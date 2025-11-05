«Мёрдо: Смерть в семье»: за что американский юрист убил своих супругу и сына

На стриминге Hulu можно посмотреть криминальный триллер «Мёрдо: Смерть в семье» с Патришей Аркетт и Джейсоном Кларком в главных ролях. Проект рассказывает историю известного юриста и главы влиятельного семейства Алекса Мёрдо в Америке, который убил своих супругу и сына. Эта трагедия вызвала общественный резонанс и вошла в основу сюжета множества фильмов, книг и подкастов. Автор «Рамблера» посмотрел новинку и рассказывает, почему этот проект стоит внимания.

© Universal Content Productions

Алекс Мёрдо (Кларк) — один из наследников юридической династии, которая на протяжении многих лет управляла системой правосудия Южной Каролины. Мужчина пошёл по стопам отца (Джералд Макрэйни) — могущественного адвоката, который в скором времени планирует уйти на покой и передать бразды правления империей детям. Кажется, у Алекса лучший отрезок жизни. К мнению мужчины прислушивается даже местный губернатор, практически каждое судебное дело заканчивается его победой, а помимо основной работы, у Мёрдо есть ещё несколько прибыльных предприятий.

В роскошном семейном поместье адвоката всегда ждут верная жена (Аркетт) и двое сыновей. Но мнимая идиллия рушится, когда младший отпрыск Пол (Джонни Берхтольд) вместе с друзьями в состоянии алкогольного опьянения попадает в аварию на катере. Юноша и большинство ребят отделались испугом и парой царапин, но в катастрофе погибла 19-летняя девушка. После трагического случая начинается расследование, в ходе которого становится понятно, что это далеко не единственная смерть, к которой причастна могущественная династия.

© Universal Content Productions

История семьи Мёрдо — одно из самых громких и кровавых судебных разбирательств последних лет. Летом 2021 года Алекс застрелил жену Мэгги и младшего сына Пола, после чего сам вызвал скорую и полицию. Мужчина пытался скрыть свою причастность к двойному убийству, но в 2023 году он был приговорён к пожизненному заключению. Шокирующая история могущественной семьи поразила общественность, а в Южной Каролине её и вовсе окрестили «делом столетия». Кинематографисты уже не в первый раз пытаются осмыслить трагедию. Выходу сериала предшествовали документальные многосерийные фильмы «Лоукантри: Династия Мёрдо» и «Убийство Мёрдо: Южный скандал». Также в прошлом году вышла книга Валери Бауэрляйн «Дьявол у его локтя: Алекс Мёрдо и падение южной династии». Но в основу сериала лёг подкаст «Убийства Мёрдо» журналистки Мэнди Мэтни, который насчитывает уже более 70 эпизодов.

Режиссёрами шоу выступили Стивен Пит и Эрин Ли Карр. Первый ранее уже работал в жанре исторической драмы над сериалом «Притворство», главную роль в котором также исполнила Аркетт. Вторая же поставила документальный сериал «Я не монстр: Убийства Лоис Рисс». В центре шоу стояла история убившей своего мужа Лоис Рисс. Спустя годы женщина впервые решилась рассказать о случившемся на камеру.

© Universal Content Productions

Несмотря на то что история семьи Мёрдо была рассказана уже не один раз, Пит и Карр предлагают зрителям не только в очередной раз взглянуть на трагедию, но и попытаться осмыслить причины, которые предшествовали жестокому убийству. В первых эпизодах особое место отведено истории взаимоотношений Алекса со своим могущественным отцом. Мужчина изо всех сил старается добиться одобрения патриарха и занять после него семейный трон. Но родитель отдаёт предпочтение старшему сыну Джону (Патрик Дарро). Порой «Смерть в семье» будет вызывать невольные ассоциации с «Наследниками». Члены семьи Мёрдо будут так же строить козни друг против друга, лишь бы заслужить похвалы от влиятельного отца.

В браке Алекса тоже не всё так идеально, как могло показаться на первый взгляд. Несколько месяцев назад он изменил жене и пристрастился к окситоцину. Мэгги так и не смогла до конца ему простить случайную интрижку. В одной из сцен героиня Аркетт знакомится в баре с соседкой по столику и представляется ей другим именем, заявляя, что давно разведена. Кажется, словно женщина устала от бесконечного вранья мужа и рада хотя бы на секунду представить, как могла бы сложиться её жизнь, не будь в ней Алекса.

© Universal Content Productions

Актёрский дуэт Аркетт и Кларка оказался главным достоинством сериала. Мэгги предстаёт сомневающейся, но верной семье женщиной, Алекс же — жестоким манипулятором и обманщиком. Первые три эпизода неспешно знакомят зрителя с главными действующими лицами и событиями, которые предшествовали трагедии. В остальном же «Смерть в семье» пока оказалась местами зрелищным, но довольно предсказуемым детективным триллером, который может утомить своей монотонностью и ненужными второстепенными сюжетными линиями даже тех, кто не был знаком с историей семьи Мёрдо.

