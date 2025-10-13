В Окко состоялась премьера специального эпизода сериала «Герои неизвестных войн»

Документальный проект приурочен к годовщине Карибского кризиса 1962 года.

Okko представляет специальную серию исторического документального сериала «Герои неизвестных войн». Как говорится в пресс-релизе сервиса, зрители погрузятся в атмосферу одной из самых напряжённых страниц в истории человечества, когда мир оказался на пороге ядерной войны.

Атмосфера конфликта будет передана глазами сразу двух героев — советского военного, секретно переброшенного на Кубу для развертывания на Острове cвободы ядерных ракет для потенциального удара по США, а также члена экипажа советской подлодки Б-59, уходящей от преследования американских кораблей.

Благодаря визитной карточке проекта — уникальным съёмкам от первого лица — зритель глазами героев увидит, как каждое из событий могло стать фатальным для человечества и как воля и профессионализм советских героев предотвратили ядерный апокалипсис.

Помимо историков и исследователей, о напряжённых событиях зрителям расскажут ветераны Карибского кризиса, а также дочери двух его ключевых участников — офицера подлодки Б-59 Василия Архипова, предотвратившего запуск ядерной торпеды по боевым кораблям ВМФ США, и советского разведчика Александра Феклисова, проводившего кулуарные переговоры с властями США в самый разгар кризиса.

