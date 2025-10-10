В Геленджике показали первые кадры драмы Okko с Юлией Снигирь и Сергеем Гилёвым

Гости фестиваля «Маяк» увидели первые эпизоды новой драмы Okko с Юлией Снигирь и Сергеем Гилёвым в главных ролях

В рамках фестиваля актуального российского кино «Маяк» авторы и актёры представили новый драматический сериал Okko «Маяк», производством которого занималась продюсерская компания «Среда». Это непростая история о семье, воспитывающей ребёнка с ДЦП.

Внеконкурсный показ сериала «Маяк» в этом году завершил программу фестиваля, призванного привлечь внимание к российскому кино. Маяк ― это не только главная достопримечательность Геленджика, но и символ ориентира для российского киноискусства, рассказали организаторы мероприятия. О том, какие смыслы заложены в новой 8-серийной драме Okko, гостям фестиваля рассказали создатели: режиссёр Иля Малахова, автор сценария Михаил Турбин, креативные продюсеры Ирина Прохорова и Мухарам Кабулова, второй режиссёр Анна Бакурадзе, актёры Евгений Кунцевич и Макар Хлебников, а также генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев.

В центре сюжета студент колледжа Егор, который занимается боксом и дружит с девочкой. У него могла бы быть обычная жизнь подростка, если бы не больной ДЦП младший брат, уход за которым почти полностью лежит на Егоре. Родители прячутся от проблем на работе. Мама, которая работает на скорой, берёт дополнительные смены. А отец допоздна засиживается в своём кабинете начальника полиции. Егор посвящает заботам о брате всё свободное время, пока директор колледжа не представляет им нового преподавателя литературы ― молодую девушку, только из института. Егор быстро и бесповоротно влюбляется в свою учительницу. Родители против его возлюбленной. Они хотят, чтобы Егор посвящал всё своё время младшему брату. Непростой выбор приводит семью к трагедии, из которой, кажется, нет выхода. Но всегда есть маяк ― нужно только уметь его зажечь.

Над сценарием сериала работали Михаил Турбин (финалист премии «Большая книга» за роман «Выше ноги от земли») и Михаил Шульман («Улица Шекспира»). Режиссёр-постановщик проекта ― Иля Малахова (участник Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне с фильмом «Привет, мама»), оператор-постановщик ― Наталья Макарова («Воздух»). Продюсеры ― Иван Самохвалов и Александр Цекало (продюсерская компания «Среда»), Сергей Шишкин, Эльвира Дмитриевская, Гавриил Гордеев (Okko).

