Актёр Сергей Чихачёв — о «Кибердеревне», Стругацких и российской Сахаре

На «Кинопоиске» идёт второй сезон сериала «Кибердеревня», в котором фермер с Марса Николай Кулибин и робот Робогозин пытаются спасти себя и галактику от зловещей голограммы Галины. «Рамблер» поговорил с исполнителем роли Николая Сергеем Чихачёвым об особенностях работы на съёмочной площадке, любимых планетах во вселенной сериала и удачных экранизациях видеоигр.

52-летний Сергей Чихачёв хорошо знаком любителям гаджетов и компьютерных игр. Выпускник факультета журналистики МГУ имени Ломоносова был одним из создателей популярной в 1990-е годы телепередачи о компьютерных играх «От винта!», а затем начал делать карьеру в озвучивании. Его голосом говорят персонажи многих игр, например Кровавый Барон в «Ведьмак 3: Дикая охота», Брок в God Of Wars и Арнольд Шварценеггер в World of Tanks. Героев Шварценеггера Чихачёв озвучивал и в кино, например в «Терминаторе: Генезис», «Возвращении героя» и «Неудержимых 2». Также он дублировал героев Бенисио Дель Торо во «Французском вестнике», Джеймса Спейдера в «Мстителях: Эре Альтрона» и Сильвестра Маккоя в «Хоббите: Нежданном путешествии».

Также Чихачёв снялся в эпизодических ролях в фильме «Шпион», мини-сериале «Кто там?» и сериале «Волшебный участок». В 2000 году он написал повесть «Механическая сюита», которая легла в основу сценария одноимённого фильма Дмитрия Месхиева.

В «Кибердеревне» Сергей Чихачёв играет фермера Николая, чей участок на Марсе хочет заполучить его бывший партнёр, а теперь глава огромной корпорации «Ижевск Дайнемикс» Константин Барагозин. Николай нечаянно перемещает сознание бизнесмена в своего домашнего робота. Герои вынуждены сотрудничать, чтобы спасти компанию, самого фермера и его семью.

— До «Кибердеревни» вы были известны как актёр озвучивания. После выхода сериала, где вы играете в кадре, вы ощутили, что ваша популярность выросла?

Трудно сказать. Раньше ко мне подходили на улице со словами: я узнал ваш голос, вы озвучивали такого-то героя. Сейчас подходят и говорят, что узнали в лицо, потому что смотрели «Кибердеревню». Такое случается нечасто, и это хорошо: я не испытываю болезненного возбуждения от того, что меня узнают. Я уже старый для таких восторгов. Но всегда весьма позитивно к этому отношусь и со всеми, кто просит, фотографируюсь. Мы работаем для зрителя, поэтому любой отзыв мне крайне приятен.

— В «Кибердеревне» вы впервые сыграли главного героя в крупном проекте. Сложно было сниматься в ведущей роли, не имея актёрского образования?

Несложно, потому что мой путь и к актёрству, и к главной роли был последовательным. У меня журналистское образование, я окончил МГУ. Работал на телевидении, сначала озвучивал свои сюжеты, затем чужие. Потом появились первые роли в дубляже. И когда я сыграл несколько ролей голосом, оказалось, что это ремесло мне вполне поддаётся без наличия специального образования. Хотя быть в кадре — возвращаясь к «Кибердеревне» — сложнее: помимо голоса, которым я привык играть, нужно работать с телом, мимикой, партнёрами, реквизитом.

Я не испытывал затруднений — но главное, как мне кажется, чтобы затруднений не испытывали партнёры. У большинства из них есть актёрское образование, и если бы я делал что-то из ряда вон выходящее, кто-нибудь из товарищей рано или поздно мне бы об этом сказал.

— В одном из интервью вы говорили, что фермер Николай — трудяга, который в сложных ситуациях не будет вешать нос, а засучит рукава и возьмётся за работу. Насколько вы схожи со своим героем?

В этом вопросе для меня Николай — идеал человека. Мне кажется, это очень важное умение: не опускать руки, переносить ежедневные удары, которым подвергается любой человек, с помощью труда. Посмотреть на страшную ситуацию и сказать: её можно решить вот таким способом, давайте над ней работать.

— Вы как человек, который много работал со словом и с сюжетами, делились с режиссёром и сценаристами идеями развития сюжета «Кибердеревни», шутками, которые могли бы войти в сериал?

