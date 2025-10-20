Мажор в Анапе: каким получился сериал «Виноград» с Павлом Прилучным

В онлайн-кинотеатре Kion можно посмотреть сериал «Виноград» режиссёра Владимира Щеголькова с Павлом Прилучным в ведущей роли. Проект стартовал в начале сентября. По сюжету главный герой, некогда успешный сотрудник солидной столичной компании, становится владельцем виноградников на юге. «Рамблер» рассказывает, стоит ли обратить внимание на этот сериал, который, по данным Kion, уже продлили на второй сезон.

Егор Антонов (Павел Прилучный) успешен, молод и красив. У него прекрасная жена Света (Софья Синицына) — дочь главы крупной строительной фирмы, где работает Егор. Отец девушки Павел Семёнович (Сергей Газаров) не в восторге от способностей парня, но претензий не высказывает — Егор всё-таки покорил сердце его дочери.

Однажды во время совещания, на которое персонаж Прилучного опаздывает, выясняется, что Антонов спит с другой женщиной. Павел Семёнович тут же отрезает горе-сотрудника от всего, что было у Егора: работы, служебной машины, банковской карты. «Дочери моей сам всё расскажешь!» — угрожает бывший босс.

Супруга, узнав об измене, открещивается от мужа — теперь он сам по себе. Всё меняет случайный звонок. Оказывается, ныне безработному мужчине теперь принадлежит виноградная плантация в 100 гектаров в Анапе, где родился и вырос главный герой. Егор едет на юг, чтобы разобраться и с неожиданно обретённым имуществом, и со своей непростой жизнью.

Фильмография режиссёра Владимира Щеголькова довольно разноплановая: в ней есть и мелодрамы («Нежность»), и драмеди («Везёт»), и исторические детективы («Цербер»). В «Винограде» кинематографист возвращается к комедийно‑мелодраматическому жанру с примесью бытовой драмы. На этом фоне Егор Антонов — очередная вариация любимого амплуа Павла Прилучного: столичный мажор, вынужденный перезагружать жизнь в южной провинции.

«Виноград» едва ли удивит зрителя, который часто смотрит российские сериалы. В проекте опять фигурирует Анапа — южный город-курорт, где либо происходит эпидемия вируса («Закрытый сезон»), либо ведётся расследование о пропавших людях («Русалки»), либо, как в «Винограде», герой прячется от финансовых и семейных проблем.

Сам персонаж Прилучного — типичный представитель историй о кризисе среднего возраста. Опять мужчина ведёт себя развязно и безответственно, опять попадается, надеясь, что всё как-нибудь разрешится. И снова оказывается на дне, где в лучших традициях российской драматургии внезапно осознаёт, что нужно выкарабкиваться. Судя по чеховским ружьям, развешанным в первых сериях «Винограда», у Егора будет бизнес с нуля, но не без манипуляций и незаконных схем. Герой действительно поднимает своё дело, сперва играя в серой зоне, но затем действует легально — так закрывается арка его искупления.

В новом сериале шаблон мужчины в кризисе средних лет адаптирован к колориту южной природы — с виноградниками, ломбардами, каменистыми пляжами и заниженными автомобилями Lada Priora. Вырисовывается история про хитроумного героя-хамелеона, который может легко слиться с окружающей средой, но тщательно прятать своё истинное «Я». От этого страдают его близкие, SMS которым главный герой отправляет в каждом эпизоде. Например, супруге Егора приходится пережить публичное унижение и затянувшуюся недосказанность. Примирение даётся не сразу и требует от Антонова конкретных поступков.

Проблема сериала в том, что его создателям не хватает самоиронии. Всё в «Винограде» подаётся так серьёзно, что зрителю в какой-то момент хочется нажать на кнопку «пауза» и выдохнуть. За внешне суровой историей о поиске второго шанса и нового смысла жизни скрыт хорошо известный сюжет на тему «богач стал бедняком и научился любить». Но в первых двух эпизодах сериал хочет продать зрителю нечто глубокое и закрученное, чем вызывает разве что недоверчивую улыбку.

Забавно, как в жизни главного героя поневоле появляется виноделие. За этим скрывается кричащая метафора: искупление и трансформация — в данном случае героя — возможны только вследствие усердного труда в течение долгого времени. Но создателям этого мало: каждые 10–15 минут в кадре звучат пафосные вставки о «правильной выдержке» и «точном времени, которое как хорошее вино». Возникает ощущение, что сценаристам поставили задачу оправдывать название проекта в каждом эпизоде, и временами это утомляет.

Наряду с лирикой в сериале присутствует социальная сатира. Правда, сначала вместо интересных характеристик российского общества «Виноград» предлагает топорный водораздел. Столица, по версии персонажей, — место, куда бегут за мечтой и большими деньгами. Глубинка — территория, где умеют жить по-настоящему, ценя каждый прошедший день. В следующих эпизодах водораздел усложняется: появляются детали местной серой экономики и коррупции, двойственности малого бизнеса и сделки с совестью. На полноценную социальную сатиру не тянет, но события явно становятся разнообразнее и насыщеннее.

К достоинствам сериала можно отнести красивую картинку — проект снимали в Краснодарском крае — и неплохие актёрские работы. Органично смотрятся тесть (Сергей Газаров) и женские персонажи: Софья Синицына и сыгравшая школьную любовь главного героя Нино Нинидзе, пусть у неё не так много экранного времени. Сказать, что главная звезда сериала Павел Прилучный украшает списанный с «Мажора» образ новыми деталями, по первым сериям трудно. Сначала актёр играет Егора с выражением лица под стать настроению, с которым его встречают родные просторы, — пресно, тоскливо, в ожидании момента, когда можно вернуться обратно, в сытую столичную жизнь. Прилучный, как и его персонаж, раскрывается лишь в последних сериях, когда герой конфликтует не только с внешними обстоятельствами, но и с самим собой в вопросах личного выбора будущего.

Впрочем, выйти за рамки проверенных формул создатели боятся, предлагая аудитории очередную порцию конвенционально выверенной драмы о мужчине на перепутье судьбы. Финал первого сезона обходится без сюрпризов: герой закрепляется на юге, легализует бизнес и делает ставку на семейное примирение. Винная метафора трансформируется в выдержанный характер героя. Любопытно, какие испытания приготовят для него в продолжении проекта.

