Как и где снимали сериал Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

10 октября на стриминговой платформе START выйдет новый сериал режиссёра Андрея Кончаловского «Хроники русской революции». В преддверии премьеры онлайн-кинотеатр совместно с креативным бюро «Глазами инженера» разработал экскурсию «Москва 1905–1924: между троном и мавзолеем» по знаковым местам Москвы, в которых разворачивались события русской революции.

Первыми по маршруту вместе с журналистами прошли актёры сериала Евгений Ткачук, исполнивший роль Ленина, Мария Шумакова, сыгравшая жену Максима Горького Марию Андрееву, и Александр Мизёв, воплотивший собирательный образ революционера в эсере Лютере. Они рассказали о своих персонажах и поделились подробностями со съёмок.

Три часа на грим Ленина

Художественно-документальный сериал «Хроники русской революции» рассказывает о событиях, которые происходили в России с 1905 по 1924 год: от первых подпольных революционных волнений до установления новой власти большевиков во главе с Лениным. Съёмки фильма велись почти год (с сентября 2022 по август 2023 года), а подготовка к ним заняла около двух лет. В поисках актёров массовых сцен команда проехала по всей России: смотрели как профессиональных актёров, так и просто людей на улице с «лицами той эпохи», говорится в пресс-релизе. В сериале задействованы более 350 персонажей, 157 из которых — реально существовавшие люди.

В центре сюжета — вымышленный персонаж Михаил Прохоров (Юра Борисов), которого император Николай II (Никита Ефремов) назначает начальником нового особого отдела департамента полиции для борьбы с подпольным революционным движением. Прохоров с энтузиазмом берётся за работу: во время расследования он сталкивается со знаковыми личностями эпохи. Среди них Григорий Распутин, Пётр Столыпин, Максим Горький, Лев Троцкий и, конечно, Владимир Ленин. Одним из самых неуловимых противников Прохорова становится боевик и революционер Лютер, под чьим началом в подпольную борьбу включается Ариадна Славина (Юлия Высоцкая). Однажды Прохоров вызывает её на допрос. Встреча оборачивается необратимыми последствиями как для самих героев, так и для всей Российской империи.

Кончаловский показывает важнейшие события, изменившие ход истории, через судьбы, характеры и взаимоотношения героев. По его словам, которые приводятся в пресс-релизе онлайн-кинотеатра START (имеется в распоряжении «Рамблера»), идея в искусстве должна быть выражена в чувственной форме. «Почему вы испытываете симпатию к таким противоположным лицам, как царь и Ленин, кто-то из них должен быть обязательно плохим. Но это не так. Любой человек содержит в себе амбивалентность. Кроме серийных убийц или Гитлера в чистом виде. И очень интересно найти эмпатию в таких персонажах, о которых сформировано либо одно, либо другое мнение», — отмечает режиссёр.

Для наибольшей достоверности при создании картины Кончаловский советовался с историками, съёмочная группа изучала архивные документы. Большую работу проделали гримёры, которые по архивным фотографиям создавали образы знаковых персон того времени.

Как отмечал во время экскурсии Евгений Ткачук, Ленина из него делали около трёх часов каждый съёмочный день. В частности, чтобы выделить лобные доли вождя пролетариата, на голову приходилось накладывать более 50 специальных накладок. «Мне кажется, сходство получилось удивительное. Когда я был в образе, даже вне кадра, постоянно привлекал всеобщее внимание актёрского состава: приходилось даже в туалет ходить стремительной ленинской походкой», — признался в разговоре с «Рамблером» актёр.

Ткачук также рассказал, что вжиться в образ вождя пролетариата ему помогли документальные записи, архивные документы, литературные произведения, работа с историками. А вот художественные фильмы, в которых Ленина исполняли другие актёры, он почти не смотрел. «Просто я такой человек: когда вижу, кто как играет, начинаю пародировать. А это неправильно. Андрею Сергеевичу (Кончаловскому. — прим. “Рамблера”) было очень важно показать персонажей живыми реальными людьми», — отметил Ткачук. «Ленин, например, при всей своей твёрдости был очень ранимым, а при порывах гнева быстро успокаивался. Мне хотелось передать все грани его личности», — добавил он в разговоре с «Рамблером».

Чтобы создать собирательный образ революционера и террориста Лютера, Александр Мизёв вдохновлялся героем одного из своих любимых произведений Фёдора Достоевского «Бесы». «Там есть такой персонаж — Николай Ставрогин. Это уверенный в себе светский человек, который совершает как благородные, так и отвратительные поступки. Мне показалось, что он очень близок по духу моему герою в сериале», — отметил Мизёв.