Когда мы делали YouTube-ролики, из которых затем появилась «Кибердеревня», я был больше вовлечён в их создание — кроме первого ролика, где были заявлены вселенная «Кибердеревни», фермер Николай на Марсе и так далее, это придумали режиссёр Сергей Васильев и его товарищи. Но я принимал участие в обсуждении сценариев следующих видео: мы собирались с другими авторами у меня в Сокольниках, делились задумками, смеялись, записывали идеи. Когда началась работа над большим сериалом, я оценил свою загруженность и понял, что не смогу участвовать в создании сценария, потому что пришлось бы всё время отдавать только этому.

Но мы постоянно делимся идеями с Сергеем Васильевым, иногда что-то меняем в сценарии, какие-то шутки убираем или добавляем. На площадке я всегда чуть переделываю под себя текст Николая: мой герой говорит не так, как написано, а так, как мне удобно. Поэтому у него довольно живая речь.

— В «Кибердеревне» очень забавно обыгрывают те или иные планеты с точки зрения российских реалий. Лично у вас какие планеты вызывали восторг?

— Почти каждая. Церерск, который сто лет находится под санкциями, — это мягкая сатира и яркий узнаваемый образ. Сатурнианский рынок отсылает к московскому рынку «Садовод», где мы, кстати, эти сцены снимали. Причём люди на «Садоводе» не сильно удивлялись съёмочному процессу. Торговля для них была гораздо важнее, чем странные люди в футуристических костюмах и бегающие роботы. Поэтому продавцы старались отогнать нас от развалов: мы распугивали покупателей. Ещё в первом сезоне мне очень понравилась планета Родина-17 в виде огромных колец, на которой всё как в советском детстве: стоят автоматы с газировкой, во дворах играют счастливые дети.

Во втором сезоне будет Юпитербург — забавно обыгранный Петербург. Это город, который, по нашей версии, строил Юпитер Первый. Или Юпётр Первый в другом варианте. Он прорубал окно в соседнюю галактику. В Юпитербурге всё напоминает о реальной Северной столице: достаточно обшарпанные здания, крайне интеллигентные алкаши, большие подворотни, дворы-колодцы. Только вместо рек и каналов в нём космическое пространство. Ещё будет интересная планета, связанная с компанией «Иваново Голограммс», но не буду вдаваться в подробности, чтобы не раскрывать сюжет.

— Планеты «Кибердеревни» снимались в разных уголках России: от Камчатки, изображавшей Плутонск, до Астраханской области, ставшей декорацией для Марса. Какие регионы вас впечатлили сильнее всего?

Из упомянутых вами я не был только на Камчатке. Группа собралась туда буквально за день, а я накануне сломал на хоккее ногу, мне наложили гипс, и я не мог сниматься. Поэтому вместо меня летал дублёр. Во всех остальных областях я был.

Меня поражает огромная разница между Москвой и регионами. И эта разница, на мой взгляд, неправильная. У нас очень централизованная страна: всё стекается в Москву и Подмосковье, здесь больше всего денег, работы, вакансий, возможностей. Но страна у нас огромная, в ней живёт очень много людей. Когда каждый седьмой житель страны уезжает в столицу, потому что в регионах мало работы и нет перспектив, — это ненормально.

Во время поездок по регионам я увидел, что в стране не хватает денег на строительство дорог, на строительство нового жилья вместо старых бараков. Например, бараки, которые показаны в серии про Плутонск, действительно существуют на Камчатке, и в них живут люди. В Астраханской области стоят населённые пункты, которые заметает песком: раньше было условно 100 домов, а сейчас осталось около двух-трёх.

Для кино это, может, и хорошо, потому что не надо строить декорации постапокалипсиса: поставил камеру и снимай. Любая заброшка — это наш постапокалипсис. Но мне очень печально видеть, что в регионах не хватает денег, рабочей силы и рабочих мест. С точки зрения общественно-политического устройства мне бы хотелось, чтобы это изменилось.

А с художественной точки зрения я не устаю удивляться, насколько у нас огромная и разнообразная страна. В России огромное количество невероятных мест, где стоит побывать, такой красоты нигде не встретишь. Стоит отъехать от той же Астрахани — и попадаешь на барханы, которые выглядят как пустыня Сахара. Меня такие места завораживают.

— У вас и режиссёра проекта Сергея Васильева очень большая разница в возрасте: он моложе вас почти на 20 лет. Насколько вам комфортно работать с представителями молодого поколения?

