«Чудо»: криминальный авторитет Янковский борется с алкогольной зависимостью

Сериал «Чудо», в котором Филипп Янковский сыграл бывшего опасного преступника по кличке Сапог, вышел на Premier. В сюжете соединились юмор, детективная составляющая, динамичное повествование и яркие герои. История сконцентрируется на полицейском, который внедряется в клуб анонимных алкоголиков, суровом авторитете с тайным прошлым и краже артефакта из государственного музея. «Рамблер» рассказывает, что особенного в новом проекте, как Янковскому удаётся удерживать внимание зрителя одним появлением в кадре и почему сериал не похож на простую комедию.

© ИРИ, Premier, Видеопрокат, Студия ВАМ

Главный герой криминальной комедии «Чудо» — находчивый и честолюбивый полицейский Денис Орлов (Данил Стеклов). Он ухаживает за генеральской дочкой, планирует с ней свадьбу, параллельно пытается выслужиться перед высшими чинами и успевает заниматься поиском преступников, не гнушаясь афер и сомнительных методов.

Однажды из-за трагического инцидента Денис вынужден заменить своего коллегу в опасном задании. Теперь ему приходится под прикрытием внедриться в группу анонимных алкоголиков, которая называется «Чудо». Всё это ради того, чтобы втереться в доверие к руководителю кружка, бывшему криминальному авторитету Василию Сапогову по кличке Сапог (Филипп Янковский). В 1990-х годах тот был грозой милиции, проворачивал грязные дела, но после срока в тюрьме решил переосмыслить свою жизнь и теперь живёт «по правильным понятиям».

© ИРИ, Premier, Видеопрокат, Студия ВАМ

Но одно дело Сапога по-прежнему остаётся нераскрытым. Очень давно под его руководством из музея был украден важный исторический артефакт — кубок времён Смутного времени, который принадлежал царю Василию Шуйскому. По официальной версии, этот кубок был найден и возвращен в музейные фонды, но на самом деле это была подделка, а оригинал всё так же считается пропавшим.

Находка кубка становится первоочередным делом в полиции, поскольку в одном из крупных музеев готовится выставка, на которой должна быть показана эта золотая чаша, причём её оригинал. Поэтому Денису придётся через Сапога найти её, а для этого — изображать из себя алкоголика, который хочет избавиться от своей зависимости, внедриться в клуб «Чудо» и выйти на след кубка.

Сериал по любопытному совпадению выходит именно тогда, когда кражи предметов искусства обсуждают во всём мире. После недавнего похищения драгоценностей из Лувра мало кто не задался вопросом о том, как исторические артефакты хранятся и действительно ли надёжно охраняются в музеях, сложно ли их незаметно забрать из стеклянных витрин и как стражи порядка выслеживают таких преступников. Эти же нюансы изучает Денис, пока узнаёт Сапога получше, а заодно и других членов клуба.

© ИРИ, Premier, Видеопрокат, Студия ВАМ

А в нём оказывается много любопытных персонажей. Например, подчинённый Сапога по кличке Снежок (Антон Ескин), который поддерживает босса во всём и разделяет все его аферы, Катя (Юлия Хлынина). Неудавшаяся актриса, которая вынуждена подрабатывать детским аниматором. Из-за несостоявшейся карьеры мечты, а также из-за абьюзивных отношений она начала злоупотреблять алкоголем. Не менее грустная история у Лиды (Алина Ходжеванова) — интеллигентной работницы библиотеки, которая не справилась со своим одиночеством. Но, несмотря на грустные перипетии, все герои клуба смогли побороть зависимость и помогают каждому новоприбывшему, переживают за них и поддерживают. Такая же поддержка ожидает и Дениса, чего тот, конечно же, изначально и не предполагал.

Данил Стеклов довольно правдоподобно изображает на экране зависимого от спиртного парня, только вот Сапога так легко не провести. На протяжении 10 серий полицейскому придётся прибегать к разного рода ухищрениям, чтобы не выдать себя и заодно найти хоть какую-то полезную информацию, которая приведёт его к разгадке таинственной кражи. В связи с этим главный герой постоянно попадает в курьёзные ситуации, оказывается втянутым в неловкие разговоры, в процессе узнаёт многое о себе самом, а ещё начинает по-новому смотреть на отношения между людьми.

Но главной фигурой в сериале, несомненно, становится персонаж Янковского. Каждый раз, когда Сапог появляется на экране, он приковывает к себе всё внимание — и других персонажей, и зрителей. Причём Янковский может просто находиться в кадре, не произносить никаких реплик и не предпринимать каких-либо важных действий. Персонаж бывшего криминального авторитета получился любопытным, загадочным и неоднозначным. Уже в первых двух сериях Сапог проявляет себя с неожиданной стороны, удивляя и Дениса, и аудиторию. Например, он проявляет сочувствие на грани мягкости, чего не ожидаешь от бывшего легендарного преступника.

© ИРИ, Premier, Видеопрокат, Студия ВАМ

Сценаристы очень бодро и нетривиально прописали этого персонажа, а вместе с киновоплощением Янковского он получился запоминающимся и интересным. По версии сериальных полицейских, Сапог, согласно легенде, называл себя в нелегальной среде Василием Шуйским, «прикарманив» не только знаменитый золотой кубок, но и фамилию его первоначального обладателя.

В то же время при всей своей комедийной составляющей сериал поднимает серьёзную проблему алкогольной зависимости. Иногда шутки на эту тему выглядят и звучат на грани, но сам факт того, что персонажи «Чуда» делятся своими историями, рассказывают о шагах по преодолению вредной привычки, повышает его ценность.

Режиссёром проекта выступил Антон Богданов — больше известный как актёр («Кракен», «Огонь», «Т-34», сериал «Реальные пацаны», франшиза про Майора Грома). В качестве постановщика он работал над комедийными проектами «Иван Семёнов: Школьный переполох», «Нормальный только я». «Чудо» стало его сериальным дебютом, но по первым сериям заметно, что Богданов использовал весь свой творческий бэкграунд, чтобы «подарить» проекту задорный слог, энергичный сюжет и любопытных героев.

Сериал будет выходить на Premier с 29 октября.

