Сериал о нечисти в Питере и мультик про русалочку: что смотреть на неделе

Документальные сериалы, исторические саги, комедии для всей семьи, мультфильмы, драмы и фантастические детективы — еженедельно в онлайн-кинотеатре Okko выходит яркая подборка контента на любой вкус. Среди премьер этой недели — второй сезон детективного фэнтезийного сериала «Волшебный участок», комедия «Сердцеед», фильм для семейного просмотра «(Не)искусственный интеллект», документальный проект «Россия 360» и полнометражный мультфильм «Русалочка. Начало приключений». Все новинки доступны по подписке СберПрайм. «Рамблер» рассказывает, что смотреть c 3 по 9 ноября.

© Okko

3–5 ноября: «Постучись в мою дверь в Москве», 2-й сезон, новые серии

Второй сезон романтического сериала про отношения богатого бизнесмена Сергея Градского и студентки Саши Гордеевой, снятого по мотивам популярного турецкого ромкома «Постучись в мою дверь». Градский пытается вернуть расположение Саши после предательства: он скрывал от неё причину гибели семьи девушки. Получится ли у него вернуть возлюбленную?

Сериал понравится любителям мелодрам с элементами комедии и тем, кому интересно наблюдать за развитием любовных отношений популярных героев.

© Okko

3 ноября: «Сердцеед», премьера

Комедийный фильм режиссёра Романа Гредина о деревенской жизни. Главная героиня Светка (Мария Скорницкая) после долгого отсутствия приезжает навестить мать в родную деревню. Здесь она встречает первую любовь Сашку (Михаил Тарабуки) — между молодыми людьми вновь вспыхивают чувства. Но сложность в том, что Светка и Сашка уже состоят в отношениях.

Фильм понравится любителям авантюрных российских комедий с непредсказуемым сюжетом, а также тем, кто хочет побольше узнать о жизни в российской глубинке.

© Ten Letters

3 ноября: «Россия 360», премьера

Захватывающий документальный фильм о первой континентальной экспедиции по сухопутным границам России. Путешественник Роман Булычёв и его команда на вездеходах проехали от Арктики до Калининграда и сняли своё путешествие на камеру. Зрители увидят самые живописные уголки нашей страны и обитающих в них животных.

Проект понравится любителям документальных фильмов о природе и тем, кто хочет своими глазами увидеть красоты нашей страны: полярное сияние, огромные ледники, непроходимые леса и горы.

© Okko

6 ноября: «Волшебный участок», 2-й сезон, премьера

Стартует второй сезон фантастического детективного сериала «Волшебный участок» о бывшем снайпере Лёхе (Николай Наумов) и его службе в отделе по борьбе со сказочными преступлениями. На этот раз сотрудники, среди которых также есть сказочные персонажи, из Москвы приезжают в Санкт-Петербург. Им предстоит вызволить из беды Василису, в тело которой вселился Кощей.

Сериал понравится любителям фантастических комедий с динамичным сюжетом, поклонникам русских сказок и мифических персонажей.

© Okko

6 ноября: «(Не)искусственный интеллект», премьера

Фантастический комедийный фильм Алексея Чадова. В центре сюжета — 17-летний студент Женя, который во время экскурсии в научно-исследовательскую лабораторию случайно попадает в испытательный образец новой модели робота «Апостол» (A.P.O100L) с искусственным интеллектом. Получив пилота, робот принимает решение сбежать из лаборатории. И теперь, чтобы выбраться на волю, Жене необходимо найти с ним общий язык.

Лёгкая комедия хорошо подойдёт для семейного просмотра дождливым осенним вечером. А также заставит задуматься о развитии новых технологий в будущем и их влиянии на человека.

© СТВ, Red Star Films

6 ноября: «Сводишь с ума», премьера

Романтическая фэнтезийная комедия о парне и девушке, которые сняли квартиру в центре Санкт-Петербурга. Правда, каждый из них находится в параллельной реальности, но они могут видеть друг друга через зеркало в ванной комнате арендованной квартиры. Между молодыми людьми завязываются романтические отношения. Как им встретиться в одной реальности?

Фильм понравится любителям комедий и мелодрам с элементами фантастики.

© All Media, Forza Film

7 ноября: «Как приручить лису», 6-я серия

Продолжение детективного сериала о дочери маньяка. Зоопсихолог находит на дороге окровавленную напуганную девочку Дину и становится подозреваемым в убийстве. Чтобы оправдаться, он начинает собственное расследование и выясняет, что в окрестностях уже несколько лет пропадают девушки. Герой чувствует, что Дина поможет докопаться до правды, но для этого нужно её разговорить.

