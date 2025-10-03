Сериал «Бар “Один звонок”»: каким спустя три года Данила Козловский вернулся на экраны

В онлайн-кинотеатре KION стартовал триллер «Бар “Один звонок”» про таинственное заведение, в которое могут попасть только отчаянные гости. В триллере с элементами мистики и детектива главную роль сыграл Данила Козловский, для которого проект стал первой премьерой за последние три года. Сериал режиссёра Сергея Филатова непредсказуем, полон звёздных камео и может похвастаться стильной атмосферой. Но диалоги и шутки из уст персонажей далеко не всегда звучат к месту. «Рамблер» рассказывает каким получился проект и кто на самом деле приковывает к себе всё внимание.

В центре внимания сериала «Бар “Один звонок”» — одноимённое питейное заведение и его посетители. Основная аудитория бара — отчаявшиеся или испытывающее душевные, а иногда и моральные, страдания люди. Всех их объединяет одно: незавершённые разговоры с дорогими людьми, близкими или, наоборот, неприятными им оппонентами. Только вот ждать ответов на незаданные вопросы бесполезно, ведь «собеседники» посетителей бара находятся в мире ином.

В современном мире с помощью телефона люди могут не только звонить, но и смотреть любимые фильмы и сериалы, снимать собственный контент, интересно проводить досуг в социальных сетях, оплачивать покупки в магазинах и многое другое. А в вымышленном баре «Один звонок» телефон приобретает сверхъестественную функцию.

С его помощью особо страждущие могут позвонить отошедшим в иной мир близким и, поговорив с ними, «закрыть гештальт». Связь с потусторонним миром обеспечивает местный бармен (Данила Козловский), имени которого никто не спрашивает, а он иногда в шутку представляется Люцифером. Он же оглашает правила совершения звонка: тот длится ровно одну минуту, а после его завершения звонивший должен сыграть в русскую рулетку.

Бармен любезно предоставляет посетителю пистолет с одной пулей, и тот в лучших традициях проигравшихся должников XIX века должен будет стреляться. Если повезёт, посетитель волен покинуть бар, а если нет, то останками гостя займутся бармен и его юный самопровозглашённый помощник Витя (Кай Гетц). Тариф за связь — прогрессирующий: можно звонить несколько раз, но с каждым новым разговором в барабан антикварного пистолета добавляется пуля.

С самого начала в сериале развиваются две сюжетные линии. В одной герой Козловского томным голосом с видом змея-искусителя приглашает посетителей заведения к прилавку, чтобы те сделали роковой звонок. Параллельно с этим полицейский Андрей Морозов (Александр Ильин) расследует дела о пропажах и убийстве и ищет пропавшего пасынка. На первый взгляд совершенно разные сюжеты никак не связаны, но в определённый момент им будет суждено пересечься. А до этого события историю пронизывает тревожный детективный флёр.

Несмотря на то что главной звездой проекта считается Козловский и у него по определению больше всего экранного времени, гораздо интереснее прописаны линии второстепенных героев. В частности, персонаж Александра Ильина полицейский Морозов получился очень многослойным и многогранным.

В «Баре “Один звонок”» герой Ильина непохож ни на одного из тех персонажей, которых раньше он играл. Благодаря ёмким диалогам и быстро меняющимся локациям Ильин показывает разные грани своего противоречивого и неоднозначного героя. Он совмещает в себе и комедийные ироничные оттенки, и драму, и лирику. С первых кадров становится понятно, что Морозов через многое прошёл, и с каждой серией раскрываются подробности как его прошлого, так и мотивы действий.

Выясняется, что пасынок полицейского Витя случайно попал в «Один звонок» и пропал, так же как и сам бар. Это ещё одна мистическая характеристика заведения: оно постоянно меняет адрес и волшебным образом произвольно появляется в разных местах города. Причём попасть в него могут только те, кому это на самом деле необходимо, — и тут нельзя не вспомнить Выручай-комнату из серии книг Джоан Роулинг про Гарри Поттера. Она тоже являлась героям в определённые нужные им моменты.

К слову, именно детективная линия оказывается самой непредсказуемой и загадочной в сериале, за ней интереснее всего следить. Пока бармен (Козловский) отпускает часто не особо смешные шутки за прилавком и разливает разного вида алкоголь, полицейский Морозов идёт по следу. Он собирает информацию, поджидает — делает всё, чтобы узнать новую локацию «Одного звонка». Казалось бы, Морозов — часть коррумпированной системы, где всё решается личными связями, но ему удаётся сохранить человечность. Прикрываясь брутальностью и мрачным юмором, герой старается поступать по справедливости, тем самым надеясь искупить грехи прошлого.

Одним из достоинств сериала стала вереница звёздных актёров, сыгравших небольшие роли, скорее похожих на камео, посетителей бара. В антураже винтажного заведения, больше походящего на театральные декорации, Оксана Акиньшина, Олег Рязанцев, Артём Осипов и другие разбираются с собственными демонами. При этом их лаконичные истории детально прописаны, что добавляет «Бару» полифонии и сюжетного объёма.

Постановщику Сергею Филатову (на его счету «Урок» с Юрой Борисовым) в «Баре “Один звонок”» удаётся в рамках одной истории показать практически два совершенно разных сериала. Проект совмещает мистическую атмосферу «13-й клинической» (ещё одного проекта с Козловским, где его герою пришлось столкнуться с потусторонними силами), лихую браваду «Пассажиров» (российский бармен очень напоминает своего коллегу-андроида Артура из фильма с Дженнифер Лоуренс и Крисом Праттом) и детективные полицейские истории в духе «Улиц разбитых фонарей». Но, несмотря на такую многоликость, именно трагикомическая составляющая проекта выходит на первый план и продолжает удивлять с каждой новой серией.