Как сыграть жену Горького Марию Андрееву, Марии Шумаковой подсказал сам режиссёр. «Я представляла себе Марию очень изысканной женщиной и старалась сделать её манерной. Во время одной из сцен Андрей Сергеевич говорит мне: “Что ты играешь какой-то цирк манерный?” Андреева — это женщина, которая ходит широким шагом, полная решимости и ни перед чем не отступающая!” В итоге я поняла, что от меня требовалось», — рассказала Шумакова.

Гостиницы, Большой театр и Дом Союзов

Для съёмок сериала в павильонах «Главкино» была построена натурная площадка с несколькими улицами и площадью, также были задействованы павильоны «Москино». Ряд сцен снимались в локациях Санкт-Петербурга — особняке Трубецких-Нарышкиных, Доме композиторов, Александровском дворце, Доме учёных, особняке Кшесинской, бывшем следственном изоляторе «Кресты». Среди значимых локаций Москвы, где проходили съёмки, — Екатерининский дворец в Лефортове и Большой театр.

Именно в Большом театре в 1918 году состоялся пятый Всероссийский съезд советов, на котором было принято решение исключить из состава Советов левых эсеров, поддержавших политическую линию ЦК своей партии. Рядом с Большим театром, с наспех сколоченной деревянной трибуны, в мае 1920 года Ленин выступал перед толпой солдат, отправляющихся выгонять с Украины польскую армию Пилсудского. Также в здании театра состоялось последнее выступление Ленина на заседании пленума Моссовета 20 ноября 1922 года. Об этом рассказала во время экскурсии гид-переводчик компании «Глазами инженера», автор Telegram-канала «Дорогая моя столица» Виктория Успенская.

Съёмки в Большом театре велись пять суток, пока театр был на каникулах. В общей сложности в них было задействовано около тысячи человек. «Территорию рядом с театром засыпали брусчаткой, отключили фонтан перед входом, чтобы он не мешал процессу. Кроме того, по договорённости с российским правительством была отключена подсветка всех находящихся в округе зданий», — рассказала экскурсовод о том, как проходили съёмки.

Во время экскурсии Успенская также показала здания, которые не были задействованы в сериале, но являются знаковыми местами для эпохи революции. Это гостиницы «Националь» и «Метрополь», ставшие 1-м и 2-м Домами Советов. «Гостиница “Националь” стала первым местом в Москве, где жили Владимир Ленин с Надеждой Крупской после переноса столицы РСФСР из Петербурга в 1918 году. Он занимал номер 107, который сохранился до сих пор и называется “Ленинским люксом”», — рассказала гид. Она также уточнила, что построенная в 1903 году гостиница мало чем отличалась от современной, но на один нюанс всё-таки стоит обратить внимание: «Изначально на угловой панели было изображено майоликовое панно “Аполлон и музы”. Но после реконструкции, проведённой в начале 1930-х годов, фреска была заменена на ту, которую мы видим сейчас, — с изображением трудящихся советских рабочих».

В «Национале» Ленин и Крупская прожили недолго и вскоре переехали в Кремль. «После событий 1917 года Кремль был сильно разрушен, но всё равно оставался надёжным укрытием в случае нападения врагов. Ленин приказал незамедлительно восстановить стены, выделил большую сумму на починку Кремлёвских курантов. И даже сам принимал участие в расчистке территории от мусора», — продолжила экскурсовод.

Ещё одно значимое здание той эпохи — Дом союзов на углу улиц Охотный Ряд и Большая Дмитровка. Именно сюда в январе 1924 года привезли гроб с телом Ленина (Владимир Ильич скончался 21 января 1924 года в усадьбе Горки после продолжительной болезни). По словам Успенской, прощание длилось несколько дней, а рядом с Домом Союзов выстраивались огромные очереди. После тело вождя пролетариата было перенесено в Мавзолей на Красной площади — сначала деревянный, а потом тот, который мы знаем сейчас. «Родные, особенно Надежда Крупская, были категорически против такого шага, но правительству поступали тысячи писем от граждан, в которых люди просили оставить Ленина в забальзамированном виде. На тот момент он уже стал иконой», — пояснила Успенская, заканчивая экскурсию.

Попасть на экскурсию могут все желающие 5, 12, 18, 26 октября и 2 ноября. Билеты можно приобрести на сайте бюро «Глазами инженера».

