Okko покажет документалку о первой континентальной экспедиции вдоль границ России

Сразу пять серий нового уникального документального сериала «Россия 360» от Общества «Знание», рассказывающего о беспрецедентной экспедиции по Русскому Северу, появятся на стриминговом сервисе 3 ноября.

© Okko

В основу пятисерийного документального сериала «Россия 360» лёг подробный рассказ о самом сложном этапе экспедиции, стартовавшем в Мурманске и завершившемся на Чукотке. Зрителей Okko ждёт захватывающее путешествие по Русскому Северу и Арктике, полное приключений, опасностей и неожиданных открытий.

Автором сценария проекта стала Евгения Лавренова, режиссёром монтажа ― Роман Герасимов. В качестве продюсеров документального сериала выступили Антон Соболевский, Кристина Илларионова, а продюсерами со стороны Okko ― Сергей Шишкин, Гавриил Грдеев, Владимир Тодоров и Светлана Сонина.

Главный идейный вдохновитель масштабной экспедиции, профессиональный путешественник, полярник и исследователь Богдан Булычёв, отправился в путь ещё в конце 2024 года. Исходной точкой маршрута стал Мурманск, после чего большое путешествие охватило 58 регионов России: от Калининграда до Дальнего Востока и от Арктики до Кавказа.

© Okko

Протяжённость всего континентального маршрута составила 33 тысячи километров и была пройдена по всей сухопутной границе России исключительно на колёсной технике, в том числе и вездеходах. В ходе своего масштабного и уникального исследования команде Булычёва удалось установить сразу несколько мировых рекордов. Например, путешественник первым в истории за один год посетил четыре крайних точки России, расположенных на севере, юге, западе и востоке страны.

По словам Булычёва, которые приводятся в пресс-релизе Окко, одной из главных задач при производстве фильма было уйти от формата стандартных видеоблогов и роликов, а создать полноценный фильм-исследование в традициях самых известных образцов мировой кинодокументалистики.

28 ноября стартует второй сезон мистического триллера «Чёрное облако»