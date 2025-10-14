Во втором сезоне костяк съёмочной группы остался без изменений: режиссёром проекта выступил Степан Гордеев, оператором-постановщиком — Роберт Саруханян, а сценаристом и шоураннером — Александр Носков.

© Okko

С 6 ноября в Okko стартует продолжение комедийного сериала «Волшебный участок 2». По сюжету руководитель московского особого отдела по борьбе со сказочными преступлениями Лёха (Николай Наумов) нападает на след Кощея и отправляются в Санкт-Петербург, где ему предстоит разгадать множество сказочных тайн, расследовать местные преступления.

Вместе с главным героем из сказочной Москвы в не менее сказочный Санкт-Петербург переехали Гном (Илья Соболев), начальник участка Михалыч (Андрей Добровольский), сотрудники: Заяц (Алексей Золотовицкий), Краснова (Мария Смольникова) и Лена (Дарья Мельникова). В Питере их встретил говорящий полицейский пёс Палыч (Антон Лапенко) и английский волшебник Мерлин (Виктор Бычков). Вместе им предстоит раскрыть тайну гибели руководителя местного ОБСП (Александра Ребенок).

Нечисти в городе на Неве обитает не меньше, чем на берегах Москвы-реки, поэтому к уже знакомым сказочным персонажам добавились Хозяйка медной горы (Анна Уколова), Данила-мастер (Кирилл Мелехов), Купидонян (Денис Пьянов), рыбак Емельянов (Дмитрий Куличков), Русалка (Валентина Мазунина), Голем, Гриб из Рязани - Серёга, Огневушка-поскакушка, Тролли, а также целая толпа местных гномов и Анна Семенович, которая появится в камео для нового сезона.

© Okko

Главным источником бед в новом сезоне по-прежнему остаются Кощей, вселившийся в тело Василисы, и Ворон. Злодеи подозреваются в гибели всех сотрудников санкт-петербургского участка.

