«Монстр: История Эда Гейна»: тру-крайм о маньяке, который вдохновлял Хичкока

На стриминге Netflix вышел третий сезон криминальной антологии «Монстр». Сериал рассказывает о серийном убийце из Плейнфилда Эде Гейне, который снимал с трупов кожу и делал из неё предметы быта. Главную роль в сериале исполнил звёздный актёр фильма «Меч короля Артура» Чарли Ханнэм. Автор «Рамблера» рассказывает, как в новом проекте перекликаются шокирующая правда и вымысел.

Будущий всемирно известный маньяк-убийца Эд Гейн (Чарли Ханнэм) растёт замкнутым, робким и стеснительным мужчиной. Его авторитарная мать Августа (Лори Меткаф) с раннего детства внушала ему, что за стенами дома враги, женщины сулят грехопадение, а секс — удовольствие дьявола. Она запрещает ему встречаться с девушками и заводить детей. Её мечта — чтобы сын был всегда рядом и делал всё, что она скажет.

Эд покорно вторит шизофреническим наставлениям Августы. Он забивает в тёмный угол фантазии и плотские желания и взращивает в сердце монстра. Когда мать умирает, Гейн сближается с молодой соседкой Аделин Уоткинс (Сюзанна Сон) — выросшая в строгой семье роковая блондинка разделяет его страсть к жутким историям о каннибалах и нацистских преступлениях. Вместе они ходят гулять, катаются на роликах, устраивают романтические вечера на кладбище, но до интимной близости дело так и не доходит. Гейн боится нарушить запрет своей умершей матери.

Даже после смерти Августина держит сына под контролем. Она является ему в видениях, постоянно разговаривает с ним и вынуждает его пойти на преступления. Эд по её наводке начинает выкапывать из могил тела, а затем совершает и первые убийства. Впрочем, Гейн не ограничивается одним насилием и некрофилией — кожа, органы, кости, волосы, черепа жертв быстро превращаются в предметы быта. С каждым новым эпизодом зверские аппетиты мужчины растут, в Плейнфилде становится всё больше пропавших женщин.

Стартовавшая в конце 2022 года антология «Монстр» автора «Американской истории ужасов» и «Американской истории преступлений» режиссёра и сценариста Райана Мёрфи никогда не была оплотом исторической действительности. Первый сезон, посвящённый Милуокскому каннибалу Джеффри Дамеру (Эван Питерс), изобиловал фантазиями авторов на тему внешней и внутренней жизни героя, который заманивал в квартиру мужчин, а затем жестоко их убивал. Ряд моментов из преступной биографии Дамера был показан без получения согласия со стороны родственников погибших людей, что спровоцировало большой скандал в медиа и подняло вопрос об этичности современного тру-крайма.

«Монстр: История Эда Гейна» стал первым сезоном сериала, который снимался без непосредственного участия Мёрфи. На его место пришёл сценарист Иэн Бреннан, который написал вместе с Мёрфи сценарии к сериалам «Хор», «Политик» и «Королева крика». Несмотря на отсутствие главного творческого центра, «История Эда Гейна» во многом продолжает художественное видение «Истории Джеффри Дамера». Бреннан пренебрегает фактами, дополняя портрет Плейнфилдского мясника различными домыслами, приписывая ему перверсивные наклонности, которых никогда не было, или убийства, которых он не совершал. Например, в сериале Эд убивает старшего брата, няню Эвелин Хартли и двух охотников на оленей, Виктора Гарольда Трэвиса и Рэймонда Бёрджесса. Но его причастность к этим преступлениям так и не была доказана.

Действие сериала кочует между свободной интерпретацией истории жизни Эда Гейна и реконструкцией культовых фильмов, авторы которых за основу сюжета брали преступления Плейнфилдского маньяка. В первых эпизодах зрителям показывают сцены со съёмочных площадок «Психо» Альфреда Хичкока и «Техасской резни бензопилой» Тоуба Хупера — обе картины стали иконами фильмов ужасов и повлияли на развитие этого жанра. Как Хичкок, так и Хупер используют полумифический образ Эда Гейна, чтобы обличить монстра, живущего внутри американского общества конца XX века: социальную, расовую нетерпимость, токсичный патриархат.

Бреннан же эксплуатирует образ самого известного американского маньяка не с целью важного социального послания, а ради обычного китча, которым так славятся флагманские проекты Мёрфи «Поза», «Голливуд» и «Вражда».

В финальных эпизодах Бреннан идёт ещё дальше, связывая Гейна с поиском «харизматичного убийцы» Теда Банди и проводя параллели между серийными убийцами Ричардом Спеком и Чарльзом Мэнсоном. Стоит ли говорить о том, что в реальности ничего подобного не происходило? Мёрфи было важно подчеркнуть влияние истории Эда Гейна на создание нетфликсовского хита «Охотник за разумом» Дэвида Финчера, но на деле создаётся ощущение, что создатели «Монстра» просто заполняют сюжетное пространство. Воспринимать «Историю Эда Гейна» как энциклопедию современного хоррора не получается, но тем, кто изучил историю плейнфилдского маньяка вдоль и поперёк, такая версия событий будет точно интересна.