Возраст сам по себе ничего не значит. Имеет значение только то, насколько человек талантлив и как у него работает мозг. Бывают люди в возрасте, которым вся прожитая жизнь не прибавила никакого ума. Как в известной шутке: «Мудрость приходит со старостью, но иногда старость приходит одна». И наоборот, есть молодые люди, у которых очень мало жизненного опыта, зато много ума и таланта.

Думаю, людей объединяет не возраст, а сумма знаний о мире, прочитанные книги, увиденные фильмы и так далее. В этом плане у нас с Сергеем Васильевым много общего, потому что мы читали одни и те же книги и смотрели одно и то же кино. У нас и фантастический фильм любимый один и тот же — «Кин-дза-дза!».

Мне очень комфортно работать со всеми нашими ребятами: на съёмочной площадке я не ощущаю разницы в возрасте. Мы делаем одну и ту же работу и стараемся её выполнять качественно и с полной самоотдачей. Когда идут съёмки, мы все очень мало спим, нерегулярно едим и одинаково мучаемся в экспедициях на жаре или в холоде. И мы учимся друг у друга. Я смотрю, как они придумывают и креативят, и стараюсь соотносить их внутренний огонь с самим собой — осталось ли во мне столько запала?

— «Кибердеревня» отчасти научно-фантастический сериал. Вы сами любите научную фантастику?

Да. Я прочёл все произведения братьев Стругацких — для меня это авторы номер один в научной фантастике. А если брать их поздние вещи, например «Отягощённые злом», «Жук в муравейнике», «Волны гасят ветер», то это великая литература с гуманистической точки зрения. Также читал все главные произведения Ивана Ефремова — «Час быка», «Таис Афинская». На мой взгляд, он тоже большой писатель. Ещё мне очень нравятся Айзек Азимов и Клиффорд Саймак. Люблю Роберта Шекли — он блестящий, смешной и очень думающий автор.

— Вы, наверное, ждёте грядущие проекты по книгам Стругацких: сериалы «Трудно быть богом» и «Полдень» и фильм «Отель “У погибшего альпиниста”»?

Я их точно посмотрю. Но, на мой взгляд, Стругацкие очень трудны для экранизации и до сих пор никому не удавалось снять по их книгам удачное кино. Я видел и «Сталкера» Андрея Тарковского, и «Трудно быть богом» Алексея Германа — и всякий раз это было не перенесённое на экран произведение, которое я читал, а его переосмысление большим художником. Но не сам роман.

— А есть экранизации компьютерных игр, которые вам нравятся?

Больше всего мне нравится «Варкрафт» — я озвучивал и игру, и фильм. В игре мне достался персонаж Гаррош Адский Крик, а в кинокартине — вождь клана Северного Волка Дуротан, которого сыграл Тоби Кеббелл. На мой взгляд, это единственная экранизация, которая не просто стала переносом игры на киноэкран, а в полном соответствии с миром Warcraft рассказала совершенно новую историю. Её можно смотреть, даже если ты не играл в игру. Все остальные экранизации, которые я видел, слабее, чем игрушки: и «Лара Крофт», и «Хитмен», и «Постал».

— Как, на ваш взгляд, развитие стриминговых сервисов влияет на киноиндустрию в России?

В России и во всём мире стриминги отчасти породили новый вид искусства. Раньше было невозможно создать масштабный дорогой сериал вроде «Игры престолов», потому что у телеканалов были не слишком большие бюджеты и много разных ограничений для показов. А появление стримингового сервиса HBO позволило зрителям увидеть этот сериал — по сути, несколько десятков полноценных дорогих полнометражных фильмов. «Кибердеревня» — ещё один пример проекта, который стал возможен только благодаря стримингу. На мой взгляд, здорово, что появились такие технические средства, которые могут доносить искусство до зрителя в каждый дом.

— После «Кибердеревни» вам стали чаще предлагать сниматься в кино и сериалах?

— Стало приходить больше сценариев и вызовов на пробы, да. Сейчас на «Кинопоиске» идёт второй сезон сериала «Закрыть гештальт», в котором я снялся в роли байкера. Недавно вышел фильм «Нейробатя», где я играю старосту старообрядческой деревни, Савватия. Скоро выйдет третий сезон сериала «Проект “Анна Николаевна”» с моим участием.

Из недавних проектов, где я занят в озвучке, мне очень дорога семейная трагикомедия «Мужские правила моего деда». В нём снялся ныне покойный Роман Мадянов, но он не успел озвучить своего персонажа, и это сделал я. Нужно было озвучить так, чтобы не испортить его актёрскую работу своим голосом.

