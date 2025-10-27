Первые серии второго сезона сериала «Волшебный участок» покажут в кинотеатрах

Премьерные показы сказочного детективного проекта Окко состоятся с 1 по 4 ноября в объединённой сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино».

© Originals Production, «Место силы»; Okko

Эксклюзивные премьеры второго сезона сериала «Волшебный участок» пройдут в 27 городах России, где расположены кинотеатры объединённой сети «Синема Парк» и «Формула кино». Первыми увидеть два новых эпизода второго сезона на большом экране смогут жители Санкт-Петербурга, Белгорода, Волгограда, Вологды, Воронежа, Ижевска, Калининграда, Коврова, Красноярска, Краснодара, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Новокузнецка, Новосибирска, Перми, Рязани, Самары, Саратова, Сочи, Сургута, Ставрополя, Сыктывкара, Тулы, Тюмени, Ульяновска, Уфы и Челябинска.

События в новом сезоне «Волшебного участка» будут разворачиваться за пределами столицы: главные герои отправляются в Санкт-Петербург, где, как оказалось, уже триста с лишним лет хозяйничает разнообразная нечисть, хлынувшая в город через то самое окно, которое когда-то Пётр Первый прорубил в Европу.

В Питер переезжают все ключевые сотрудники московского отдела: Лёха Попов (Николай Наумов), Гном (Илья Соболев), начальник участка Михалыч (Андрей Добровольский), Заяц (Алексей Золотовицкий), Краснова (Мария Смольникова) и Лена (Дарья Мельникова). В Северной столице их встретят говорящий полицейский пёс Палыч (Антон Лапенко) и английский волшебник Мерлин (Виктор Бычков). Вместе им предстоит раскрыть тайну гибели сотрудников местного отделения ОБСП, включая руководителя санкт-петербургского участка (Александра Ребенок).

© Originals Production, «Место силы»; Okko

Нечисти в городе на Неве обитает не меньше, чем на берегах Москвы-реки, поэтому к уже знакомым сказочным персонажам добавятся: Хозяйка медной горы (Анна Уколова), Данила-мастер (Кирилл Мелехов), Купидонян (Денис Пьянов), рыбак Емельянов (Дмитрий Куличков), Русалка (Валентина Мазунина), Голем, Гриб из Рязани Серёга, Огневушка-Поскакушка, Тролли, а также целая армия местных гномов и даже настоящая Анна Семенович. Главным же источником бед в новом сезоне по-прежнему остаются Кощей, вселившийся в тело Василисы (Ева Смирнова), и Ворон (Филипп Янковский).

Всероссийская премьера нового сезона «Волшебного участка» состоится 6 ноября только в Okko. Купить билеты на премьерные показы можно на сайтах кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино».

