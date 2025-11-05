«Нам покер»: как студенты из Пскова открыли нелегальное казино
С 5 ноября в онлайн-кинотеатре Wink стартовала криминальная комедия режиссёра Рустама Ильясова о трёх парнях, которые решают открыть подпольное казино в центре Санкт-Петербурга. Новый проект исследует вечный соблазн быстрых денег и то, какую цену приходится за это платить. Автор «Рамблера» посмотрел новинку и делится своими впечатлениями.
Режиссёром нового сериала стал Рустам Ильясов, который ранее работал над проектом «Трудные подростки». В истории про бывшего футболиста, взявшегося руководить центром помощи трудным подросткам, постановщик исследовал тему молодых ребят из малообеспеченных и неблагополучных семей, желающих вырваться в мир успеха и денег. В новом сериале Ильясов взялся за похожую тему, только теперь в центре сюжета уже не школьники, а провинциальные студенты, которые пытаются заработать быстрые деньги.
Трое ребят Витя, Ега и Бек вместе снимают квартиру в Санкт-Петербурге. Талантливый программист Витя (Артём Кошман) учится на платном отделении в одном из местных университетов. Уже несколько месяцев ему нечем платить за учёбу, и он находится на грани отчисления. Студент скрывает от родителей свои проблемы, потому что не хочет возвращаться домой в Псков. Его старший брат Ега (Тимофей Елецкий) — тусовщик и инициатор диких рискованных планов, предлагает открыть в съёмной квартире подпольное казино, чтобы решить финансовые проблемы. Их сосед Бек — молодой парень из Казахстана, который страдает игровой зависимостью, поддерживает такую авантюру.
Чтобы запустить нелегальный бизнес, квартирантам нужен дилер — человек, который будет приводить игроков. На эту роль соглашается 30-летняя мать-одиночка Лера (Александра Бортич). Она сбежала из казино, в котором работала, после конфликта с владельцем. В профильные заведения Леру больше не берут, а дочь кормить нужно, поэтому предложение трёх ребят оказывается для неё кстати.
Трещина в плане даёт о себе знать уже на второй неделе работы подпольного казино. За карточным столом появляется сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) Нишаков (Пётр Скворцов). Он не арестовывает ребят, а предлагает им стать партнёрами. Либо 500 тысяч рублей еженедельно, либо уголовное дело. Выбора у студентов, собственно, нет.
Не менее интересными для зрителей станут и второстепенные сюжетные линии с массой твистов и необычных персонажей. Здесь и владельцы более крупных ячеек подпольного бизнеса, и держатели автомоек для прикрытия, и безымянные гости, которые значатся в чёрных списках казино Санкт-Петербурга. Будут и несостоявшиеся рэп-звезды (приятели Бека), и даже организаторы нелегальной секты, членом которой является ОБЭПовец.
Рустам Ильясов, кажется, сделал русский ответ американскому фильму «Большая игра» режиссёра Аарона Соркина. Вместо актрисы Джессики Честейн, которая исполнила роль бывшей спортсменки, открывшей подпольное казино, в нелегальный бизнес ввязываются молодые ребята из Пскова. А вместо ФБР за покерным столом оказывается сотрудник ОБЭПа с его непредсказуемыми аппетитами. Интересно, что режиссёр не копирует сюжет, а адаптирует. В его версии успешная комбинация — вопрос не умения, а удачи и навыка врать. За ширмой карточного стола скрывается история о том, как люди создают семью по необходимости и остаются ей верны.
Новый проект Ильясова стилистически напоминает «Трудных подростков». Здесь камера также скользит по спинам героев, а на заднем плане играют драйвовые треки (микс казахского рэпа и нежных танцевальных мелодий). В «Трудных подростках» постановщик для усиления эффекта вставлял в кадр сообщения из переписок в дейтинг-приложениях и нарезки из соцсетей. А в новом сериале на экране постоянно всплывают определения мудрёной карточной терминологии. Зрителям, далёким от мира покера, такой режиссёрский приём придётся по душе.
Сценарий дерзкого проекта «Нам покер» написали Арсений Ванин и Артём Скуба, вместе работавшие над шоу «Тётя Марта» и «Кибер Иван». Они привнесли в историю про покер элементы телевизионной эстетики, в частности лёгкий, необременяющий юмор.
Наиболее эффектно в сериале выглядят, собственно, партии. Крупные планы фиксируют карточные расклады, движение фишек и эмоциональные реакции игроков, одна другой краше. Случаются и эксцессы, куда же без драйвера второстепенных историй. Между двумя братьями происходят споры, связанные с судьбой некоторых игроков. Ребятам встречаются отъявленные лудоманы, которые не способны держать себя в руках, — они пытаются отыгрываться до последнего. В некоторых кейсах Витя сочувствует им и возвращает проигранные деньги, но Ега этого не понимает, считая, что это был их выбор.
«Нам покер» работает на контрасте между игривостью формы и серьёзностью содержания. Смешно только до того момента, когда начинаешь понимать, что эта троица — не герои комедии, а жертвы своей отваги. Сериал показывает, что, став взрослым, теряешь не только наивность, но и право на ошибки. Дружба, которая рождается в подобных обстоятельствах, становится единственным капиталом, который не отберут ни деньги, ни бандиты.