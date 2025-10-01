Второй сезон детективного триллера «Чёрное облако» выйдет в Okko этой осенью

Продолжение детективного триллера снял режиссёр Карен Оганесян, который также работал над первым сезоном сериала.

© Okko

Этой осенью в стриминговом сервисе Okko выйдет второй сезон детективного триллера «Чёрное облако». Мистики и загадок в новом сезоне меньше не станет, во всяком случае в этом уверяет шоураннер, сценарист и продюсер проекта, обладательница ТЭФИ Дарья Грацевич, говорится в пресс-релизе Окко.

По задумке автора в новых эпизодах будут задействованы персонажи, погибшие в первом сезоне. Этот неожиданный поворот раскроет характеры героев и поможет ответить на те вопросы, которые до сих пор оставались без ответов.

Продолжение детективного триллера снял режиссёр Карен Оганесян, также работавший над первым сезоном сериала. Оператором проекта выступил Сергей Прекраснов, художником-постановщиком — Юлия Феофанова, а художником по костюмам —Дарья Фомина. Спродюсировали продолжение Андрей Левин, Роман Новиков, а в качестве генерального продюсера сериала выступил Вячеслав Дусмухаметов.

© Okko

На съемочной площадке сериала

Актёрский состав пополнился новыми именами: к уже знакомым героям присоединились Анна Снаткина, Кузьма Котрелёв, Дарья Коныжева, а также Кирилл Кяро, работавший с Дарьей Грацевич почти десять лет назад на драматическом сериале «Измены».

Основные роли во втором сезоне «Чёрного облака» исполнили Марьяна Спивак, Мария Мацель, Филипп Янковский, Алексей Розин, Александра Урсуляк, Светлана Камынина, Ангелина Пахомова, Кристина Кузьмина, Павел Чернышев, Людмила Чиркова, Сергей Новосад и другие.

Прошло ровно полгода с момента событий первого сезона. Оксана (Марьяна Спивак) живёт в загородном доме своего бывшего одноклассника Александра (Кирилл Кяро) и ничего не помнит о том, что натворила. Оксана смутно подозревает, что её привычка к подавлению гнева вызвала в ней некую сверхъестественную способность. Но самое страшное для неё, что эта способность, видимо, передалась её дочери (Мария Мацель). Задача Оксаны ― вспомнить всё, что она натворила, и сделать сложный выбор ― пойти на поводу у чувства вины и покончить с собой или попытаться помочь своей дочери.

