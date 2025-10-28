28 ноября стартует второй сезон мистического триллера «Чёрное облако»

По задумке автора в новых эпизодах будут задействованы персонажи, погибшие в первом сезоне. Этот неожиданный поворот раскроет характеры героев и поможет ответить на те вопросы, которые до сих пор оставались без ответов.

28 ноября в онлайн-кинотеатре Окко стартует второй сезон детективного мистического триллера «Чёрное облако». Оператором проекта выступил Сергей Прекраснов, художником-постановщиком стала Юлия Феофанова, а художником по костюмам ― Дарья Фомина. Спродюсировали продолжение Андрей Левин, Роман Новиков, а в качестве генерального продюсера сериала выступил Вячеслав Дусмухаметов.

Актёрский состав пополнился новыми именами: к уже знакомым героям в исполнении Марьяны Спивак, Марии Мацель, Филиппа Янковского, Алексея Розина, Александры Урсуляк, Светланы Камыниной, Ангелины Пахомовой, Кристины Кузьминой, Павла Чернышева, Людмилы Чирковой, Сергея Новосада присоединились Анна Снаткина, Кузьма Котрелёв, Дарья Коныжева, а также Кирилл Кяро.

Как отметила шоураннер, сценарист и продюсер проекта, обладательница ТЭФИ Дарья Грацевич, слова которой приводятся в пресс-релизе, мистики и загадок в новом сезоне меньше не станет. Сюжет разворачивается через полгода после окончания событий первого сезона. Оксана (Марьяна Спивак) живёт в загородном доме своего бывшего одноклассника Александра (Кирилл Кяро) и ничего не помнит о том, что натворила.

Оксана смутно подозревает, что её привычка к подавлению гнева вызвала в ней некую сверхъестественную способность. Но самое страшное для неё, что эта способность, видимо, передалась её дочери (Мария Мацель). Задача Оксаны ― вспомнить всё, что она натворила, и сделать сложный выбор ― пойти на поводу у чувства вины и покончить с собой или попытаться помочь своей дочери.

