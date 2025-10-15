«Хроники русской революции»:Юра Борисов спасает монархию от бунтовщиков

В октябре онлайн-кинотеатр Start и телеканал «Россия» презентовали многосерийную драму «Хроники русской революции». Новый проект охватывает почти два десятилетия российской истории — с 1905 по 1924 год. Главные роли исполнили Юрий Борисов, Юлия Высоцкая, Евгений Ткачук и другие. Автор «Рамблера» посмотрел новинку и поделился своими впечатлениями.

«Хроники русской революции» состоят из 16 серий, каждая из которых длится 55 минут. Это второй многосерийный проект режиссёра Андрея Кончаловского. За свой первый сериал «Одиссея», который он снял для HBO (1997), постановщик получил премию «Эмми». Генеральным продюсером нового проекта стал миллиардер Алишер Усманов. Также бизнесмен спонсировал такие картины Кончаловского, как «Рай», «Грех» и «Белые ночи почтальона».

Действие сериала начинает развиваться в 1905 году. После поражения в Русско-японской войне страна находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. Россию охватывают народные волнения. Власть пытается снизить революционный накал. 17 октября 1905 года император Николай II подписывает манифест, который дарует гражданские свободы — «свободы совести, слова, собраний и союзов». Вопреки ожиданиям царя революционные волнения только усиливаются.

В Россию возвращаются политические эмигранты. Лидеры революционных движений пытаются извлечь пользу из народных волнений. В Гельсингфорсе террористическая группировка грабит банк на нужды революции. В преступлении важную роль играет роковая дама и авантюристка Ариадна Славина (Юлия Высоцкая), которая затем везёт в Санкт-Петербург взрывчатку, вшив её в свой корсет.

Николай II назначает офицера жандармерии Прохорова (Юра Борисов) начальником Особого отдела и поручает ему покончить с террористами-бунтовщиками, которые сеют смуту и «раскачивают лодку» отечественной монархии. По ходу своего расследования Прохоров будет встречать главных действующих лиц революционной эпохи.

Среди них Владимир Ленин (Евгений Ткачук), который готов разнести редакцию и отрезать пальцы её владельцу, социал-демократу Александру Парвусу, чтобы получить от него деньги на революцию. Сам Парвус — персонаж неприятный: он успешно манипулирует молодым драматургом Максимом Горьким (Евгений Смирнов-Иваницкий) и его баснословными гонорарами. Прислуживает тем, кто заплатит больше денег и постоянно меняет свою политическую позицию. На экранах также появится лишенный сана священник Гапон, который отстаивал права рабочих и был для них большим авторитетом. Влиятельный оратор поступится своими идеалами и начнёт сотрудничать с властями за крупную сумму денег. А также любящий сидеть в кабаках Распутин, замешанная в коррупционной схеме балерина Матильда Кшесинская, переодевающийся в женские платья Феликс Юсупов, борющийся с революционерами Столыпин и множество других исторических личностей.

Режиссёр не пытается разделить персонажей на хороших и плохих. У каждого есть свои отрицательные и положительные стороны. Кончаловский даёт зрителям пищу для размышлений, чтобы они смогли самостоятельно оценить поступки и мотивацию исторических героев. Но все-таки позиция автора в отношении переломного для России времени и действующих тогда лиц чётко прослеживается. Его главный тезис заключается в том, что в Российской империи процветает коррупция. До денег жадные и приближённые государя и революционеры. Они пытаются использовать политические катаклизмы, будь то революция или Первая мировая война, в свою пользу. Готовы поступиться своими идеалами и погубить страну, чтобы заработать.

Также постановщик даёт понять, что в государственной трагедии замешаны власти Англии и Германии, которые уже не одно столетие пытаются уничтожить Россию. Например, в версии Кончаловского Григория Распутина убивает английская разведка. А большевики добились успеха только благодаря германскому финансированию (мифическое немецкое золото). Козням западных государств уделено немало экранного времени.

Наряду с реальными историческими фигурами в сюжете действуют вымышленные персонажи. У них нет конкретного прототипа, это скорее собирательный образ. Среди них персонаж Юлии Высоцкой. Актриса воплощает на экране образ аристократки Ариадны Славиной. Её героиня активно помогает террористической группировке и меняет одного мужчину за другим. Ещё один вымышленный персонаж — руководитель подполья, неуловимый революционер по кличке Лютер (Александр Мизев), который убивает своих противников карандашом в ухо. А также офицер жандармерии Прохоров в исполнении Юрия Борисова. Он честный страж порядка, который не берёт взяток и является патриотом своей страны. Борисов играет своего персонажа достоверно и старается максимально воплотить замысел режиссёра, но у зрителей, которые привыкли видеть его в маргинальном амплуа, может возникнуть диссонанс. Образ царского офицера сильно контрастирует с предыдущими работами актёра, где он играет в основном аутсайдеров и «парней с района».

Отдельно хочется отметить работу Евгения Ткачука. Чтобы сыграть Ленина, артист изучал документальные записи, архивные документы и работал с историками. Ему удалось точно передать все грани личности вождя. Показать его ранимым и агрессивным, вспыльчивым и отходчивым. Чтобы добиться внешнего сходства с исторической фигурой, каждый день актёру около трёх часов накладывали грим. В частности, чтобы выделить лобные доли вождя пролетариата, на голову приходилось накладывать более 50 специальных накладок.

Сценарий сериала «Хроники русской революции» Кончаловский написал вместе со своим постоянным соавтором Еленой Киселёвой. Авторы выстраивают сюжет на манер детективных сериалов про полицейских. Здесь есть главный герой — хороший следователь, мафия, которую спонсируют из-за границы. А ещё — начальство, которое насквозь пропитано коррупцией, и, конечно, роковая женщина. У сериала есть общая сюжетная линия, но в каждой серии Прохоров расследует новое дело и встречает разных исторических фигур.

При этом важные исторические события, будь то уход Витте, убийство Столыпина или шествие рабочих к Зимнему дворцу, остаются за кадром. Значительная часть экранного времени отводится любовным линиям, спорам о будущем России и интригам в среде революционеров, охранки и тайных агентов. Фокус сюжета постоянно меняется от общего к частному — от событий, знакомым нам по учебникам, к рефлексии отдельных персонажей. Прохоров много времени проводит в трактирах и ресторанах за беседой то с Распутиным, то с Юсуповым, то с Ариадной. У зрителей может создаться впечатление, что важные переломные моменты в истории России разворачивались в основном в буфетах.

Количество персонажей и событий, в которых они задействованы, с каждым эпизодом растёт. Ещё бы — уместить почти два десятилетия в 16 серий непросто. Но всё это перегружает сериал. Зрителям становится сложно уследить за всем и разобраться, кто есть кто, без учебника истории в руках. Отчасти эту проблему авторы решают с помощью документальных кадров и закадрового голоса невидимого рассказчика, который объясняет последовательность исторических событий. Хотя закадровые комментарии, стилизованные под советскую документалистику, иногда мешают погружению в художественное повествование.

При этом главную свою функцию новый сериал выполняет: это зрелищный проект, за ходом развития которого интересно наблюдать. «Хроники русской революции» понравятся тем, кто любит исторические детективы и хочет увидеть новые лица или уже знакомые, но в новом амплуа.

