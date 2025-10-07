Стартовали съёмки детективной драмы «Пустая комната» с Анной Михалковой

Онлайн-кинотеатр Okko совместно с продюсерским центром Originals Production и компанией «Место силы» приступили к съёмкам восьмисерийной детективной драмы с элементами триллера «Пустая комната». Главные роли в проекте играют Анна Михалкова, Светлана Иванова и Елизавета Базыкина.

© Okko

В центре сюжета — 40-летняя Полина (Светлана Иванова), которая страдает антероградной амнезией. Из-за своего недуга героиня ежедневно вынуждена заново узнавать, что её дочь Тая (Вера Ожаренкова) пропала без вести. Женщина отказывается верить в худший исход. Несмотря на болезнь, она ведёт собственное расследование, восстанавливая события случившегося с помощью дневника. Полина всё сильнее подозревает, что исчезновение Таи не случайность и близкие скрывают от неё правду.

© Okko

Cценарий «Пустой комнаты» написала Мария Меленевская, ранее работавшая над такими проектами, как AMORE MORE, «Далёкие близкие» и «Престиж». Режиссёром-постановщиком сериала станет Василиса Кузьмина, оператором-постановщиком ― Матвей Ставицкий, а продюсерами выступят Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев, Эльвира Дмитриевская и Александр Сысоев.

Также в сериале снимутся Леонид Бичевин, Пётр Фёдоров, Валерий Капустин, Александр Фисенко, Риналь Мухаметов и другие. Как отметила режиссёр Василиса Кузьмина, чьи слова приводятся в пресс-релизе проекта, «это кино о силе настоящей любви, которая способна исцелять самые глубокие раны».

