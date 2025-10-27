Финал бандитской саги и комедия о семейном бизнесе: что смотреть на неделе

Масштабные исторические сериалы, криминальные драмы, комедии для всей семьи, фильмы о дружбе и политике — еженедельно в онлайн-кинотеатре Okko выходит яркая подборка контента на любой вкус. Среди премьер этой недели — российская семейная комедия «Милости просим», атмосферная французская драма «Цепной пёс» и фильм «Алиса и мэр». Все новинки доступны по подписке СберПрайм. «Рамблер» рассказывает, что смотреть c 27 по 31 октября.

27–29 октября: «Постучись в мою дверь в Москве», 2-й сезон, новые серии

Продолжение второго сезона сериала, снятого по мотивам популярного турецкого ромкома «Постучись в мою дверь». Главная героиня Саша Гордеева тяжело переживала предательство возлюбленного Сергея Градского, но всё-таки решила вернуться на работу в компанию «Стиллард», которой тот руководит. Она не планирует прощать Градского, но тот готов на всё, чтобы вернуть доверие девушки.

В новом сезоне зрителей ждут интересные сюжетные линии и неожиданные повороты. Главные роли исполнили Лиана Гриба и Кирилл Дацевич, который заменил покинувшего проект Никиту Волкова. Ромком понравится тем, кто уже смотрел первый сезон и хочет узнать, простит ли Саша Градского, а также любителям романтических комедий и мелодрам.

27 октября: «Милости просим», премьера

Новая авантюрная комедия Владимира Янковского о семейном бизнесе. Архитектор-неудачник Василий продаёт квартиру в Москве, в которой живёт с мамой, женой и тремя детьми, и покупает старинный полуразвалившийся особняк в глубинке. Его цель — восстановить здание и создать семейный отель. Но на деле всё оказывается не так просто. Чтобы семья не оказалась на улице, а отель начал приносить доход, в игру вступает 12-летний сын Василия Фёдор.

Добрая и весёлая комедия отлично подойдёт для просмотра всей семьёй дождливым осенним вечером, а также будет интересна поклонникам Ольги Кузьминой и Людмилы Артемьевой, которые сыграли в фильме главные роли.

29 октября: «Цепной пес», премьера

Французский драматический фильм режиссёра Жан-Батиста Дюрана о двух приятелях, живущих в маленькой деревне на юге Франции. Застенчивый Дог (Антони Бажон) и дерзкий Миралес (Рафаэль Кенар) — друзья с детства. Их дружба порой непонятна окружающим: Миралес часто подшучивает над товарищем и даже может кидать в него камнями, а тот всё терпеливо сносит. Пока однажды Дог не встречает девушку Эльзу, которая заставляет его пересмотреть своё отношение к другу.

Картина понравится тем, кто любит неторопливое развитие сюжета, содержательные диалоги и самостоятельно подумать над тем, что хотел сказать режиссёр. Также она может заинтересовать зрителей, которые хотят увидеть, как по-настоящему выглядят и чем живут французские провинции.

30 октября: «Лихие. Глава вторая», финал

Завершение криминальной саги Юрия Быкова об одной из самых опасных преступных группировок на Дальнем Востоке в 1990-х годах. Главные герои — Павел и его сын Женя Лиховцевы отправились в Москву для разборок с местными авторитетами. Чем закончится эта «командировка», зрители узнают совсем скоро.

Сериал основан на реальных событиях, поэтому он будет интересен тем, кто хочет побольше узнать о 90-х, когда ОПГ держали в страхе всю Россию. Также он заинтересует любителей мрачных криминальных драм с динамичным сюжетом.

30 октября: «Алиса и мэр», премьера

Французский драматический фильм Никола Паризе — победитель Каннского кинофестиваля 2019 года. По сюжету после 30 лет политической деятельности мэр Лиона исчерпал весь свой потенциал: у него больше не осталось свежих идей. На помощь ему приходит молодая практикантка-философ Алиса, которая учит мэра снова думать.

Драма понравится любителям картин про политику и политических деятелей, а также тем, кому интересно узнать о системе власти во Франции.

31 октября: «Как приручить лису», 5-я серия

Зоопсихолог (Кирилл Кяро) продолжает своё расследование. Однажды он находит в лесу запачканную кровью девушку Дину и становится подозреваемым в убийстве, ведь недалеко от того места был обнаружен труп другой девушки. Зоопсихолог уверен, что Дина что-то знает, но молчит, и, чтобы снять с себя подозрения, ему необходимо разговорить новую знакомую.

Драматический сериал Юлианы Закревской будет интересен любителям захватывающих детективных историй, а также сериалов про маньяков и психологических драм.

31 октября: «Хроники русской революции», 9-я и 10-я серии

Новые серии масштабной исторической саги Андрея Кончаловского о событиях, которые происходили в России с 1905 по 1924 год. Главный герой — начальник особого отдела по борьбе с подпольным революционным движением Михаил Прохоров продолжает отстаивать царскую власть. Постепенно он раскрывает серьёзные коррупционные преступления, встречая на своём пути Григория Распутина, Максима Горького, Петра Столыпина, Владимира Ленина и других знаковых персонажей эпохи.

Картина будет интересна любителям исторических проектов, в которых имеет место как документальная хроника, так и художественный вымысел режиссёра. Также сериал может заинтересовать поклонников творчества Юры Борисова, Евгения Ткачука и Юлии Высоцкой, которые предстали в неожиданных для зрителей амплуа.

