказать отцу, что она идёт в театр, а самой отправиться веселиться с друзьями.

Роль сына ресторатора, Фила, досталась 12-летнему Елисею Гончарову. Он уже успел сыграть в сериалах «ИП Пирогова», «Территория» и «Девушки с Макаровым». Его герой — самый большой хулиган в семействе Самсоновых. Он постоянно изводит нянь своими злыми шутками и выкладывает это в соцсети. Фил то пытается подсунуть Оксане шампанское со слабительным, то хочет разыграть, изобразив падение из окна второго этажа. Но няня пресекает его шутки. Когда сам мальчик становится объектом травли одноклассников, Оксана быстро ставит их на место.

Младшую дочь Самсонова Василису сыграла 10-летняя Дарина Козлова. Это дебютная роль маленькой актрисы. Её героиня — восьмилетняя девочка-вундеркинд, которая, по словам Артемия, если не читает, то спит в обнимку с книгой. Василиса увлекается науками и ставит опыты в собственной лаборатории. Последствия одного из этих опытов Оксане приходится тушить редким дорогим виски, что вызывает негодование ресторатора.

По типажам дети из «Няни Оксаны» напоминают детей Шаталина из «Моей прекрасной няни». Старшая дочка продюсера Маша (Екатерина Дубакина) так же, как и Аня, любила ходить по вечеринкам и чрезмерно увлекалась мальчиками. Младшая, Ксения (Ирина Андреева), как и Василиса, была умной и продвинутой девочкой, любящей изъясняться терминами из области психологии. Сын Шаталина Денис (Павел Сердюк) любил пошутить, но его шутки были гораздо более добродушными, чем розыгрыши Фила.

Создатели

Для Евгении Абдель-Фаттах «Няня Оксана» стала режиссёрским дебютом. Ранее Евгения в качестве оператора работала над сериалами «Временно недоступен» и «ИП Пирогова». Один из продюсеров проекта — Вячеслав Дусмухаметов, в чьём послужном списке значится множество популярных шоу, фильмов и сериалов, например шоу Comedy Club, сериал «Универ» и комедия «Холоп».

Над «Моей прекрасной няней» работало несколько режиссёров, в том числе Эдуард Радзюкевич (сериалы «Кто в доме хозяин?» и «Папины дочки»). В числе продюсеров значился Александр Акопов, спродюсировавший большое количество телехитов, например сериалы «Бригада», «Бедная Настя» и «Не родись красивой».

