Вышло продолжение «Миротворца»: супергерои Джеймса Ганна на приёме у психолога

На стримингах HBO Max и «Кинопоиск» можно посмотреть второй сезон сериала «Миротворец» с Джоном Синой в главной роли. Актёр снова облачается в униформу героя, который бьётся за людей нетривиальными методами. «Рамблер» рассказывает, стоит ли потратить время на новые похождения парня в смешном шлеме.

С момента выпуска первого сезона прошло три года, поэтому стоит напомнить, что происходило в сериале. «Миротворец» — спин-офф супергеройского фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет», основанного на комиксах компании DC. Участника Отряда самоубийц Криса Смита (Джон Сина), также известного как Миротворец, приглашают присоединиться к проекту «Бабочка». Проект создала лидер секретной правительственной организации А.Р.Г.У.С Аманда Уоллер (Виола Дэвис), и в нём участвуют агенты организации Джон Экономос (Стив Эйджи) и Эмилия Харткорт (Дженнифер Холланд), дочь Уоллер Леота Адебайо (Даниэль Брукс) и лидер этой команды Мёрн (Чукуди Ивуджи).

© HBO Max

Миротворцу, готовому ради «мира во всём мире» убивать даже женщин и детей, приходится сражаться с похожими на бабочек инопланетянами, вселяющимися в головы людей. Также он выясняет отношения со своим отцом Огги (Роберт Патрик), который раньше был суперзлодеем-расистом по прозвищу Белый Дракон.

После выхода сериала шоураннер проекта, режиссёр Джеймс Ганн перезапустил киновселенную DC и успел снять нового «Супермена». Крис Смит стал одним из наиболее узнаваемых персонажей обновлённой франшизы — первый сезон сериала с его участием объявили каноном, хотя снимали его до перезапуска DC Universe.

© HBO Max

Продолжение «Миротворца» начинается с открытия мультивселенных — параллельных миров, где живут альтернативные версии знакомых героев. Ход не слишком изощрённый, но если нужно вводить новые измерения, то почему бы не таким способом. Главный герой обнаруживает дверь в реальность, где всё устроено по-другому. Его брат (Дэвид Денман) и отец в альтернативной вселенной не только живы, но и дружны — вместе с другой версией Криса они образуют команду и борются со злом.

В привычном мире за Крисом следит А.Р.Г.У.С, чьим директором стал Рик Флэг — старший (Фрэнк Грилло) — отец героя, которого Смит убил в «Миссии навылет». Пока Миротворец пытается справиться с экзистенциальным кризисом и устраивает дома массовую оргию, агенты Флэга шпионят за ним. Они надеются обнаружить разломы реальности, одним из которых является потайная дверь в доме Криса.

© HBO Max

С первых минут новый сезон берёт зрителя в оборот. За коротким роликом, рассказывающим о событиях в предыдущей части, идёт стремительное развитие действия — только и успевай фиксировать. Пусть идея альтернативных миров далеко не нова, но зрители ещё не видели, как она работает в обновлённой вселенной DC. Джеймс Ганн не подводит: один из персонажей альтернативного мира внезапно оказывается мёртв, и что с этим теперь делать, неясно (разве что расчленить и избавиться от тела в духе сериала «Декстер»).

Новые измерения становятся в «Миротворце» не только возможностью для неожиданных появлений героев (например, в альтернативном мире возникают живые отец и брат Криса), но и плацдармом для изучения психологических травм. В другой реальности Крис — не сломленный психопат, неконтролируемо прибегающий к насилию «ради мира», а более чем уравновешенный и приятный человек. В лучших традициях абсурда, свойственного картинам Джеймса Ганна, хорошие парни долго на экране не живут.

© HBO Max

В эпизоде с расчленением тела, с которым Крису помогает Эдриан Чейз (Фредди Строма), Джон Сина старательно отыгрывает и беспомощность, и всепоглощающее отчаяние. Со стола падает отпиленная голова с выпученными глазами. В мешки складываются части тела. Даже в этих эпизодах Ганн умудряется интегрировать чёрный, брутальный юмор, пусть он и смотрится неуютно среди «гробов и пепелищ».

Одно из главных достоинств второго сезона (впрочем, как и первого) — честная и беспристрастная демонстрация взаимосвязи между серьёзной травмой и формированием личности героя. Альтернативная вселенная представляет на суд зрителей не только «лучшую версию Миротворца», но и возможный ответ на вопрос: можно ли быть другим, если ты вырос в другой атмосфере? Иными словами, в продолжении размышляют о привилегиях окружающей социальной среды, о которых в мире супергероики говорить не очень принято, как, кстати, и в обычном мире.

© HBO Max

Джон Сина — по-прежнему движущая сила сериала. И дело не только в том, что он играет главную роль. Его актёрский диапазон, кажется, расширился за прошедшие годы — чего стоит хотя бы острая реакция на живого повзрослевшего брата. Сина одной мимикой выражает счастье, искренность и одновременно с этим ненависть по отношению к самому себе. В оригинальной вселенной Крис в детстве случайным ударом убил брата и взрослел, отягощённый чувством вины.

Неожиданное открытие продолжения — расширение роли Орлуши, боевого спутника Миротворца, сопровождающего Смита в миссиях. Столкновение с агентами А.Р.Г.У.С, которым Орлуша успешно даёт отпор, — искромётное высмеивание жанра супергероики, где роль помощника главного персонажа, как правило, незначительная и несущественная. Тем более если этот помощник — не разговаривающий питомец.

© HBO Max

В первых двух эпизодах можно наблюдать столкновение мировоззрений и образов. Джеймс Ганн пытается найти баланс между психологической глубиной героев и магией абсурда и гротеска, свойственной его прежним работам. Получается гибрид фарса, насилия и психотерапии в кругу друзей. Создателям удалось сохранить динамику и фирменный тон на протяжении всего сезона: действие не провисает, шутки попадают в цель, а драматические моменты не скатываются в пафос. Кажется, это одно из лучших продолжений сериала о героях в смешных костюмах, которое стоило дождаться.

