«Задание»: кому понравится криминальный триллер с Марком Руффало

На стриминге HBO Max вышли несколько эпизодов мини-сериала «Задание» с Марком Руффало и Томом Пелфри в главных ролях. Шоураннер и сценарист криминального триллера — автор «Мейр из Исттауна» Брэд Ингелсби. По сюжету специальная группа ФБР расследует серию вооружённых нападений в пригородах Филадельфии. Автор «Рамблера» объясняет, почему сериал претендует на звание одного из лучших проектов осени.

Робби Пендерграст (Том Пелфри) — неприметный мусорщик из рабочего пригорода Филадельфии, который в одиночку воспитывает дочь Харпер (Кеннеди Мойер) и сына Уайатта (Оливер Айзенсон). С домашним хозяйством Робби помогает его племянница Мэйв (Эмилия Джонс). Несколько месяцев назад отца Мэйв Билли (Джек Кеси) убили байкеры из банды «Тёмные сердца». Робби тяжело переживает смерть брата и начинает мстить, а заодно неплохо зарабатывать. Вместе с коллегой-мусорщиком Клиффом (Рауль Кастильо) и простоватым соседом Пичесом (Оуэн Тиг) по ночам он надевает маску и грабит склады с запрещенными препаратами, которые принадлежат байкерам.

На серию вооружённых нападений обращает внимание ФБР. Для расследования собирается специальная группа, которую возглавляет Том Брэндис (Марк Руффало). Последнее время представитель органов рекрутировал студентов в бюро и занимался бумажной работой, а на выходных копался в саду и наблюдал за птицами в бинокль. Дома у Тома покоя нет: отец пытается наладить отношения с приёмной дочерью Эмили (Сильвия Дионисио) и забыть недавно умершую жену Сюзан (Мирей Инос). Приёмный сын агента ФБР Итан (Эндрю Рассел) сидит в тюрьме в ожидании судебного заседания. Помимо Тома, в специальную группу входят молодые сотрудники Энтони (Фабьен Франкель), Алея (Тусо Мбеду) и Лиззи (Элисон Оливер), у которых нет никакого опыта в расследовании подобных дел.

Однажды ограбление Робби идёт не по плану, раздаются выстрелы. В доме обнаруживают три трупа, в том числе родителей маленького Сэма (Бен Льюис Доэрти). Робби забирает ребенка, а заодно и несколько килограмм запрещенных препаратов. Теперь на его хвосте «Тёмные сердца» и ФБР.

В 2025 году штат Пенсильвания на американском телевидении стал главным рассадником криминала. В сериале «Алая река» в неблагополучном районе Филадельфии Кенсингтон маньяк убивает секс-работниц. А в картине «Нарковоры» в том же городе парочка друзей с криминальным прошлым грабит дома драгдилеров. В «Задании» на первом плане также подняли проблему хранения и распространения запрещённых веществ, но показали в другом жанре. Если «Нарковоры» впечатляли многочисленными погонями и перестрелками, то в новом сериале сделали ставку на драму и травмы персонажей.

«Задание» придумал Брэд Ингелсби, автор «Мейр из Исттауна» с Кейт Уинслет и Эваном Питерсом — одного из лучших сериалов последних лет. Ингелсби родился и вырос в Пенсильвании, так что сценарист пишет о хорошо ему знакомых местах. Между «Мейр из Исттауна» и «Заданием» автор успел выпустить не самый удачный триллер «Долина эха». Возможно, в многосерийном формате Ингелсби чувствует себя комфортнее, потому что новый проект демонстрирует хорошую форму сценариста. В «Долине эха» автору словно не хватило простора.

В «Мейр из Исттауна» Ингелсби показал себя как вдумчивый сценарист, который умеет постепенно раскрывать как важные сюжетные подробности, так и характер неоднозначных персонажей. В предыдущем проекте у автора на первом плане была женщина-детектив с ворохом семейных неурядиц. А в «Задании» главные герои — двое тяжело переживающих смерти близких людей мужчин среднего возраста, которые не представляют, как жить дальше. Агенту ФБР и мусорщику-грабителю стоило бы обратиться за помощью к специалисту, но у первого нет желания и времени, а у второго — денег.

В «Задании» линии Тома и Робби неслучайно развиваются параллельно. Хотя герои находятся по разные стороны и один ловит другого, на самом деле между двумя депрессивными мужчинами много общего. Они своеобразные двойники. Оба потеряны и не находят поддержки дома, да и никаких психологических сил нет. К тому же приходится нести ответственность за детей. У Пелфри и у Руффало одни из лучших ролей в карьере. Актёрам удаётся передать непреходящую скорбь и не впасть в чрезмерную сентиментальность..

С каждым эпизодом ставки повышаются и напряжение растёт. Том вроде бы приближается к поимке преступников, но агента ФБР могут опередить и разъярённые жестокие байкеры. К тому же не исключено, что среди стражей порядка есть «крот», который снабжает информацией «Тёмные сердца». Развитие событий трудно предсказать, а Ингелсби умеет обманывать зрительские ожидания. «Задание» удачно находит баланс между криминальным триллером и семейной драмой. Как и во многих современных сериалах, аудитории стоит набраться терпения, потому что первые две серии — экспозиция и представление персонажей. Зато дальше от событий на экране трудно оторваться. Для любителей вдумчивых сериалов это настоящий подарок.

