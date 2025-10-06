«Девушка моего сына»: разбираем семейную драма о противостоянии двух женщин

В сентябре на стриминге Amazon Prime Video вышел мини-сериал «Девушка моего сына». Это экранизация романа Мишель Фрэнсис со звёздами Голливуда, Робин Райт и Оливией Кук. «Рамблер» рассказывает, как невинное знакомство с родителями приводит к семейной катастрофе.

Шоураннеры сериала, Наоми Шелдон и Габби Эшер, создали идеальный сериал. Здесь истина зависит не от точки зрения автора, а от персоны, чьими глазами нам показывают историю. Каждый эпизод «Девушки моего сына» сконструирован по принципу Расёмона: сначала зрители видят события глазами Лоры Сандерсон (Робин Райт), позже — глазами Черри Лейн (Оливия Кук).

Лора — в некотором роде современная версия Медеи. Она арт-дилер, которая держит несколько галерей, а также мать взрослого сына Дэниела (Лори Дэвидсон), что следит за каждым его шагом. Гиперопека женщины заметна с первых же минут. Лора превращает материнство одновременно и в форму высокого искусства, и в частную собственность — настолько тесно её слияние с сыном.

Робин Райт, звезда политического триллера «Карточный домик», работает в том же амплуа. Перед нами вновь Клэр Андервуд, только теперь типаж перебрался из мира большой политики на территорию семейной драмы. Но приёмы остались: тот же болезненный контроль, та же холодная ярость, разве что объект для манипуляций — родной сын.

Черри — Золушка наоборот, девушка, которая не ждёт появления феи-крёстной, а готова впахивать для достижения любых поставленных перед собой целей. Звезда «Дома дракона» Оливия Кук тщательно создаёт двуличного персонажа. В зависимости от обстоятельств Черри в сериале предстаёт в образе наивной провинциалки, расчётливой карьеристки и загнанной в угол хищницы. Её красота и обаяние — это оружие, а ответные чувства Дэниела — главный трофей в войне с его матерью.

Сам молодой человек едва ли раскрывается. По сути, главный смысл появления Дэниела на экране — быть объектом желания для двух альфа-самок. Лори Дэвидсон отлично отыгрывает безволие и мягкотелость. Он как рыбка, что плавает туда-сюда в аквариуме и ждёт, когда её покормят. Злая и ироничная метафора его медицинского образования в том, что будущий хирург оказался неспособен распознать болезненные взаимоотношения в своей семье.

Вероятно, каждое поколение получает те семейные драмы, которых оно заслуживает. Если 1980-е породили «Обыкновенных людей» Роберта Редфорда с их благородной скорбью о разрушенных семьях, то у нас есть «Девушка моего сына» — триллер о том, как материнская любовь превращается в оружие массового поражения. Стриминг Amazon знает, чем прикармливать аудиторию в эпоху тотального недоверия — историей о том, что каждый может оказаться и жертвой, и палачом.

Для Лоры Черри — талантливая самозванка, девушка, которая врёт о своём происхождении, образовании и прошлом в целом, чтобы втереться в доверие к богатой семье. Для Черри Лора — классическая свекровь-монстр, женщина, которая не в состоянии отпустить сына во взрослую жизнь и готова разрушить любые его отношения ради собственного влияния. Страшно то, что в разной степени к финалу обе оказываются в чём-то правы.

Авторы с хирургической точностью препарируют классовые различия современной Великобритании. Лора живёт в мире, где искусство — это инвестиция, образование — наследство, а хороший вкус передаётся с генами. Её дом — музей собственного успеха, где каждая деталь кричит о социальном статусе. Черри приходит из мира, где красота — единственный капитал, амбиции — редкая роскошь, а одна ошибка может повлечь за собой потерю всего.

Дружелюбная улыбка Лоры в версии Черри превращается в хищный оскал, а невинные вопросы о прошлом звучат как допрос под пристальным взором спецслужбиста. Одна и та же сцена может разворачиваться одновременно как комедия положений и как психологический триллер. Зритель невольно становится соучастником происходящего. От эпизода к эпизоду симпатии аудитории меняются, как у присяжных, которым представляют всё новые и новые доказательства в зале суда.

Сериал отлично работает на контрастах. Дом Сандерсонов выглядит как декорация для рекламы дорогого парфюма. Квартира Черри, напротив, тесная и хаотичная — здесь каждая вещь рассказывает историю борьбы за выживание в суровом несправедливом мире.

Авторы не стесняются показывать тёмную сторону материнской любви. Лора любит Дэниела как собственница, что привыкла душить любые проявления воли объекта обожания. Её забота — форма контроля, а тревога — оправдание для вторжения в чужую жизнь. Она не просто не может отпустить сына — она не способна представить его существование без себя.

Черри тоже любит Дэниела, но её любовь — инвестиция в будущее, которого у неё никогда не было и, казалось, не будет. Дэниел — не просто мужчина, а билет в мир, где не нужно считать деньги и врать о прошлом. Она искренне любит Дэниела, но её, как человека, который всю жизнь плыл против течения и наконец схватился за спасательный круг, переполняет отчаяние.

«Девушка моего сына» — сериал-зеркало, в которое трудно смотреть, ведь эффект узнавания для определённых категорий зрителей будет ужасающим. Сериал изящно показывает, как легко любовь превращается в одержимость, а забота — в контроль. Во времена, когда каждый имеет право на свою версию истины, новый сериал Prime Video предлагает простую, но горькую мудрость: все правы в своей неправоте.