Сериал подойдёт тем, кто любит детективные истории с закрученным сюжетом, драмы про семейные отношения и фильмы про маньяков.

© Okko

7 ноября: «Простоквашино», 6-й сезон, новые серии

Продолжение нового мультипликационного сериала по мотивам повести Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот». Дядя Фёдор подрос и на каникулах вместе с маленькой сестрёнкой, котом Матроскиным, псом Шариком, новой неведомой зверушкой Тама-Тамой и няней Маргаритой Егоровной, за которой ухаживает почтальон Печкин, живёт в Простоквашино. Герои налаживают быт и постоянно встречают на своём пути приключения.

Мультфильм понравится всей семье. А дети особенно оценят увлекательные приключения героев и появляющихся в проекте анимационных версий артистов вроде Сергея Жукова.

© Союзмультфильм

7 ноября: «Хроники русской революции», 11-я и 12-я серии

Новые серии масштабной документально-художественной саги Андрея Кончаловского о событиях, происходивших в России в 1905–1924 годах. Честный и справедливый начальник особого отдела по борьбе с подпольными революционными движениями Михаил Прохоров (Юра Борисов) много лет отстаивал царскую власть. Судьба сталкивала его со знаковыми фигурами времени: Петром Столыпиным, Максимом Горьким, Владимиром Маяковским, Григорием Распутиным, Владимиром Лениным и многими другими. Но монархия не устояла, и революция свершилась.

Фильм понравится любителям исторических драм, в которых есть место художественному вымыслу, тем, кто хочет побольше узнать о революции в России и культовых персонажах того времени в исполнении известных актёров.

© Start

7 ноября: «Русалочка. Начало приключений», премьера

Красочный китайский мультфильм о приключениях морских обитателей. Королева подводного царства готовится объявить Русалочку наследницей престола. Девушка вовсе не хочет на трон, и, заручившись поддержкой тёти Беллы, она решает сбежать из дворца. Но тётя оказывается не такой доброй: в отсутствие племянницы она решает захватить власть. Теперь судьба подводного мира зависит от мудрости и смекалки Русалочки.

Мультфильм будет интересен маленьким зрителям: в нём много волшебства, красочных сцен и захватывающих сюжетных линий.

© Кинологистика

9 ноября: «Ужастики. Ожившие рисунки», премьера

В центре американской фэнтезийной комедии — 10-летняя девочка Эмбер, которая обожает рисовать страшных монстров. Однажды альбом с её рисунками попадает в волшебный пруд и все выдуманные персонажи оживают. Теперь семье Эмбер придётся объединиться, чтобы спасти город от разрушения и отправить монстров назад на страницы альбома.

Комедию можно смотреть всей семьёй. В ней много интересных сюжетных поворотов, фантастических спецэффектов и захватывающих моментов.

© Wonder Project

Как всё это посмотреть

Все премьеры и тысячи других фильмов, сериалов и мультфильмов в Okko доступны по подписке СберПрайм. Подключив её, вы получите целый набор преимуществ экосистемы СберБанка.

— кешбэк до 10% в пяти категориях на выбор при покупках по картам Сбера;

— кешбэк за доставку продуктов и поездки на каршеринге;

— бесплатный старт и скидка до 50% на поездки на самокатах;

— до 17% бонусами за бронирование отелей;

— выгодная мобильная связь;

— музыка без рекламы в Звуке;

— бесплатные платежи и переводы до 500 000 рублей в месяц клиентам Сбера;

— бесплатные пуши и СМС о тратах, начислениях и остатке по счетам и картам;

— +0,5% к ставке СберВклада;

— просмотр в Okko без переплат и многое другое.

Первые 30 дней — всего за 1 рубль. Подробнее о подписке и подключении — на сайте СберБанка.

Реклама. Рекламодатель: ПАО СберБанк (ОГРН 1027700132195, г. Москва)

Erid: F7NfYUJCUneTTTk2vzR7

ООО «Окко» 18+ (ОГРН 1167847381130, г. Санкт-Петербург).

Подписка СберПрайм — услуга АО «ЦПЛ» (ОГРН 1117746689840, г. Москва).

«Постучись в мою дверь в Москве» (18+)

«Россия 360» (12+)

«Как приручить лису» (18+)

«Хроники русской революции» (18+)

«Сердцеед» (16+)

«Волшебный участок» (18+)

«(Не)искусственный интеллект» (6+)

«Сводишь с ума» (16+)

«Простоквашино» (6+)

«Русалочка. Начало приключений» (6+)

«Ужастики. Ожившие рисунки» (12+)

Романтичный «Дракула» и драма о Лермонтове: киноновинки ноября в Okko